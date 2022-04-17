生活／春季吃河豚 才頓悟人們為何要賭命去吃

河豚有毒，料理的時候千萬要小心。（圖由作者提供）

拚死吃河豚，小時候常聽人說起。上海人好像都知道河豚有毒，但是河豚長什麼樣？為什麼有毒？毒在哪裡？我都不知道。更不能理解的是，為什麼有毒的魚還要賭命去吃？真是太可怕了。

從小生長在長江邊，倚河靠江臨海，交匯之處有很特殊的水產，美味而稀有，比如刀魚、鰣魚、鮰魚等，都是季節性強、不在別的江海中生長的珍稀好魚。移民海外30多年，每到春季就特別想念，視覺味覺嗅覺一起動員，但是，這些特產至今沒有跨出中國的大門。

刀魚 刺特多 鮮美無比

早春三月，正是吃刀魚的季節。刀魚體型修長，魚刺特多，卻是鮮美無比。刀魚因為捏著頭倒立，魚身如刀筆直而得名。小時候經常吃清蒸刀魚，因其刺太密，並不值錢。吃刀魚要有耐心，慢慢地品味，把一根根細刺用舌頭巧妙地舔出來。很多人沒有耐心，對刀魚失去興趣，貪方便而愛吃海魚，殊不知就是這個緩慢的過程，讓人的味覺徹底開放，唇齒留香，久久不散。我父親曾經說，孩子訓練了品嘗刀魚的功夫，不用再擔心喉嚨遭遇不幸。現在刀魚要賣到幾千元人民幣一斤，令人咂舌。據說是因為提前捕捉了幼年小魚，趁其骨頭鬆軟時，剁成魚餡兒，包成刀魚餛飩。刀魚的身價因去除了魚刺障礙，直沖雲霄。有一年春季回國，我想嘗嘗刀魚餛飩，找了很多地方，無影無蹤。也正因為幼魚被殺，刀魚的產量直線下降。清明之後刀魚的骨架逐漸變硬，鮮味也隨之下降，只能紅燒。這時，刀魚的美味好似遭到了蔥薑蒜的攔路搶劫，到了嘴裡，與一般河魚相差無幾。

鰣魚 鱗片大而薄 極其鮮嫩

鰣魚古時為納貢之物，據說是因季節很短而得其名，「鰣」即「時」的意思。吃鰣魚主要是為了吃魚鱗。鱗片大而薄，暗藏脂肪，極其鮮嫩。如果用一層薄薄的豬網油將稍微醃過的鰣魚裹起來，再撒上蔥白薑絲和黃酒用旺火清蒸。這樣的鰣魚被舌頭輕輕一碰，滿嘴鮮汁，猶如泉湧，連肉帶鱗都能吃下去。蘇東坡曾有詩稱：「芽薑紫醋炙鰣魚，雪碗擎來二尺餘。南有桃花春氣在，此中風 味勝蓴鱸。」小時候吃鰣魚的鱗片就像嘴裡含了一粒糖果一樣，不停地在唇齒之間吮吸翻動，不捨下嚥，這是何等的享受。

鮰魚 個大肉肥 魚中極品

六○年代，由於父親工作調動，我們搬去吳淞口居住，在黃浦江、長江與東海交界之處，那裡盛產鮰魚，學名長吻鮰。鮰魚俗稱江團、白吉、肥頭魚。體態粗長，腹部膨隆，尾呈側扁，一般為1500~2500克，少數可達10公斤。鮰魚兼有河豚、刀魚之鮮美，而無河豚之毒素和刀魚之密刺。看上去，鮰魚揚長避短，個大肉肥，應該是魚中極品，其實不然。我的記憶中，鮰魚就像紅燒肉，色澤紅亮，魚肉肥酥，夾上筷頭，好似小店胖老闆低頭哈腰，憨態可掬。靈巧的舌頭輕而易舉地把鮰魚掌控在唇齒之間，樂意和諧，回味無窮。鮰魚與刀魚相比，卻好似芳華少女與農家村婦之區別。家父烹飪鮰魚是按照吳淞老鎮上的合興酒菜館(現為吳淞飯店)的名菜而做，又煮又燜，差不多要用一個下午的時間。他陪同很多外國來賓和重要人物在吳淞視察參觀，多有鮰魚侍候。尤其是宋慶齡，點名要吃鮰魚。鮰魚不僅味美，且有補中益氣、開胃利水之功效。蘇東坡有詩讚曰：「粉紅石首仍無骨，雪白河豚不藥人。寄語天公與河伯，何妨乞與水精鱗。」

河鯽魚也是刺密味鮮的特殊魚種，能給孕婦催奶，已經被引進美國，少數亞洲超市有售。但是，小時候練就的舌頭功夫卻在異國他鄉不告而別。

河豚料理成生魚片，薄如蟬翼味道鮮美。（圖由作者提供）

河豚 乳白魚片 薄如蟬翼

疫情 前一年，我回國開會，被接到了上海北面的小城市太倉參觀遊覽。海外作家團從上海出發，到松江過一夜，然後去太倉，招待得很好，吃上了被我扔在腦際後面幾十年的江南河豚。

太倉的歡迎晚餐並沒有一句話與河豚有關，我們都被蒙在鼓裡。服務員端來一個煤氣灶，上面放了一個白色瓷器的大砂鍋，沒有點火，圓檯面轉動起來，服務員則離身而去。圓檯面不偏不倚地轉到了精神煥發的一位老作家面前。她滿頭銀色短髮，80高齡卻體態輕盈健美。只見她站起來，打開砂鍋，用自己的湯匙裝了半碗湯，喝了。誰都不知道這是什麼湯？不知道為什麼裡面沒有任何食品？直到當地僑辦楊主任說，這是河豚湯。空氣一下子凍住了。

服務員回來，給煤氣灶點火。湯熱了以後，端來一個很大的玻璃盆，上面都是冰塊，裡面埋藏著剛剛斬殺的河豚魚片，大約一寸寬、三寸長，乳白色的，薄如蟬翼，還有一個透明的玻璃罐，裡面是河豚魚的碎肉做成的魚丸。魚湯正沸騰不已，魚片和魚丸被依次放進了砂鍋。楊主任關照，不要馬上吃河豚，多煮一會兒。現在的河豚已經很少有野生的了，多是人工養殖的。即便如此，都需要審查後得到批准，包括烹飪河豚的飯店和廚師都是嚴格控制的。因為人工養殖的河豚也有毒，毒性在魚的血液中，多點少點而已。

我們分別把魚片魚湯裝進小碗，小心翼翼地送進嘴裡，然後，響起一片嘖嘖稱讚聲。砂鍋轉到喝了半碗魚湯的老作家面前，她把圓檯面推向左面。你不吃啊？ 有人問。不吃，她回答。很好吃、很美味，讚美聲此起彼伏，四面八方把她包圍。圓檯面又轉了一圈，大家喝了第二碗。她繼續往左推圓檯面，並且擔憂地說，我還要去台灣開女作家年會呢。你不會有事的，大家七嘴八舌地說。她不停地搖頭，好像已經中毒了一樣。

中河豚毒 嚴重呼吸困難

僑辦的周主任坐在她旁邊，說自己在十幾歲的時候，吃了自由市場買來的野生河豚，沒有洗乾淨而中毒了。他說，中毒是有感覺的，麻痹人的神經。輕者嘴唇麻木，中度手腳麻木，重者呼吸困難，就要送醫院了。他年輕時中鏢，覺得嘴唇麻木，也沒有去看醫生，過一會兒就恢復了。老作家舔了舔嘴唇，又捏緊了手中的筷子，都沒有麻木的感覺。大砂鍋又轉到她的面前，裡面只剩下一點點河豚碎，也就是最後一碗了。她沒有絲毫的猶豫，再一次拒絕。

砂鍋被端走了，但是這場風波並沒有平息。老作家喝了半碗沒有點火沸騰的河豚湯，心裡有過不去的坎，真是有苦難言。誰叫她這麼搶先，衝在前面呢？她疑心疑鬼，不停地喝紫薯汁，口口聲聲地說，紫薯解毒、紫薯解毒。

餐廳水箱裡養的河豚真美啊，草綠色的身體上點綴著黑黃交錯的圖案，體長七、八寸，肥胖 的身體，懶洋洋地游在水中。櫻桃小嘴嘟嘟臉，善良真誠微微笑，一對明亮閃光的眼睛，淡紫色的魚鰓和尾巴，真是人見人愛。據說，河豚越美毒性越高。河豚的毒素，高則致命，但是微量毒性讓人想入非非，進入半瘋半癲的境界，好像吸了鴉片一樣。啊，我頓悟，所謂「拚死吃河豚」就此而來，猶如服用鴉片，感覺舒坦，超塵脫俗，味美還在其次。

隨後，我也去台灣開會，遇見老作家，都沒提吃河豚一事。