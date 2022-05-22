封面故事／國會眾議員金映玉 多倍努力夢想成真

南韓出生的金映玉表示，大夢想加上兩倍甚至三倍的努力，總有一天會夢想成真。（記者楊青／攝影）

「一個來自南韓的小姑娘，誰會想到在半個世紀之後，能成為全美現任的七名亞裔 國會眾議員 之一？如果金映玉可以，你也一定可以，而且可以更出色」，加州 第39區國會眾議員金映玉（Young Kim）表示，夢想不怕大，大夢想加上兩倍、三倍的努力，總有一天會夢想成真。

金映玉2014年至2016年擔任加州65區眾議員，成為加州議會中首位南韓出生的共和黨眾議員；她2020年當選加州39區國會眾議員，成為加州自1994年以來「首次」氣走民主黨現任者的的三名共和黨國會眾議員候選人之一。

金映玉和南加社區人士在一起。（金映玉辦公室提供）

★珍惜機會 為民眾發聲

「我小學畢業後隨家人從南韓移民來美，在關島上中學，夏威夷讀完高中，大學時到了洛杉磯」，金映玉表示，她從小生長在南韓，童年時隨父母和家人輾轉很多地方。雖然大學才來到加州，但早已將加州看作是自己的家，因為不僅在這裡生活了36年，人生的奮鬥和精采也都在這片土地。

金映玉結婚照充滿濃郁的南韓民風。（金映玉辦公室提供）

金映玉在南加大就讀期間認識了終身伴侶，畢業後結婚生子，先後生育四個孩子，孩子們現在都已經長大成人，其中三孩已經結婚成家。「你知道晉級成為祖母是多麽令人高興的事情！」她說，兩個孫子一個七個月大，另外一個是今年復活節剛剛出生的新寶寶。

金映玉說，她的家人與軍隊有著不解之緣。她的大姊來到美國之後不久就加入美國陸軍，在軍中先後服役長達28年。大姊在軍中認識了她的丈夫，同樣也是在軍中服役28年。金映玉在南加大時認識了後來成為她的先生的南韓新移民，得知他踏上美國領土的三個月内，就加入了美國陸軍，他的弟弟也加入了美軍。「我們家的直系親屬多人都是美國軍人，並以能夠報效美國為榮」，她表示，美國給與她和自己的家人很多機會，包括經濟保障和良好教育，使她有機會成為成功的女商人，更有機會走入國會山莊。

她說，正因為她的家庭對這個國家給與的一切深感珍視和感激，她倍加珍惜服務民眾和國家的機會，為不同族裔的朋友們發聲。

金映玉說，過去兩年，她很多時間在華府工作，但始終心繫39區。她的選區在疫情期間和加州及全國一樣，一直飽受折磨。加州4萬家小企業被迫關門，其中超過2萬戶小商家永遠結束營業，她選區的小企業情況類似。

她表示，疫情期間聯邦政府給與小企業的救助，讓不少企業可以繼續支付員工薪資，保持企業運轉，挺過難關。目前最大的挑戰是為小企業提供資金援助的入口對接，讓他們知道什麽優惠可以分享，什麽資源可以使用，幫助小企業重整旗鼓。

南韓出生的金映玉表示，大夢想加上兩倍甚至三倍的努力，總有一天會夢想成真。（記者楊青／攝影）

金映玉表示，作為亞裔，她非常痛心地看到亞裔在疫情期間成為仇恨犯罪的攻擊目標。亞裔在疫情期間被視為新冠病毒的來源而飽受攻擊，僅僅因為他們長著亞裔的面孔，這非常不公。所以她必須站起來，大聲説出來，不僅代表加州，也代表全國的亞裔抗爭。「亞裔也是美國人，所有亞裔的事也同樣是美國人的事」，她表示，亞裔和美國有同樣價值觀，關注同樣的事情，同樣樂於奉獻，沒有任何一個族裔應該為新冠疫情負責，大家必須團結一致，相互尊重。她鼓勵亞裔仇恨犯罪受害人勇敢出來報告，提供確實證據，幫助警方更有效打擊仇恨犯罪。

「過去兩年，我定期或不定期地和轄區小企業者們會面，特別是洛杉磯和聖蓋博谷的商家」，金映玉說，她也常常走訪羅蘭岡、鑽石吧、核桃、奇諾和橙縣的商家，不少商家反映受到組織偷盜犯罪團夥的困擾，一些商家被偷被盜被快搶，讓人想到法律是否為商家和居民安全盡了全力。

金映玉和警員們在一起。（金映玉辦公室提供）

★團結一致 打擊仇亞犯罪

「如果你看到社會不公不義，不要只是抱怨，應該大聲講出來，站出來，參與進去，確保你的聲音被聽到」，金映玉表示，作為亞裔婦女，她特別想要鼓勵亞裔婦女，夢想不怕大，志向不怕高。她童年時代來美，誰會想到來自南韓的小女孩，在半個世紀之後會進入國會，服務大家？誰又會想到這個當年的小孩，現在正代表大家，參與制定可能對美國和人民的生活產生深遠影響的政策制定？「你要相信，金映玉能做的，你也能做，而且可以做的更好」。

她認為，不管是女性、男性還是年輕人，心懷大夢，目標高遠，雖然少數族裔可能面臨更多挑戰，可能面臨玻璃天花板，但如果你願意付出雙倍甚至三倍努力，相信夢想總有一天會變成現實。