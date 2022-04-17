旅遊／到維也納別錯過三寶：咖啡、音樂、華爾滋

維也納音樂廳的金色大廳。（圖均為作者提供）

維也納（Vienna）是世界音樂之都，坐落在阿爾卑斯山北麓，三面有森林環繞，東面是綠色的東歐平原，多瑙河在城邊靜靜流過。

維也納有過不同的歷史階段：曾經由羅馬帝國統治了五個世紀、土耳其二次入侵、拿破崙占領、一戰二戰、德國 納粹併吞、蘇聯社會主義等。維也納曾經是奧地利大公國、奧地利帝國、奧匈帝國的首都，現在是奧地利共和國的首都。

咖啡 文化 因戰爭傳入

2017年8月，我參加的紐約歐洲團已去了幾個國家，終於到達維也納市中心，晚上8時將要到金色大廳聽維也納交響樂 團的演奏。黃昏有幾個小時自由活動，可觀看這知名城市的地標。維也納的空氣瀰漫著咖啡香，我在莫札特咖啡店室外的座位占了一張小桌，很快就有人要求共用，是一名女士，來自舊金山，是音樂老師，第二次來維也納。我說我從紐約來，她覺得我可以跟她聊，很高興。

我問她維也納有多少咖啡店， 她說數不清，可說是「五步一咖啡」。維也納有三寶：咖啡、音樂、華爾滋（圓舞曲），維也納的咖啡有40多種，點咖啡時必須說出咖啡的名字，有的店只能站著喝，如路邊的咖啡亭，從早上6時到凌晨2時都有營業。咖啡的名是德文，我只好指指同桌，要一杯跟她一樣的咖啡。同桌跟我說了維也納咖啡的歷史，使我得到意外的收穫。

莫扎特咖啡廰。（圖均為作者提供）

維也納人喝咖啡始於17世紀。咖啡先興起在伊斯蘭國家的大小城市，但歐洲人還不知道咖啡。直到1683年，土耳其軍隊第二次進攻維也納，最後奧地利和波蘭聯軍擊退了土耳其軍隊，土耳其人逃跑時在城牆邊遺留了幾百個布袋，裡面裝著棕色的豆子。歐洲人不知道這是咖啡，一名波蘭士兵曾在土耳其當過密探，嘗過這種黑色飲料，土耳其人叫「Kahve」，最後這個波蘭士兵獲得繳獲的幾百袋咖啡。

波蘭人在維也納開了第一家咖啡店。那時人們不喜歡這種苦澀的飲料，於是咖啡店特設報紙雜誌，吸引人們來喝，因為當時的報紙很貴。後來黑色的咖啡飲料加了糖和牛奶，產生了特別的效果。於是維也納的咖啡店便一家一家的開起來，直到今天，在維也納的咖啡店只需付一杯咖啡的錢，就可以會友、看書、讀報紙，甚至下棋，要待多久就待多久，從不趕人，現在已成為維也納獨特的咖啡文化。這邊的中央咖啡館，曾經是18世紀著名的音樂家如莫札特、貝多芬、舒伯特、施特勞斯等人聚會的地方。

樂聲悠揚 音樂廳輝煌

曾在維也納學習和生活的音樂家很多，其中包括古典樂派的三位代表：海頓、莫札特和貝多芬，還有李斯特、勃拉姆斯和韋瓦第等。舒伯特和施特勞斯出生在維也納，舒伯特是作了600多首歌的歌曲之王；施特勞斯於1867年創作的圓舞曲「藍色多瑙河」，是維也納的靈魂之作，作為維也納現代音樂的開端，這首抒情浪漫，優美華麗的圓舞曲，後來成為世界名曲。而「維也納森林」是施特勞斯在維也納就地取材而成。

維也納音樂廳是義大利文藝復興式建築，建於1867-1869年，外牆紅色和黃色相間，頂上立著音樂家雕像。這裡於1870年1月6日舉行首場演奏，現在是維也納最古老、設備最現代的音樂廳，成為每年舉行維也納新年音樂會的固定場所。

晚上8時前輪到我們進場。金色大廳的牆壁是亮黃色，左右一列的女神像，燈光下真是金碧輝煌，演奏台上面有至頂的一排管風琴。大廳有三層，共有1700多個座位，上兩層設有包廂；金色大廳的共鳴與傳聲是現代科學設計，聽眾不論坐於遠近高低，都能享受到一樣水平的音響效果。這兒是維也納交響樂團常駐地，而被金色大廳邀請來的演奏家也要有世界水平，中國曾經有兩位鋼琴家在此演奏過。

施特勞斯像。（圖均為作者提供）

維也納音樂廳還有勃拉姆斯廳和莫札特廳等。大樓裡有兩個收藏館，一間定期舉行收藏品展出，一間是檔案室，一邊的書架上放滿歷代手寫的、木刻的、鉛印的音樂書籍、樂譜、樂器等藏品；另一邊是一排鐵箱，藏有著名音樂家的手稿、書信。金色大廳現在屬於奧地利「音樂之友協會」，德國音樂家勃拉姆斯年輕時，開始組織音樂會和音樂家協會「音樂之友」，現擁有會員7000多人，是世界上歷史最悠久、人數最多的音樂組織。金色大廳近年來可以租用，代表一種榮譽。

城市心臟 有王朝遺址

老城即內城，是維也納的心臟，羅馬帝國於1世紀在這裡建都，現留有部分羅馬遺址。1857年建的環形大道，寬57米，長4000米，環形大道以內為內城，兩旁有市政廳、國會、大學、維也納國家歌劇院、維也納博物館等；內城少有高層樓房，卵石鋪設的大街縱橫交錯，環城大路有爵士酒吧、舞廳和畫廊，教堂有巴洛克式、歌德式和羅馬式建築，還有希臘式的雕像及噴泉。

維也納街景。（圖均為作者提供）

內環城與外環城之間是城市的中間層，是商業區和住宅區，其中矗立中世紀的聖斯德望主教座堂，高138米。多瑙公園內有一座多瑙塔，高約252米，尖頂聳入雲端，是全城最高的建築。

古建築中有名的是霍夫堡和美泉宮，是歐洲藝術價值極高的古建築。尤其是霍夫堡，17世紀是奧地利王朝的冬宮，奧地利王朝統治奧地利6個世紀，把維也納發展成為歐洲的文化和政治中心。霍夫堡建於1696年，皇宮的占地面積24萬平方米，有18棟樓、54個出口、19座庭院和2900個房間，裡面的寶物、藝術藏品無數。拿破崙兩度住進霍夫堡，現今保留著他的畫像和物品。1955年奧地利在霍夫堡簽訂了獨立條約，成為永久中立國。

聖斯德望主教座堂矗立於老城區。（圖均為作者提供）

美泉宮在維也納的西南部，巴洛克式建築，曾是幾個皇朝的夏宮。傳說1612年羅馬皇帝狩獵於此，飲用這裡的泉水，以「美泉」命名；1743年，奧地利女皇瑪麗亞在此營建美泉宮和花園。美泉宮面積2.6萬平方米，宮內有1400個房間，氣勢磅礡，僅次於法國的凡爾賽宮。據說此處每年設有露天的「美泉宮之夜夏季音樂會」， 2014年郎朗受邀參加了美泉宮的演奏。

美泉宮是巴洛克式建築，曾是幾個皇朝的夏宮，傳說1612年由羅馬皇帝命名。（圖均為作者提供）

20平方公里的維也納森林一部分延伸到城市，使維也納的空氣永遠清新。森林裡保留了舒伯特的故居、木屋、磨坊與水井，譲人們紀念世界著名的歌曲大王，「美麗的磨坊姑娘」就是在這兒寫的。

走過維也納近郊的聖麥斯公園，其中也有音樂家的長眠之地，建於1784年，以宗教分區。公園因有貝多芬之墓而出名，但貝多芬的墓地很小，位於近出口的角落，碑上刻有貝多芬的臉部浮雕；最大的是施特勞斯拉小提琴的金色塑像，外圍一個白拱頂，在大路旁的中段非常顯赫，這是因為維也納人把施特勞斯的「藍色多瑙河」作為第二國歌，倍加尊崇。

施特勞斯像。（圖均為作者提供）

維也納有得天獨厚的自然環境，有世界最高的音樂殿堂、最出色的音樂家、精神文明，還有藝術價值極高的古堡和宮殿，值得一訪。

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