醫藥短波／身分危機 到底是轉折或是難題？

所謂的身分危機，可以說是一個心理概念，指的是在人的一生中某些特定時刻，突然懷疑起自己的身分，對著鏡子說我到底是誰？我在人生旅途中到底扮演什麼角色？一連串自我否定令人頭痛的問題出現。

這究竟是什麼、又為什麼會發生呢？

在目前瞬息萬變的世界中，每個人在生命中都可能經歷身分危機的時候。往往開始發生在青春期，另外還有遇到生活中重大變化的時候，例如找到一個新的工作、開始新的戀愛關係、結婚、進入中年、一段婚姻的結束、購買新房、或者是有了子女等。而在過去的10年中還需要加上性別認同 的轉變，以及近兩年的新冠病毒疫情 大流行。

在這個時候，特別容易感受到生活的掙扎，面對社會角色的困惑。於是，常常令人探索生活的不同方面，比如說思考在工作中、家庭中或者是戀愛中的角色。好處是可以幫助增強個人的自我、自信和個人的價值觀，也極為可能是人生道路成功的轉折點。

壞處卻可能也會令人抑鬱、焦慮，或者因為未能解決存在的問題而懐疑自己的價值觀、信念和興趣，甚至於會感到空虛或無精打采。

根據心理學的研究報導，特別是埃里克森的理論中，認為質疑個人是誰的身分危機意識，是完全正常的現象。生活改變、社會改變、人們也改變，不過，在這個時候影響個人的思想或日常工作，仍然是個不可忽視的問題。應該尋求家人和朋友的支持，但是若是情緒無法平衡，甚至精神健康受到損害的時候，就必須諮詢心理精神科專業人士了。