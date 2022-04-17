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醫藥短波／孕婦流產 年齡和基因是主因

顏世蓮

什麼是孕婦最怕的兩個字？

懷孕的準媽媽最怕聽到的兩個字就是「流產 」。什麼是流產，我們知道嗎？流產常見嗎？

流產是指在懷孕20周之前發生的，平均20%的已知懷孕將以流產告終。 但實際數字可能更高，因為許多時候發生在懷孕初期──甚至在婦女知道自己懷孕之前就流掉了。美國疾病防治中心統計，將近三分之一的孕胎會遭到流產的命運。

為什麼會造成流產呢？

最主要的原因是女性的年齡和遺傳基因。年齡34歲以下的婦女有15%會流產，35歲到39歲的女性懷孕之後25%會流產。40歲左右的婦女流產機率高達40%以上。

另外超過50%以上的流產是因為胎兒本身染色體異常引起的，表示當卵子和精子在減數分裂的時候，少帶了一個染色體或者是多拉了一個染色體，以致造成天生的缺陷，於是在物競天擇下，基因不正常的胚胎便無法殘存。

還有其他什麼原因造成流產嗎？

簡單說，生活方式如吸菸、工作環境壓力大、濫用藥物毒品等。孕婦超重或者是過輕，對於那些BMI大於25和30 的人 ( 超重 )，和身體質量指數得分低於18.5（過輕），流產的風險分別增加了20%和70%。

另外，性病、衣原體和淋病等因素，如懷孕期間得了病毒或細菌感染子宮或子宮頸天生異常。孕婦本身有慢性疾病如無法控制的糖尿病、自身免疫疾病或者是腎病等。

流產的小誤解

懷孕期間可以有房事？會造成流產吧？這是許多人心中的疑問，值得注意的是，懷孕期間發生性行為、繼續平日適當的運動，以及不知懷孕而繼續服用避孕藥等，在醫學上並未發現與流產有關。

醫學 糖尿病 疾病防治中心

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