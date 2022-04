談藝／逛歐美博物館 看中國流失海外文物

莫高窟第45窟西壁龕內的7座彩繪塑像,塑像按照佛教等級有序排列,中間為一佛,兩邊為二弟子,二菩薩,二天王,二力士(在龕外),護法天王腳下踩著地神,這組塑像為盛唐彩塑藝術的精品。(圖作者提供)

逛博物館 不但能夠增進知識,還可以達到休閒的目的,忘記時間的壓力;以前上班時到外地工作和開會,或是假日旅遊,我都會抽出一些時間去逛當地博物館,退休後更是用掉大把時間瀏覽歐美各地博物館,參觀流失在海外的中國文物。

我最喜歡逛大英博物館,該館收藏中國文物多達2.3萬件,經常更換展品,在過去60年裡曾去過多次,有一次還慶幸看到跨越1600年的蠶絲畫卷,中國最早的傳世畫作東晉畫家顧愷之(345-406年)的《女史箴圖》(註一),讓我大開眼界;但是每次逛完走出博物館時,都會想到在殖民年代帝國列強對於中國文物的搜索掠奪,本身就存在著一些權力的不對等性,使這些精美無比的展品,似乎輕描淡寫的遮蓋了當年文物大盜們的罪行。

另類八國聯軍 考古為名

根據聯合國統計,全球200多家著名博物館中,共收藏中國流失海外的文物多達164萬件以上,中國文物學會統計,自從1840年鴉片戰爭以後流失到海外的中國文物,超過1000萬件,二戰後日本 方面自己統計的數字就有360萬件在日本,西方考古人士看到中國古代藝術家、工匠所創造出的舉世驚嘆稀有文物,都希望能夠擁有部分精緻的藝術品,法國人為收藏法軍由圓明園搶來的珍寶,特別在楓丹白露宮內開闢一個中國館,保護收藏和供人觀賞。

當八國聯軍正如火如荼在北京和天津地區進行野蠻屠殺和焚燒搶劫、公然搬運中國古文物至西方世界的時候,同時歐美各國的竊掠者也闖入中國的後院,他們以探險、考察和考古為名,在絲綢之路上從事尋寶式的挖掘、破壞、欺騙、收買和盜竊中國古文物,造成中國文化遺產的極大損失,這些國家的代表人物是俄國的雷格爾 (Johann Albert Regel, 1845-1909) 和克列門茲(Dmitri A. Klements, 1848-1914)、瑞典的斯文赫定 (Sven Hedin, 1865-1952)、英國的斯坦因 (Marc Aurel Stein, 1862-1952)、德國的格林韋德 (A. Grunwedel, 1856-1935) 和勒寇克 (Albert von Le Coq, 1860-1930)、日本的大谷光瑞 (1876-1948) 和橘瑞超 (1890-1968)、法國的伯希和 (Paul Eugene Pelliot, 1878-1945)、美國的華爾納 (Langdon Warner, 1881-1955),和加拿大的懷履光 (William White, 1873-1960)等人,這八國人士到中國盜竊中國古文物,形成另一類的「八國聯軍」。

上圖為莫高窟第249窟頂部壁畫,畫中獵人騎馬追趕3個奔跑的棕色羊,羊的左下方還有一個獵人,在馬上拉弓對準後面追來的猛獸(拉弓獵人在圖左邊,沒有印出來,奔跑的猛獸在羊的下方,可以看到),壁畫是西魏時期(535-557)的作品。下圖為莫高窟第329窟正壁龕頂北側的一幅唐代《乘龍飛天》印度佛教故事壁畫,畫面是一位乘飛龍的仙人引導乘坐六牙白象從天國下降的菩薩,前往淨飯王宮中投胎為悉達多太子(郵票右邊可以看到一段象鼻)。(圖作者提供)

他們大半都擁有博士學位或是考古專業訓練和傑出的學術著作、博學多才能吃苦耐勞的學者,而且都是有勇氣與知識兼備的探險家,他們在中國挖掘和盜竊古文物,造成各文物遺址屢遭肢解和宰割,呈現出滿目瘡痍的廢墟,但是這些人也使絲綢之路上的寶貴文化遺產公諸於世,免於被侵略戰爭、內亂和人為的摧毀,得以保存至今,在國外現今收藏絲綢之路古文物最多的除了大英博物館以外,還有聖彼德堡艾米塔吉博物館、印度新德里國家博物館、柏林亞洲藝術博物館,和東京國立博物館,美國收藏中國文物最多的博物館為紐約大都會博物館、波士頓美術館和哈佛藝術博物館。

瘋狂劫掠 新疆 遭遇浩劫

19世紀時俄人東進時,對新疆地區的地緣政治有著深入的瞭解,俄國考古學家很自然的會相繼來到新疆做人文歷史考察和古文物發掘,出生在瑞士的俄籍植物學家雷格爾於1879年進入新疆吐魯番地區作探險考察,在當地發現一些佛教遺址,12年後1891年畢業於聖彼得堡大學的考古學家克列門茲到蒙古和新疆考察時,在吐魯番發現高昌古城和柏孜克里克 (註二) 石窟,偷劫為數眾多的佛像、壁畫和古書等文物,運回俄國存放在聖彼德堡艾米塔吉博物館,這是有史以來柏孜克里克石窟第一次被外國人發現和盜竊,也因此引來不少外國考古人士跟蹤來到新疆,沒完沒了的瘋狂搶竊文物。

斯文赫定在新疆探險的旅途中,上圖:斯文赫定穿著蒙古式羊皮長袍和長筒靴,戴著哈薩克式兩耳扇帽子,下圖:偷盜古物運出新疆。(1940年代歐洲香菸和化妝品廣告宣傳卡片,作者收藏)

瑞典人斯文赫定21歲時由柏林大學完成地理學博士學位以後,在1893-1925年間曾經四次來中國西部考察,1899年第二次考察時,在新疆塔克拉瑪干大沙漠的羅布泊附近發現了中國史籍《史記·大宛列傳》中記載的樓蘭城遺址,經過兩年不斷的挖掘,發現了大量有價值的考古文物,包括漢文木簡和文書570餘件,佉盧文(註三)簡牘50餘件,古錢幣,和一些精緻古代木刻佛像,斯文赫定帶回國後,將這些文物收藏在瑞典國立人種學博物館,並發表數篇研究成果論文,論文發表後震驚歐洲考古學界,英德日法四國的考古學家們都紛紛組團來到中國西部探險和收集古文物,形成一種先到先得的競爭狀態。

1932年中國發行西北科學考察團紀念郵票一套四枚,信封是1933年5月4日斯文赫定由北京寄給他妹妹Alma的實寄封,信封上有斯文赫定的親筆簽名。(作者收藏)

曾經在1899年和1902年兩次到過新疆考察古文物的柏林民族人類博物館館長格林韋德博士,看到斯文赫定的論文後,立即派出他的助理勒寇克和巴圖斯(Theodore Bantus, 1858-1941)組成考察團,於1904年9月趕到新疆柏孜克里克石窟後,兩人使用銼刀切割下大量壁畫,並在高昌古城遺址中發現大量佛像、佛經文稿等,一起裝入40多個大木箱運回柏林,收藏在柏林民族人類博物館,可惜在二戰末期大部分文物被盟軍炸毀,只有少部分文物被戰後佔領的俄軍運往艾米塔吉博物館收藏,幸運的是格林韋德和勒寇克在1913-28年間分別發表過多篇文物考研論文,留下很多文物資料和圖片,供後人參考。

日人挖寶 找到李柏文書

1900-03年日本京都西本願寺主持大谷光瑞在歐洲考察宗教時,看到斯文赫定的論文後,引起他對中國佛教古文物的覬覦之心,於是他順便去拜訪斯文赫定,打聽一下在中國西部考察的情況,回國時順路經過中亞地區,前往新疆做了九個月的實地考察,回到日本後,因為一直不能確定樓蘭的正確位置,不敢貿然去中國尋寶,等到日俄戰爭 (1904-05) 後,1906年他邀請斯文赫定到日本來考察佛教,並請斯文赫定來家做客晚宴,杯盞之間大谷光瑞套出樓蘭的正確地理位置後,1908年派出大谷探險隊,由助手橘瑞超組團,在吐魯番作了長達六個月的考察,然後去樓蘭挖掘古物,沒有想到橘瑞超在樓蘭工作五天,就發現了著名的《李柏文書》(註四)。

斯文赫定得知後非常沮喪,對於大谷光瑞用計向自己騙取樓蘭地理位置,和自己在樓蘭時百密一疏,沒有發現《李柏文書》,這件事竟然輸給日本小和尚橘瑞超之手,感到非常遺憾追悔莫及。1910年橘瑞超又組團到甘肅,在敦煌莫高窟收購了一批文物,包括經書、木簡、絲織品和一些經文手抄本,運回日本後收藏在韓國中央博物館和東京國立博物館,因為大谷探險隊人員都不是考古專業人士,對於所發掘出的中國佛教文物,都沒有深入研究和發表過學術論文和著作存世。

英籍斯坦因 搜刮莫高窟

輪到英籍匈牙利人斯坦因到中國西部考察時,才是真正的中國噩夢來臨。

斯坦因在21歲時由德國圖賓根 (Tuebingen) 大學獲得東方學博士學位後,一直在印度和阿富汗從事考古發掘工作,1899年他根據玄奘的足跡進入新疆,在新疆和田地區發現尼雅遺址,1906-08年間在樓蘭挖掘古文物,在敦煌向守窟的王道士騙走莫高窟藏經洞中的24箱佛經、繪畫和佛像等文物,1913-1916年間重訪尼雅、樓蘭和敦煌盜走大量文物,並在內蒙古地區發現西夏黑水城 ( 筆者曾經造訪過該地,現今在沙漠中還可以看到一座荒廢的佛塔 ),盜竊四千多件佛經、佛像和古書等文物,斯坦因路過柏孜克里克石窟時,看到勒寇克和大谷光瑞等人對石窟壁畫野蠻式的破壞,認為這些人不是來考古,簡直是來掘寶,於是他以保存古文物為藉口,切割下來所有剩餘的壁畫,裝滿一百多箱偷運回英國,導致今天的柏孜克里克石窟已成廢墟。

1994年匈牙利發行的斯坦因紀念郵票。(圖作者提供)

1930年斯坦因又來到中國時,中國政府對這位惡名昭彰的文化大盜加以防備,最後取消他的簽證驅逐出境,斯坦因多年來在中國盜竊的文物,全部收藏在大英博物館。

法人伯希和 騙佛經手稿

法國考古學家伯希和是一位精通13國語言和文字的年輕學者,對漢學研究精湛淵博,21歲時畢業於巴黎東方語文學院專修漢學,1900-1904年間,在越南河內遠東學院擔任漢學教職,曾經去過北京三次,收集漢、蒙、藏文書籍和藝術品,回國後從事考古文學寫作工作。自從斯坦因、斯文赫定和勒柯克在中國考古獲得成功,刊出多篇論文後,伯希和就有點坐不住啦,感覺非要去中國挖點東西回來,給法國考古界爭一席之地。

伯希和使用三個星期時間在堆滿佛經手稿的黑暗藏經洞裡挑選文件,因為他精通漢文,搜括所有的精品中的精品,並在各洞窟內拍攝照片,回國後出版一本《敦煌的洞窟》照片集。(圖作者提供)

1906年6月,他組織了一個探險隊到達新疆喀什,中國官員迎接他時,以中文說:「有朋自遠方來,不亦樂乎?歡迎來到喀什」,沒想到伯希和以中文回答:「來到喀什人生地不熟,子曰:三人行必有我師,請多多指教」,並向官員做拱手禮,中國官員大吃一驚,因此給探險隊提供各種方便,伯希和一行在圖木舒克村的廢墟中發現了犍陀羅的希臘風格佛像,在庫車挖掘出已失傳的婆羅米文寫的文書,1908年2月到達敦煌,伯希和用流暢的中文和王道士深談套關係,最後以500兩官銀(約合90英磅),騙走了價值連城的佛像和壁畫、6600卷唐代佛學著作精品和佛經手稿,這些敦煌文物分別收藏在羅浮宮博物館、吉美博物館和法國國家圖書館。

伯希和曾經發表過多篇論文和漢學專著,漢學家們對他的評價是:「伯希和讓西方人認識到漢學在世界上的重要性」,伯希和在第一次世界大戰時出任駐華武官,1927年擔任巴黎大學教授,並當選為法國碑銘與古文字學院院士,1939年當選為中華民國中央研究院院士,他對敦煌古文物研究的成果,促使「敦煌學」成為世界學術研究的新潮流。

華爾納 粘走26幅唐代壁畫

華爾納22歲時畢業於哈佛考古學系主修佛教古代藝術,畢業後主持哈佛福格博物館(Fogg Museum)亞洲古文物收集和研究,1913年首次來到中國考察,他在北京拜訪過在法國大使館任職的伯希和,伯希和告訴他目前中國政局混亂,是到敦煌石窟收集文物最好時機,並教他如何行賄王道士。

敦煌石窟從4世紀的前秦和北魏開始創建,至14世紀的元代,經歷十幾個朝代,歷時一千餘年,現存493窟,左邊的6分郵票中有兩幅壁畫,上圖為第112窟南壁的唐代舞筵壁畫,下圖為第323窟的張騫出使西域壁畫,為初唐時期作品。(圖作者提供)

1923年冬季,華爾納獨自來到敦煌千佛洞,給王道士大約70兩官銀和一些小禮物之後,使用義大利修飾壁畫用的膠水和紗布,粘下26幅唐代壁畫,遺痕至今仍然歷歷在目,並騙走一尊安置在第328窟內的跪姿供養菩薩像,現今只有9幅壁畫和菩薩像收藏在福格博物館,其餘壁畫均已破損。

1925年,華爾納又帶著大批膠水來到中國,沒有想到當時的北京大學考古系教授們已經有了防盜的準備,派人跟蹤,致使華爾納的陰謀未能得逞,從此敦煌再也不是外國野心人士的樂園。

懷履光 邊傳教邊收購

懷履光21歲時進入多倫多的維克立夫學院 (Wycliffe College) 主修宗教和語言學,24歲時到中國福建傳教,1910年派往開封出任基督教聖公會河南教區主教,在該教區服務長達25年。1926年洛陽一帶發生水災,距洛陽以東15公里外的金村發生地陷,露出一座古墓,村民挖出一些東周時期的金銀器、古玉器、青銅器等珍貴文物,這個驚人的消息傳遍國內外,盜墓集團群聚金村,五年之內共盜掘8處東周帝王古墓群,懷履光當時搶購到大批古墓中的文物,連同多年在中國收集的眾多大型菩薩塑像和5萬多冊古書,一起偷運回加拿大,以高價售給皇家安大略博物館。

加拿大皇家安大略博物館收藏的遼代(907-1125)三彩羅漢坐像,20世紀初在河北易縣八佛窪的山洞裡發現16尊塑像,3尊搬運下山時摔碎 ,13尊被盜賣到國外,其中8尊分別收藏在美國紐約,波士頓和堪薩斯的三個博物館,英法日俄加的博物館各收藏一尊。(圖作者提供)

後來安大略博物館又從愛爾蘭文物販子柯拉福特 (George Crofts, 1871-1925) 手中收買到明代祖大壽 (註五) 整座陵墓,因此使安大略博物館成為世界級博物館。懷履光退休回國後,1934-48年曾出任多倫多大學中國研究學糸主任。

華爾納聽到金村古墓消息後,也馬上由波士頓趕到洛陽,搶購一批青銅器和玉器偷運回美國,玉器多存放在福格博物館,青銅器分散在美國各地博物館收藏,華爾納在中國雖然是掠奪和破壞敦煌文物最嚴重的盜賊之一,但是他在日本確是一位受尊敬的古物愛護者,二戰末期他呼籲美軍禁止使用原子彈轟炸日本歷史古城,因此日本古文物和古蹟未遭到戰爭破壞,戰後京都的法隆寺西側和鎌倉火車站附近,都安置對華爾納的「報恩感謝紀念碑」。

日本鎌倉火車站附近「報恩感謝紀念碑」上的華爾納雕像。(圖作者提供)

文物外流 見證歷史悲歡

斯文赫定於1926年第5次來華時,中國人一致反對外國人在中國掠奪文物資源,迫使斯文赫定和中國考古學家共同組成「西北科學考察團」。1927-1935年間,考察團在西北地區出土3700多件古代文物,其中最珍貴的《居延漢簡》經過多年顛沛流離,現今收藏在台北中央研究院歷史文物陳列館。

清末民初時期中國國內連年戰亂、民不聊生,人民失去應有的國民自尊心,但是中國擁有豐富的地上和地下遺產,當時中國考古學家都是一群足不出戶的書呆子,不屑從事田野考古調查工作,導致西方考古學家千方百計的闖入這個千古迷宮探險,隨心所欲的掠奪中國古文物。往事如煙,逝者已矣,雖然博物館的始創概念是出於帝國主義啓蒙運動的產物,但是從博物館中的中國古文物,讓人看到中國古代歷史的悲歡離合,感受到中華文化演進的千古足音。

註一:此畫是現存最早的中國畫長卷之一,1900年八國聯軍進入北京後,英軍約翰遜上尉由頤和園取得該畫後帶回倫敦,1903年以25英鎊售與大英博物館,博物館為了保護該畫,每年秋季僅對外展出六周。

註二:柏孜克里克,維吾爾語意思是「裝飾漂亮的房間」。

註三:佉盧文原是一種古印度文字,流行於今印度的西北部,公元2-3世紀沿着絲綢之路傳入新疆地區。

註四:《李柏文書》是五胡十六國時期,李柏寫給西域焉耆國國王龍熙的信稿,李柏是西晉王朝派往前涼國的特使武官,公元324年駐守在高昌的前涼國大將軍趙貞,發動政變,前涼國王張駿派李柏率軍討伐趙貞,李柏出兵路過樓蘭時,修書一封給國王龍熙,希望在必要時恊助切斷趙貞逃往西域的後路,該信稿遺留在樓蘭。

註五:祖大壽(1579-1656)是明末遼東將領,吳三桂的舅父,驍勇善戰,一生中有三次叛降,先叛明降金,後叛金回明,再叛明降清,清兵入關後任總兵,死後葬於北京郊外豐台鉄匠營墳場,文革後墳場己不愎存在。

