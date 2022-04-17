稅務漫談／「低收入」家庭報稅 審計機率恐高5倍

收入在20萬元到100萬元之間的納稅人，與收入低於2萬5000元的勞工相比，被審計的機率要低得多。(Getty Images)

根據最新的報告，國稅局 一直在對最貧困的工薪階層進行審計，而不是對收入較高的納稅人進行審計。儘管在疫情大流行期間預算有限且人員有限，國稅局仍面臨提高審計率的壓力，但提議者大多一直在敦促該機構加強對富人和大公司的審計。但TRAC的研究發現，恰恰相反，收入在20萬元到100萬元之間的納稅人，與收入低於2萬5000元的勞工（包括那些有資格獲得所得稅抵免的人）相比，被審計的機率要低得多。

審計愈來愈針對貧困家庭

這份來自雪城大學交易記錄訪問信息交換中心 (TRAC) 的報告對本月早些時候發布的一份報告進行了追蹤，該報告涵蓋了截至去年年底的IRS 統計數據。結果發現，總收入低於2萬5000元的低收入 勞工在2021財年接受審計的比率是其他所有人的五倍。

最新報告審查了截至2月底的IRS稅務審計資料，發現國稅局已經完成了對這類低收入工薪者的13萬2922次審計，高於國稅局一年前在2021年2月末完成的10萬5978次審計。報告指出，如果國稅局在本財年剩餘時間內繼續以同樣的速度運行，審計率將微升至每1000份申報表中的13.5份，高於去年的驚人高比率。

TRAC發現，截至到目前為止，不僅總的通信審計有所增加，而且國稅局似乎愈來愈多地針對最貧困的低收入家庭進行審計。報告稱去年同期，51.6%的信件針對的是這個收入最低的群體，而他們只占所有納稅人的一小部分。在這個稅季，對這一小部分納稅人的通信審計集中度已增加到58.1%。現場審計雖然數量相對較少，但也適用於這些最低工資收入者。相比之下，到目前為止，在2022財年，所有其他納稅人的通信審計以及現場審計的數量和百分比均有所下降。

國稅局駁：高收入審計才多

但是，國稅局否認了這一說法，認為國稅局對高收入納稅人的審計比任何其他類別都多。對收入超過1000萬元的納稅人的審計率超過7%。2萬5000元水平的納稅人（主要是所得稅抵免的納稅人）將是唯一會關注的群體，被審計率為1.1%，且基本是通信審計。

在聽證會上，國稅局長引用了數據手冊作為證據。但TRAC指出，國稅局首次從其2020財年最新數據手冊中省略了有關已完成IRS審計的統計數據。

TRAC早些時候曾起訴美國國稅局，要求其在之前的年度報告中包含當前的審計統計數據。

代表國稅局管理官員的職業經理人協會（PMA）4月初發表聲明，似乎證實美國國稅局對低收入納稅人的審計率高於其他人。「在缺乏強有力的執法資金的情況下，國稅局不成比例地對低收入美國人（通常是有色人種）進行審計，審查最簡單的納稅申報表。」PMA執行董事胡珀在一份聲明中說，「這些納稅人也最不可能獲得納稅人援助服務。與此同時，由於缺乏時間和資源，國稅局很少對納稅申報表複雜的高收入者進行審計。我們的成員無法獲得確保高收入納稅人遵守我們的稅法所需的工具和資源。」

胡珀引用了拜登政府最近為國稅局提出的2023財年141億元的預算要求。他說，公平的稅收制度仰賴美國國稅局，其資源能夠平等地為所有美國人服務，並幫助那些無法獲得有償報稅人和稅務律師的人。歸根結底，這取決於錢。「我們感謝拜登政府將他們的錢投入到公平上；這筆資金不僅會改善服務不足社區的條件，而且所有美國人都將從美國國稅局縮小高收入人群稅收差距中受益。」

諮詢國稅局 電話服務免費

全美納稅人協會專員柯林斯在她提交給國會的年度報告中稱，納稅人需要國稅局的基本支持和指導，以履行其申報義務並支付合法到期的金額。低收入人士沒有金錢尋求高昂的專業服務，免費的國稅局電話服務是他們最為依賴的求助方式。「如果一直無法得到這項支持，納稅人將處於不利地位和沮喪之中，並且會危及稅收合規性。」

（作者為註冊會計師）