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70年700部作品 93歲演員吳漢章 名留好萊塢星光大道

編譯徐薏茹、林梅婕／綜合報導
93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第19位在星光大道留名的亞裔名人。（美聯社）
93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第19位在星光大道留名的亞裔名人。（美聯社）

高齡93歲的資深華裔演員吳漢章(James Hong)從事演藝工作將近70年，演過無數角色，10日終於在好萊塢星光大道留名，獲得個人專屬的一顆星，也成為第19位在星光大道留名的亞裔名人。

韓裔演員金大賢與女星潔美‧李‧寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)當天擔任揭星典禮特邀嘉賓，與吳漢章一同慶祝重要時刻。

吳漢章在典禮上對觀眾表示希望盡情享受這個場合，「如你們所見，我沒有準備任何演說，因為這不是我的風格，我來這裡就是想要感受這個時刻。」

93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第1...
93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第19位在星光大道留名的亞裔名人。（Getty Images）

星光大道 黃柳霜、李小龍有顆星

吳漢章出生於明尼蘇達州，韓戰期間曾在美國陸軍服役；如今他加入首位華裔好萊塢女星黃柳霜(Anna May Wong)、李小龍、成龍和劉玉玲等人的行列，在星光大道上占據一席之地。

吳漢章在好萊塢的作品多達700部，曾參與演出「銀翼殺手」(Blade Runner)、迪士尼「花木蘭」(Mulan)改編電玩的配音等。過去曾經合作過的演員也都到場慶祝，包括多位「媽的多重宇宙」 (Everything Everywhere All at Once)劇中演員，吳漢章在片中飾演主角楊紫瓊的爸爸。

為吳漢章發起募款獲得專屬星星的金大賢在典禮上對在場眾多亞裔演員說：「我在這裡看著你們所有人，當中有許多人也值得在這裡擁有一顆星，我有信心最終會成真。但是我同樣有信心說沒有人能像吳漢章那樣開闢道路。今日正逢亞太裔美國人文化傳統月期間，我們向某位象徵『開拓者』一詞的人致敬正是最合適的時機。」他對吳漢章說：「你讓我們所有人都非常、非常驕傲。」

與吳漢章在「媽的多重宇宙」合作的寇蒂斯，也致詞向他表達敬意，她聊到倆人在片場有趣的互動，並且讚揚吳漢章的精神，「電影『媽的多重宇宙』和吳漢章這個人的核心是愛與仁慈，而他身上散發出的這兩項特質，繼續在看著他和認識他的人當中傳遞影響力與顛覆性的力量，包括我也受到非常多影響。」

星光大道 亞太裔演員不到1%

金大賢說，亞裔與太平洋島嶼裔的演員在星光大道上的占比不到1%，「即使人數非常少，當我們之中任何一個人獲得認可時，更值得我們慶祝」。

今年即將獲得星光大道專屬星星的亞裔與太平洋島國族裔名人包括「水行俠」男星傑森摩莫亞(Jason Momoa)、「喜福會」女星溫明娜、黑眼豆豆(BlackEyedPeas)成員Apl.de.ap；金大賢也力邀所有人一同為他們慶祝。

93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第1...
93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第19位在星光大道留名的亞裔名人。（歐新社）
93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第1...
93歲的資深華裔演員吳漢章10日在好萊塢星光大道獲得個人專屬的一顆星，也成為第19位在星光大道留名的亞裔名人。（歐新社）

星光大道 亞裔演員 媽的多重宇宙

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