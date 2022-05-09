哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

聯邦參議員克魯茲等82名共和黨國會議員簽署文件，在最高法院審理的哈佛和教堂山北卡羅來納大學被控歧視亞裔訴訟中，表示學校的錄取政策「蓄意根據種族區別申請人」。(美聯社)

82名共和黨國會參眾議員 9日聲援「公平錄取學生組織」(SFFA)對哈佛和教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)區分種族錄取決策的聯邦訴訟，指控兩校的入學政策歧視亞裔 ，「蓄意把申請者按種族區分」。

福斯新聞(Fox News)報導，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、韓裔聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)9日向最高法院提交82位國會參眾議員同僚聯署的「法庭之友摘要」(amicus briefs)，聲援「公平錄取學生組織」對哈佛和北卡大學區分種族錄取決策的訴訟。

摘要寫道，哈佛與北卡大學的入學政策「蓄意把申請者按種族區分」，「察覺種族的入學決策嚴重打擊亞裔學子，差別對待亞裔與最高法院此前保障平等、維護亞裔移民免受種族歧視 的判例不符；陳情者表述的情況凸顯這種趨勢更加明顯，亞裔逐漸成為歧視行為的犧牲者。」

克魯茲抨擊哈佛和北卡大學對此視而不見，「歧視亞裔政策是錯的，我希望最高法院認同參眾議員的看法，這些大學明顯違反民權法案，必須終止。」

朴銀珠則表示，「我國容不下任何形式的歧視，包括學校和大學。數十年來，我努力讓教育制度公平，因為每位學生都應該就其努力和學習成果受到評斷，而非種族，尤其目前正值亞太裔傳統月，我很驕傲的領導國會同僚支持下一代學子達成美國夢。」

共和黨議員援引憲法第14條修正案保障「不得拒絕給予任何人以平等法律保護」，必須是高等教育入學的憲法準則；此外，教育修正案第九條禁止歧視，最高法院必須將其應用在各校入學決策之中；議員強調亞裔地位的特殊性，成績優異卻「經常成為歧視政策的受害者」。