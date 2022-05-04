谷愛凌出席Met Gala 「黑皮裙」宣傳亞太裔傳統月

北京冬奧自由式滑雪金牌運動員谷愛凌(Eileen Gu)2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，宣傳亞太裔傳統月。(美聯社)

北京冬奧自由式滑雪曾獲得二金一銀的谷愛凌 (Eileen Gu)2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala )，她在受訪時特別宣傳亞太裔傳統月；微博 上的熱門主題標籤「#谷愛凌MetGala紅毯」瀏覽次數超過3億1000萬次，並引起熱烈討論。

眾星雲集的Met Gala每年5月第一個周一舉辦，中美混血的谷愛凌穿著無肩帶、愛心領口設計的皮革連身短裙，雙手搭配同色系腕帶和黑色系指甲油，腳踩粗跟厚底及膝靴，手持金屬光澤方形小包，走在馬克酒店(Mark Hotel)外紅毯上，氣場十足。

谷愛凌在會場接受網紅艾瑪‧張伯倫(Emma Chamberlain)訪問時，說明她選擇這件皮革洋裝的緣由，其實是為了宣傳「亞太裔傳統月」。

谷愛凌透露，Netflix影集「魷魚遊戲」(Squid Game)女主角鄭好娟(Ho Yeon)曾穿過這件洋裝，加上正逢亞太裔傳統月，她認為選擇這套衣服的意義非凡。

微博熱門主題標籤「#谷爱凌MetGala红毯」瀏覽次數超過3億1000萬次，討論次數超過11萬4000次。

谷愛凌1日甫搭乘私人飛機抵紐約，她在社群媒體Instagram限時動態上公布她在中央公園慢跑的照片，說明這是她對抗時差的良方。

谷愛凌八個月前首次出席Met Gala，去年的活動受新冠肺炎疫情影響而延至9月舉辦；她當時穿著維多利亞的秘密(Victoria's Secret)的白底黑碎飾無肩帶短蓬裙，搭配誇張的黑色蝴蝶結和鑽石項鍊。

谷愛凌接受雅虎(Yahoo)記者訪問時表示，「美式時尚富含文化與種族多元性，可以從你來自哪裡、長相和不同觀點切入；我認為，這才是時尚美感真諦，為所有人創造空間，讓每個人都被看見與聽見」。