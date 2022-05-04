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被網暴難以承受 谷愛凌：我沒有能力改變美中關係

記者胡聲橋／紐約報導
谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，自信滿滿。(美聯社)
谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，自信滿滿。(美聯社)

在北京冬奧上獲得自由式滑雪二金一銀的美中混血兒谷愛凌(Eileen Gu)，4日出席在紐約市布碌崙(布魯克林)舉行的ESPN女性體育峰會；18歲的谷愛凌作為女性體育的代表人物，談到為什麼代表中國參賽，以後是否可能代表美國參賽；她表示明天會發生什麼都不知道，現在想不了那麼多。

峰會安排對谷愛凌專訪；主持人首先就問，在美國出生的她為什麼要代表中國參加冬奧？谷愛凌說，她媽媽出生在北京，所以她可以代表中國參賽；更重要的是，中國有很多人在冬奧前根本就沒有聽說過自由滑雪這個項目，她作為一個混血的自由式滑雪運動員，感覺應該為中國普及冰雪項目出點力。

谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，表示今秋入學，將專心唸書。(美聯社)
谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，表示今秋入學，將專心唸書。(美聯社)

對在冬奧出場，引起各種媒體關於她的激烈辯論，谷愛凌說她沒有想到媒體會有那麼大的爭議，她是以自己最擅長的方式表現自己，推廣體育，幫助別人。每個人都可以有自己的觀點，如果別人可以用自己的方法做到這些，那完全悉聽尊便。

對於現在美中關係不好，谷愛凌說，她就是一名滑雪運動員，她沒有能力改變兩個國家之間的關係；她希望把自己的事情做好，也希望世界為此變得更好。

谷愛凌秋天就進入史丹福大學就讀；她說將會全力讀書，也會利用周末和休假時間去訓練滑雪；她說其實她一直就是這樣過來的，她高中提前畢業，也就是過去一年半，她才成為一名職業運動員，專心滑雪；她說有信心今後能兼顧學業和訓練。

谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，自信滿滿。(美聯社)
谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，自信滿滿。(美聯社)

谷愛凌說，在冬奧上拿金牌並不是她職業生涯的最高點，拿金牌當然高興，但她更希望自己能通過運動生涯搭起一個了解和溝通的平台，如果有人因為她，人生有了改變，如果她能對別人有所啟發和激勵，那才是她職業生涯的最高點。

谷愛凌也談到，她職業的最低點就是看到網上那些指責她的言論，儘管有人勸她不要在意，但那些負面言論給她留下的印象還是難以抹去，她覺得難以承受。

谷愛凌 滑雪 運動員

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