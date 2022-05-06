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調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

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調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

記者胡玉立／綜合報導
最新調查報告發現，與2021年新冠疫情最嚴重時相比，美國人誤將新冠病毒歸咎於亞裔的比率多出將近一倍，質疑亞裔忠誠度的人更多。圖為亞裔抗議疫情期間遭到攻擊和歧視。(Getty Images)
最新調查報告發現，與2021年新冠疫情最嚴重時相比，美國人誤將新冠病毒歸咎於亞裔的比率多出將近一倍，質疑亞裔忠誠度的人更多。圖為亞裔抗議疫情期間遭到攻擊和歧視。(Getty Images)

亞裔維權團體4日發布最新調查報告發現，與2021年新冠疫情最嚴重時相比，現在有更多美國人誤將新冠病毒歸咎於亞裔美國人，比率多出將近一倍；研究也顯示，美國人對亞裔不信任程度更高，質疑亞裔忠誠度的人更多。

由領先亞裔美國人變革聯盟(LAAUNCH.org)和亞裔美國人基金會(TAAF)發布的這項研究顯示，今年有逾20%受訪者表示，亞裔對新冠病毒至少要負一些責任；去年有11%的人表示亞裔社區應為此受到指責。

此外，33%的受訪者表示，亞裔對他們原籍國的忠誠度，高於對美國的忠誠度；2021年這項調查的比率為20%。

「這個現象確實源於『永遠的外國人』迷思，亞裔和亞裔美國人，不論是否出生在美國，永遠被認為是才剛來自他們的原籍國，」TAAF和LAAUNCH委員會成員戶田(Eric Toda)說。

此研究結果與最近有關反亞裔仇恨上升的其他研究結果相符；其中，聖巴巴拉加州州立大學仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)的研究即顯示，在2020年至2021年之間，反亞裔暴力增加了339%。

與此同時，許多受訪的亞裔美國人則說，他們不覺得自己在美國有歸屬感。覺得自己完全屬於美國並感覺自己被美國接受的亞裔受訪者，占29%；18歲至24歲的亞裔對美國的歸屬感更低，只有19%。相比之下，61%的白人受訪者和33%的非裔受訪者表示，自己完全屬於美國並被美國接受。

不過，將近三分之一的受訪者表示，他們並未注意到反亞裔暴力正在惡化。但逾70%受訪者表示，打擊反亞裔種族主義至關重要。

研究結果指出，有必要對亞裔美國人進行更多教育；戶田說：「若要創造更多同理心和更多視角，我認為，教育和代表性必須齊頭並進。」

亞裔 教育 加州

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