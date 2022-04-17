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移民／I-140獲准後 延期J-1簽證不受影響

李亞倫律師主答
受撫養家庭成員不必在非移民簽證表格上說明他們已申請了簽證。(Getty Images)
受撫養家庭成員不必在非移民簽證表格上說明他們已申請了簽證。(Getty Images)

讀者問：

我和妻子都是在美國生活和工作的台灣人。我提交了NIW的EB-2移民申請，最近獲得了I-140批准，我將我的妻子列為受益人。我們將在台灣進行移民簽證程序，我們的案件已經在美國國家簽證中心，但還沒有支付簽證費，也沒有填寫 DS-260表格。我妻子是一名研究學者，持有有效的DS-2019表格，但J-1簽證蓋章已過期。她有機會在接下來的幾周內去台灣更新她的J-1簽證。我們想知道，這樣做是否會危及移民簽證申請(即使我們不支付費用﹐不完成DS-260表格﹐直到她完成J-1續簽手續)。如果她先更新她的J-1簽證蓋章，然後我們才支付移民簽證費用並填寫DS-260表格，她是否有可能被拒絕J-1簽證和綠卡

答：

申請像J-1這種靠官員自由決定酌情的簽證，通常不能保證領事館或大使館會簽發。雖然你的妻子不是I-140申請的直接受益人，但她可能會被問到你是否提交了任何移民的申請。如果出現這種情況，你妻子要提出的一個很好的理由，是你選擇了領事處理作業而不是調整身分的申請。關於對移民簽證過程的影響問題，只要你妻子沒有在領事官員面前在表格或陳述時有任何虛假，她申請J-1簽證不會對其產生影響。根據最近的指導，受撫養家庭成員不必在非移民簽證表格上說明他們已申請了簽證。如果決定先提出申請J-1簽證，然後繼續再支付移民簽證費用並填寫DS-260表格，沒有問題。你提出的這個策略較好。

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