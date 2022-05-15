封面故事／亞太裔傳統月 美國華人的驕傲、覺醒和挑戰

遲友駿希望可以鼓勵亞裔青少年，要追尋自己的夢想，並為之努力奮鬥。（公羊隊提供）

每年5月是美國亞裔 美國人和太平洋島民的傳統月，用以紀念亞裔對美國社會發展和經濟繁榮的貢獻。為此，世界日報記者在有限的時間內採訪了十幾位在某些領域做出突出貢獻的華人 。他們中有去年當選的波士頓市長吳弭、海峽群島加州州立大學(CSU Channel Islands)校長姚理查、美式足球洛杉磯公羊隊球員遲友駿等人。

讓我們感到驕傲的是，這些採訪對象突破了亞裔美國人的職業天花板，成功地進入美國菁英階層。5月既是亞裔的傳統月，也是亞裔的覺醒月。亞裔美國人只有覺醒，才能拋掉羈絆，才能取得更大的成功。同時，亞裔美國人應該明白，未來一定不會一帆風順，更加困難的挑戰就在前方。

★他們的成績 我們驕傲

他們的成績讓我們驕傲。2021年11月10日，華裔 第二代吳弭成功當選波士頓第一位女性及少數族裔的市長，轟動美國政壇。她透露，因為出面競選市長，常有人在家門口抗議，有人激烈地批評她，有時還使用族裔字眼，但她不放棄：我的任務是必須讓城市保持繼續向前，也讓每個人都能往同一目標邁進。

加州州立大學（California State University）理事會於今年1月26日任命姚理查（Richard Yao，譯音）博士擔任海峽群島加州州立大學第四任校長。他早年在東伊利諾大學（Eastern Illinois University）獲得心理學學士和臨床心理學碩士，以及位於聖塔芭芭拉縣的菲爾丁研究所（Fielding Graduate University）臨床心理學博士。姚理查是菲律賓華裔，也是一名臨床心理學家。

2019年，美式足球聯盟（NFL）選秀，洛杉磯公羊隊選擇了來自華盛頓大學的安全衛遲友駿（Taylor Rapp），成為NFL百年歷史選秀順位最高的華裔球員，且公羊隊在2022年超級盃決賽拿到冠軍。要知道，華人曾經被認為不適合激烈運動。

今年3月3日，足球紐約紅牛隊（New York Red Bulls）宣布與23歲的華裔球員陳子天（Derrek Chan）簽約。紅牛隊學院院長（Red Bulls Academy Director）麥卡夫蒂（Sean McCafferty）將陳子天喻為「專業猛將潛力股」。於是，這位參加過16場比賽，成功撲救45次，帶領戴維斯加州大學實現四次封零的隊長，背起行囊前往紐約。陳子天剛剛畢業三個月。

華裔第二代移民魏凱（Eric Wei）現為紐約市公立醫院系統（NYC Health and Hospitals）高級副總裁及首席品質官。在新冠疫情期間，他帶領著堪稱「震央中的震央」的艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital），成功度過疫情，入選「50位最具影響力的臨床醫學高管」。

2022年新年，剛剛30歲吳佳瑛（Claire Wu），被大型藥品公司CVS的聘用，任職該企業核心利潤節約部門的資深數據科學家（Lead Data Scientist）。吳佳瑛五年前才來美國，成功打破了階級、背景、種族、語言的天花板。

華裔女性謝明錦（Maki Hsieh）勇於挑戰失聰、單親媽媽、族裔和性別的四個局限，不僅自己闖出新天地，還要代表亞裔發聲，爭取亞裔權益。謝明錦是一名精通13國語言的藝術家，是葛萊美最佳傳統流行音樂專輯、年度最佳二重唱、組合表演獎提名者，也是亞裔名人堂的CEO。

今年38歲的曾偉康成為有百年歷史傳統僑團「紐約中華公所」半世紀以來最年輕主席，是這些社團中難得一見的年輕新血。「華人的聚集地就可以說是華社，但不管怎樣，紐約就只有一個唐人街，而這是不可取代的」。從小在華埠長大就學的他深知，曼哈頓華埠之於華人的重要性。

吳弭創下波士頓第一位女性與亞裔市長的紀錄，轟動美國政壇。(美聯社)

★他們的覺醒 帶來啟示

他們的覺醒給讀者帶來啟示。父母來自台灣的吳弭坦承，在成長過程中，她從來沒有想過參政。「我從小個性害羞，從政剛好需要相反的個性。」她說，她成長的華人文化，聚焦於服務社區，著眼於大社區。「因此，我們更值得受到鼓勵，在政府各個領導階層發展。」畢業於哈佛大學的她表示，想從政不需要進入大學名校。不論任何學歷背景，只要你可以講出你為何如此熱切要參與社區事務，可以分享你的夢想與願景，才是最重要從政的資質。

姚理查說，他永遠感謝父母的犧牲和堅韌。他的父母在1960年代移民美國，剛開始一無所有，但他們非常重視對子女的教育。「這也為我們的長期成功奠定了基礎，不僅在事業上，並且幫助克服了身為中國和菲律賓後裔的無數挑戰。」在成長過程中，父母始終強調學術的重要性，並且善用這個國家的許多機會。

馮氏兄弟認為，努力展現本源文化會大受歡迎。圖為南韓歌手鳥叔的神曲風靡全球，是YouTube史上獲得「喜歡（Like）」數最多及點閱率增速最快的影片。(Getty Images)

十年前，當自媒體時代興起之初，華裔馮締文、馮締雄兄弟倆（Fung Bros）便加入了油管博主（YouTuber）的隊伍。2013年，一則「亞裔父母怎麼做」（THINGS ASIAN PARENTS DO）的視頻引起了大批觀眾的共鳴，累積播放量直逼1000萬。從此，他們作為亞裔博主的代表，將美食、跨文化以及族裔矛盾等用詼諧幽默的方式呈現給普羅大眾。「當你更努力地展現本源文化和歷史時，人們往往會更喜歡你。」

爸爸在香港長大，媽媽則來自山東，兩人也曾嘗試過融入主流社會，在摸索中漸漸獲得了作為亞裔的身分認同，馮締雄說，「我們要另闢蹊徑」。在大學期間，他們就因製作歐巴馬總統T恤而自創品牌；「這才給了我們嘗試不同事物的信心。」他們的YouTube頻道也在此時應運而生。馮締雄表示，「我們在建立頻道初期就有了明確的任務指向，那就是更努力地展現本源文化和歷史。」

馮締文說，這是一個思考、整理、推翻以及在學習的過程，為了流量的內容創作才不具有可持續發展性，「而亞裔認同感給了我們這種韌勁。」兩人理解了不同的文化定位、文化間隔、個人動機和目標。「當你更努力地展現自己的文化和歷史時，人們往往會更喜歡你。」兄弟二人說，你們必須擁有正確的價值導向，否則所做的一切都不會具有什麼影響。

遲友駿的母親遲燕來自上海，父親Chris是加拿大人。身為混血兒，遲友駿從來不諱言因為自己的長相曾經遭遇過不公。在他成長的年代，人們普遍認為華裔不適合從事美式足球。遲友駿表示，「我一直希望自己的經歷可以鼓勵那些亞裔青少年，不要被律師和醫生這些職業束縛，要追尋自己的夢想，並為之努力奮鬥。」

陳子天從四歲開始踢球，祖籍香港的父親曾經也是亞洲的足球運動員，任其嘗試各種美國流行的運動，足球、籃球、棒球，「完全是按照美國小孩的模式在培養」。陳子天在15歲時因運動特長收到了不少知名大學的錄取，最終決定入讀戴維斯加州大學的信息工程專業。大三時陳子天已經成為了校隊的主力守門員。但長著亞洲臉的陳子天也曾受到種族歧視。「我更想鼓勵亞裔青少年，最重要的是相信自己，永遠抱有樂觀積極的心態，不要在意外界的是非和質疑。」

新冠疫情使吳佳瑛更加明白醫療行業的寶貴意義，CVS等社區藥房加入施打疫苗大軍。(美聯社)

★只有迎接挑戰 才能成功

只有迎接挑戰，才能取得最後的成功。新冠疫情使吳佳瑛更加明白醫療行業的寶貴意義。「通過數據建模和統計分析來降低特種藥品的醫療開支以及提升患者的體驗，是她現在加入CVS後的主要工作內容。「推動一個傳統行業的數據化轉型，使我體會到自我實現成就感和價值感。」

曾偉康認為，僑團就像是社區委員會一樣，成為僑領之後就有更多責任。他表示，傳統僑團很主要的工作就是協助社區與主流社會接軌，需要代表居民和市府單位、民選官員溝通，讓他們聽到華人社區的聲音。他坦言，肩上的重擔也不小。他指出，目前華埠除了受到新冠疫情重創、經濟下降外，還有遊民所、城區監獄、遊民、公共安全等問題。他說，華人社區需要年輕一代的協助。

國會眾議員孟昭文(右三)、聯邦參議員廣野慶子(右二)等亞裔議員，見證拜登總統簽署「新冠病毒仇恨犯罪法案」。(美聯社)

華裔國會眾議員孟昭文2013年起擔任國會議員紐約州第6選區眾議員，是目前國會僅有的三位華裔眾議員之一，也是來自東岸的唯一華裔眾議員。2021年，孟昭文去年聯合日裔聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）提出「新冠病毒仇恨犯罪法案」（Covid-19 Hate Crimes Act），要求執法部門收集仇恨犯罪數據，司法部必須加速審理與疫情相關的仇恨犯罪案。她表示，這項法案的通過有助於解決仇恨犯罪問題。

她表示，亞太裔傳統月對亞裔社區非常重要，面對種族歧視，亞裔應該加強與其他少數族裔的合作，未來將努力推動亞裔歷史教育，還需要向主流社會展現亞裔所取得的成就。「現在，我們已經開始讓總統重視亞裔社區，也有不少州議會和我合作，為當地亞裔社區提供資源。」她指出，亞裔在歷史教科書中篇幅不多，在預算案中也沒什麼地位，應該獲得更多關注和資源。