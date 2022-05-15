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封面故事／新生代足球運動員陳子天 紐約紅牛隊猛將潛力股

記者張心
華裔陳子天簽約紐約紅牛隊擔任守門員。(圖皆由紐約紅牛隊提供)
華裔陳子天簽約紐約紅牛隊擔任守門員。(圖皆由紐約紅牛隊提供)

2月底「世界日報」編輯部被幾通突如其來的讀者來電打破平靜，「你們知道嗎，竟然有一位華裔球員簽約紅牛隊了吔！現在連所有的拖車司機都在歡呼，你們能不能報導一下？」講畢便銷聲匿跡，緊接著3月3日，紐約紅牛隊(New York Red Bulls)官宣了這名備受在美華裔矚目的新生代球員的簽約，把今年23歲、大學畢業3個月不到的陳子天(Derrek Chan)推至幕前。

來源：YouTube

★意外的電話 改變了命運

時間回到1月15日，從小生活在加州橙縣(Orange County)陽光下的陳子天，還沒從戴維斯加州大學(UC Davis)12月的畢業季中緩過神來。搬家、歸零、重啟、前行，同所有傳統華裔家庭教育下長大的新生代一樣，即使打了整個賽季的首發出場，陳子天還並不能確定運動是否能成為主業，所以哪怕在當前的領英(LinkedIn)個人主頁上，還能查到他貼著的標準畢業求職履歷，將「會寫代碼」這一項重點突出。

只是沒想到一通電話徹底改變了他既定的人生軌跡，「我記得很清楚，1月15日我突然收到一通東岸的電話，紅牛隊問我要不要加入？我沒多想就Say Yes了。」陳子天說話時還透著興奮，「其實去年12月我就曾在美西和紅牛隊主管見過面，參與過他們的賽前活動，只是正式邀約來得太突然，我完全沒有預料到。」

紅牛隊學院院長(Red Bulls Academy Director)麥卡夫蒂(Sean McCafferty)將陳子天喻為「專業猛將潛力股」，稱讚其身體素質和比賽表現讓紅牛隊印象深刻，「他擁有很棒的職業修養和學習意願，這對年輕球員來說，是未來光明璀璨的好開端。」於是，這位參加過16場比賽，成功撲救45次，帶領戴維斯加州大學實現四次封王的隊長，背起行囊前往紐約。

★念經濟金融 開手套公司

「我從四歲開始踢球，來自香港的父親曾經也是足球運動員，只不過移民美國後和來自台灣的母親轉戰了金融行業，所以對於我的運動愛好，父親是無限包容和支持的。」或許為了彌補自己年輕時未完成的夢想，陳子天父親在活潑好動的兒子展現出運動天賦的時候並未多加阻攔，而是任其嘗試各種美國流行的運動，足球、籃球、棒球…「在運動方面，我的父母完全是按照美國小孩的模式在培養。」

而這份無私支持也收穫了驚喜。陳子天在15歲時因運動特長收到了不少知名大學的錄取，最終決定入讀戴維斯加州大學的信息工程專業。但一邊踢球、一邊寫代碼的陳子天越發感到難以平衡，於是選擇了除足球外的第二個愛好——金融，轉專業到經濟金融科系繼續就讀，「我對金融非常感興趣，也喜歡研究商業，所以開始考慮怎麼把運動和專業知識結合。」

機遇總是青睞有準備的人。大三時陳子天已經成為了校隊的主力守門員，也結識了不少熱愛運動的朋友，和同隊的兩名隊友開始研究起手套生意，三人合夥成立了名為Glovus的手套公司，截至目前還在運營。

★坦然看歧視 樂觀做自己

身高190公分、各項運動優異、性格陽光開朗、美國土生土長⋯⋯幾項頗受主流社會認可的綜合因素，也沒能使長著亞洲臉的陳子天免於種族歧視的「魔爪」，「我知道現在仇亞犯罪新聞很多，但說實話，這種經歷從小到大伴隨著我。」陳子天回憶裡的自己，在高中之前都是非常放不開的，「學校裡會有同學欺負你，喊你是「中國佬」(Chink)，還有很多難聽的專門辱罵亞裔的詞彙，讓我非常困擾。」

為了幫助升學關鍵階段的陳子天免受騷擾，他的父母不得已送他到離家有段距離的公校讀書，而這也成為了陳子天年少時重要的轉機，「新高中所在的社區居民都非常好，信基督教的人很多，我是在那裡逐漸接受了教義，從而感到一切都更加光明。」

而陳子天也坦言，能夠坦然面對多民族文化社會的淺層衝突，和自己本身就樂觀陽光的個性分不開，「但因為感同身受，所以我更想鼓勵亞裔青少年，最重要的是相信自己，永遠抱有樂觀積極的心態，不要在意外界的是非和質疑，人生終歸要靠自己的信念走出來。」

華裔陳子天簽約紐約紅牛隊擔任守門員。(圖皆由紐約紅牛隊提供)
華裔陳子天簽約紐約紅牛隊擔任守門員。(圖皆由紐約紅牛隊提供)

加州大學 足球 華裔

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