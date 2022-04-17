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旅遊／「阿卡迪亞公園」登山觀海吃龍蝦 紐約人度假首選

羅吉原
去緬因州的阿卡迪亞國家公園，可攀登蜂巢山眺望海景。（圖均為作者提供）
去緬因州的阿卡迪亞國家公園，可攀登蜂巢山眺望海景。（圖均為作者提供）

2021年的國慶日，正好是個長周末有四天連假，我們跟住紐約市的大兒子一家去美國東北角緬因州的「阿卡迪亞國家公園」（Acadia National Park）做個四天三夜之旅。

東北地區 休閒好去處

阿卡迪亞國家公園是美國東北部新英格蘭地區唯一的國家公園。雖然它的風景跟大峽谷之類的雄偉山水無法相比，但是它給廣大的美國東北部地區的人，提供一個首選的休閒之地 。此公園占地4萬7000英畝，和西岸「死亡谷國家公園」的337萬3000英畝比起來，不算大；不過公園内的「凱迪拉克山」（Cadillac Mountain），標高1350英尺，雖不高，已是美國東海岸濱大西洋的最高之處，也是全美國每天最早能看到日出之地。公園裡，有一個27英里長的「公園環路」（Park Loop Road），有公園的無軌電車行駛，路線涵蓋大部分的景點。

公園内的蜂巢小徑僅0.2英里長，其實不然。（圖均為作者提供）
公園内的蜂巢小徑僅0.2英里長，其實不然。（圖均為作者提供）

周五一大早出發，以避開長周末的交通擁擠。我們從新澤西州發車，早上不到7時，已經在紐約市北郊的白原市與大兒子會合，然後同車出發，一路往東北開往緬因州。

中午時分，我們到了緬因州南部有名的度假村「肯納邦克波特」（Kennebunkport），以前美國的小布希總統，每年暑假都會來此避暑。我們這次聞香下馬，來一家小而私密的海鮮餐廳「蛤蜊屋」（Clam Shack）吃午飯。我們點了龍蝦三明治，緬因州以龍蝦聞名，據說美國四分之一的龍蝦產自緬因州，龍蝦三明治是這裡的特色，別處少有。

緬因州南部有名的度假村「肯納邦克波特」（Kennebunkport）。（圖均為作...
緬因州南部有名的度假村「肯納邦克波特」（Kennebunkport）。（圖均為作者提供）

下午4時左右，我們到達了阿卡迪亞國家公園。因為距離天黑尚有一點時間，我們就進到公園裡察看一下地形地物。公園環路的首站是沙灘，距離公園的入口很近，它在一個海灣裡，兩邊是聳立的山石，沙灘部分長約250米，不算很大。這個景點因太陽將盡，沒有人還在水裡游泳，也沒看到有救生員在執勤。大兒子告知，沙灘内陸的高點叫「蜂巢山」，我們明天一大早將來登頂。看過沙灘，明天從上往下看，將有一個熟悉的地標。

當晚我們夜宿公園外「巴港」（Bar Harbor）的旅館，此鎮以其外海的「巴島」（Bar Island）為名。晚餐也在巴港市中心的一家酒吧餐館享用，除了酒，晚餐點了龍蝦大餐。不像中餐館，龍蝦有多樣的吃法，譬如「葱薑焗龍蝦」是我們的最愛；洋人最常見的龍蝦烹調方式就是整支烤熟或蒸熟，餐館提供圍兜、老虎鉗，食客自己敲打、撥開，把龍蝦肉沾熱牛油來吃，全部原味，沒有添加其他的調味料。

老美餐館的整隻龍蝦，食客發有圍兜跟老虎鉗，自己挖出蝦肉，沾黃色的牛油吃。（圖均為...
老美餐館的整隻龍蝦，食客發有圍兜跟老虎鉗，自己挖出蝦肉，沾黃色的牛油吃。（圖均為作者提供）

攀蜂巢小徑 爬驚險陡坡

周六早上，我們回到沙灘景點的停車場，下車穿過公園環路，略走一段上坡路，就到了「蜂巢小徑」（Beehive Trail）的起點。蜂巢小徑列為中高等難度，曾有遊客失足摔死，如果有恐高症，或手脚狀況較差者，應避免行走。路標顯示小徑全長0.2英里，乍看似乎簡易，馬上可以走完，其實不然，因為路徑長度是以地圖上的水平方向計算的，爬升高度450英尺不算在内。所以區區0.2英里，卻是處處充滿了驚心動魄的爬升，偶爾可以下眺山腳的美景，清楚地看到昨日去過沙灘景點。

走蜂巢小徑，遊客要爬懸崖峭壁，峭壁上有鐵條階梯。（圖均為作者提供）
走蜂巢小徑，遊客要爬懸崖峭壁，峭壁上有鐵條階梯。（圖均為作者提供）

大兒子來過蜂巢小徑，他說山頂是一片光禿的大岩石，標高520英尺，這令我聯想到金庸「倚天屠龍記」裡寫的中原六大門派，圍攻西域昆侖山上魔教總壇光明頂的場景。我在辛苦上爬之際，老是想著中原六大門派的武林人物會使出輕功，飛躍我而上，超車先行。其實是些年輕的老美遊客，他們走得很快，我們是老者，無需趕路，自然是讓路給人先行。

我們走訪過不少美國國家公園，蜂巢小徑算是迄今最為驚悚的經驗，也是我們此行最大的收穫。幸好國家公園當局添設鐵條階梯、鐵條棧道等設備，化解登高的難處。

我們在山頂光禿之地，照幾張照片，順便深呼吸幾口，體會「孟子‧盡心上」說的：「孔子登東山而小鲁，登泰山而小天下」的心境。下山之路並不驚險，不過經過一片深山老林，令我想起2018年的中國電視劇「老酒館」裡，提到中國長白山「乾飯盆」的陰森景象。

雷鳴洞盛景 漲潮激巨響

下午，我們順著公園環路走下去，就到了「雷鳴洞」（Thunder Hole）景點，是一個岩石裂縫，漲潮時，海水衝入洞裡，發出巨響有如雷鳴，因而得名。滿潮前兩小時，最為壯觀，太早或太晚來都不是好時機。雖然此景少見，不過我們曾在加拿大紐芬蘭的Bonavista看過「地窖」（Dungeon），海水鑿穿海邊巨岩形成兩個大洞，比雷鳴洞壯觀。

走下公園環路，不久就看到雷鳴洞（Thunder Hole）。（圖均為作者提供）
走下公園環路，不久就看到雷鳴洞（Thunder Hole）。（圖均為作者提供）

傍晚時分，我們到一家公園西南角的龍蝦餐館「Thurston’s Lobster Pound」，門口有一個大蒸爐，水氣直衝雲霄；門後就是海景，漁船片片。在這裡，我們又享受了一頓龍蝦大餐。

在此之前，我們參觀了附近的一個古老燈塔「Bass Harbor Head Lighthouse」。燈塔景點的停車場不夠大，要有耐心略等待。

周日早上，我們3時起床，要去卡迪拉克山頂上看日出。因為山頂的停車位有限，事先得上網登記。黑暗中我們開車上山，到了山脚下，有國家公園的警衛守門，沒登記的不放上山。我們在山頂的停車場有耐心地等待日出，可惜雨下不停，當天沒有日出可看，我們只好回旅館吃早飯。

雨天健走約旦池（Jordan Pond）的環湖步道。（圖均為作者提供）
雨天健走約旦池（Jordan Pond）的環湖步道。（圖均為作者提供）

上午，我們去下一個景點「約旦池」（Jordan Pond），環湖步道繞一圈總長為3.5英里。因為天下毛毛雨，遊客不多，我們看到幾個年輕的老美，穿牛仔褲來遊湖；平日裡，不論男女，穿牛仔褲很正常；可是出來健走，牛仔褲就不是好裝備，尤其今天下雨，厚厚的棉質牛仔褲一旦打溼，黏在身上，整天都不好受。我們穿的是健走衣褲，布料都是快乾的人造絲質。不過雨天走環湖步道，路或滑、或有積水，不是太有趣。我們走完四分之一的環湖就打退堂鼓，原路折返。

下午，我們回到巴港，這裡退潮時，海底會浮出地面，叫「巴島陸橋」（Bar Island Land Bridge），長0.5英里，可以走過去對岸的巴島，島上還有一個步道，遊客可以從巴港一路走去走回，步道總長2.0英里。如果在對岸玩太久誤了時辰，就得等下次退潮才回得來；或者出高價找渡船服務來解救。

退潮時，巴港的遊客可以踩過半英里長的海底陸橋去對岸的巴島來回健走。（圖均為作者提...
退潮時，巴港的遊客可以踩過半英里長的海底陸橋去對岸的巴島來回健走。（圖均為作者提供）

周一，我們開車回家，結束四天三夜的阿卡迪亞國家公園之旅。雖然風景不是特別壯麗，但在紐約附近，也算首選的度假之處。

注意事項

1.卡迪拉克山頂看日出，要先去政府網站買票訂停車位，費用不包括在公園門票之内。

2.雷鳴洞觀賞，以滿潮前兩小時為最佳，每天的滿潮時間，可在網站找到。

3.巴島路橋浮出海底，每次三小時，是最低潮的前後90分鐘。每天的最低潮時間，可上網找到。

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