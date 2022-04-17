社會傳真／南韓被騙、墨西哥遇劫 旅遊噩夢連連

韓國連續劇取景地點之一。（圖由作者提供）

來美國後先從事餐飲行業，後來開了貿易公司，從中國進貨，除主要在美銷售外，也出口至其他國家。於是須不斷去他國開展銷會，既然去到他國，何不順道旅遊？除了欣賞美景，更深入瞭解民風，對目標市場也有了進一步瞭解。回憶起來，多數的旅遊是美好喜悅的，但也有部分是遺憾的，而那些遺憾，或許可讓讀者從中汲取經驗。

某次有個相關產品的展銷會在漢城舉行，公司決定讓我一人去探路。參加了兩天展銷會，第三天決定去參加漢城一日遊，第四天再返家。旅館 大廳裡有不少漢城一日遊的廣告單，其中一個包含吃「鳳凰大餐」，收費100美金。鳳凰大餐僅收100美金，太有誘惑力了，立即決定報名此團。

第三天早晨大巴士來旅館接我，車上人不多，可坐40多人的大巴只有一半遊客，大部分都是歐美和韓國人，另有一對華人母女。車子開了一個多小時後，道路兩邊都是鄉村田野，巴士下了高速公路，踅入一個公園。園子不大，約僅三個足球場大，小河邊上有一排木屋，看上去已有些歷史了；旁邊說明牌上是韓、英兩種文字。導遊放大家在園內自由行，我坐在長椅上放鬆養神。

探民俗村 逛韓劇景點

巴士接著載我們去一個民俗村，先是經過一排排小木屋，一個屋子一個場景。都是舊時韓國傳統的農村生活，吃飯加臥室、豬羊間、紡紗織布間。然後來到一個小廣場，廣場一頭有一群穿著韓國兩截對面襟的民間服裝演員，臉上的彩妝很濃烈，都似中國京劇中的丑角。觀眾增多了，他們就開始表演雜耍。

需屈膝而坐的韓國餐廳。（圖由作者提供）

巴士車又開到一處韓國建築風格民居地，好像是個小村莊。車停在一所帶有圍牆的獨立屋前停下。走近屋子一看，圍牆上貼了很多文字和圖片說明。原來這個屋子是一個當時很紅的連續劇取景點；故事情節中，男主角是從這堵牆上翻進園內的。韓國遊客都輪流在這牆下留影，還有的男青年裝出爬牆樣子，叫同伴為他拍照。如要進入院子，另外加收20美元。

鳳凰大餐。（圖由作者提供）

下午快近2時，車子終於開到一個小街的餐館門口。我們一群人上了二樓。餐廳的木地板上放了一個個的矮桌子，沒有椅子，人都要盤腿屈坐就餐。因為年齡關係，我雖很費勁地才完成這個動作，內心還是很興奮在等待這個今天的重頭戲──鳳凰大餐。我和那對華人母女拼了一個桌子，打過招呼，知道她們是台灣來的。桌子上已每人面前放了一個盤子、一雙筷子，中間有一碗白色的雞塊、一碗米飯和一小盞子油 ，油盞邊上有一小瓶鹽，桌子中央是一個打氣爐子。導遊用韓語示範，叫我們將雞塊、飯和油倒入爐上的一個鍋內用鐵勺子炒飯。到這時我才明白今天的鳳凰大餐是怎麼回事，此時已下午2時，三個人分一碗飯和一碗雞塊，實在不夠吃，三兩下碗已見底。叫導遊要添飯菜，女服務生又給了一碗白飯，再乾炒，我又扒了三口飯。

鳳凰大餐 太名不副實

鳳凰大餐終於拉下它的面具，內心雖然有些遺憾，但沒有不高興，我又一次被告知：一分錢一分貨。

墨西哥 也要辦我們相關產品展銷會了，我很高興，雖然墨西哥貼鄰美國，但我一直沒有機會去看看它。我和小威利一起去參展。小威利來自秘魯，也講西班牙語。

展銷會並沒有達到我們原來預設目的，可能這和他們的購買力有關。但不管怎樣，最後一天晚上還是按我們參展的慣例會去當地的餐館和酒吧去吃頓飯，深入瞭解一下民風。

墨西哥遇劫 交出錢包

我們去了一家當地人去的餐館兼酒吧，領略了墨西哥知名的龍舌蘭酒(Tequila)和圓桶型烤肉的風采。龍舌蘭酒和其他無色洋酒，如琴酒和伏特加相差無幾，烤肉雖香，但上口還不如中餐料理的烤肉。吃肉時想起孫中山先生曾經講的，中國人只有在烹飪餐飲方面在世界上還可排位。

飯後和小威利叫一輛計程車回旅館，在墨西哥的首都墨西哥市，當時計程車都是大眾的金龜車，因為大眾在墨西哥有製造廠。加上當地氣候炎熱，所有的計程車兩邊都沒有門，也無空調。沒有了門，那麼小的車型，就顯得空間大了很多。

漢城步行街。（圖由作者提供）

車子開了才近十分鐘路，在一個十字路口的紅綠燈前停下，等候綠燈。說時遲那時快，從左右兩邊的門洞中竄進兩個年輕人，手握水果刀，先對司機，撩了兩個耳光，又叫司機繼續開車。接著兩人將威利拖拉在車廂的地上，拳打腳踢，用西班牙語大聲罵罵咧咧。威利雙手抱著頭小聲在求饒，並拿出皮夾子交給兩個匪徒。

那天我倒是很鎮靜，我知道這樣的匪徒一定是只取錢財，不傷性命。匪徒逼完威利後，又面對我，我早已將皮夾和手表拿在手中，一邊將手中東西交給那兩人，一邊用比匪徒的還大聲、扯著喉嚨對威利說，「你給我翻譯，我是美國公民，錢我會給他們，但如果他們打我，明天美國大使館一定會找他們算帳的。」兩個人看了看我，然後翻看我的皮夾子。我見他們想取走我的信用卡，我又馬上對威利吼叫：「告訴他們信用卡上是中國人的名字，一旦他們用卡，馬上會被發現盜竊，他們馬上會被抓。」他們相對看了一眼，就將信用卡又放回了皮夾子。車又開了一程，至一僻靜處，兩人要我和威利下車，還叫我們轉身背對計程車，十分鐘內不准回頭。不到一分鐘，待我們再回頭，計程車已不見蹤影。我們只能步行至熱鬧處，再打車回旅館，還好信用卡還在，才能付了車資。

第二天我們告訴旅館經理，他說這是司空見慣了，墨西哥經濟不好，失業人數很多，甚至在最熱鬧的市中心，匪徒都會上旅遊大巴士，洗劫全車遊客。

回美國後，接到展銷會的主辦方電話，問我對展銷會看法，問明年還會來嗎？我說在坐計程車時遭到了搶劫，你認為我還會願意第二次被劫嗎？

最令人想不到的是我們在多明尼加的遭遇。多明尼加也是美國人時常去度假的後花園，那裡的加勒比海海水藍如寶石。我和太太飛去多明尼加見客戶，順便也度個假。

機場出來後我們叫了計程車，訂的旅館是美國品牌的連鎖酒店。下午1時多即抵達酒店，那個時段是酒店最空閒的時間，在櫃台前排隊的就是我和太太及前面兩對華人夫婦。在異鄉客地的多明尼加見到華人，總有似曾相識的親切感，於是就上前搭訕。一問才知道他們來自馬里蘭州的。馬州和我們居住的維吉尼亞州，同屬大華府地區的兄弟州，於是關係又更近了一步。問他們：你們也是check in？他們答說是check out。又問他們：你們什麼時候過來的？他們答：昨天。昨天？我和太太吃了一驚，為什麼住了一夜就回家去呀？後面的一位女士就拉住我太太手講了下面的故事。

多明尼加 不敢出旅館

他們都是高級知識分子，英語好，兩家經常自己開車到各處遊玩。這次來多明尼加，也作了充分的功課，選景點、訂旅舘、租汽車 、定路線，作了周密的準備。出關取行李後，便到租車公司取了汽車。

車子離開機場才半個小時，發現後面有一輛車一直跟著，接著只見它又加速追尾撞上了他們租的車。車上的兩男一女就下車想去看看究竟怎麼一回事。還沒有等他們搞明白，後面車上下來兩個男的，手裡拿著槍，用槍指著後車廂蓋，「Open ! 」迸出一個英文單字，其中的一個握著槍，另一個很迅速將全部行李搬進他們的汽車。又用槍指指他們的口袋，要三人將褲子衣袋全部翻過來，取走錢包和手表等物品後，兩男隨即開車飛快離開，整個過程不到十分鐘。還好和我太太講話的那位女士，她沒有下車，她的座椅下壓了一個皮包，他們才能下榻這個旅館，前一天整個下午去大使館辦證件，根本沒有心思再繼續旅遊了。退房後他們計畫直奔機場回美國了。

多明尼加清澈碧綠的海水。（圖由作者提供）

聽完這個故事，讓我們感到心驚肉跳的，我們的訪客和旅遊計畫也必須更改了。於是改在旅館內致電客戶，希望客戶到旅館和我們見面，客戶也爽快地答應了。

談完生意後，我們提起馬州兩對夫妻的遭遇，客戶說這是多明尼加這些劫匪慣用的伎倆。他說，每天從公司回家，經過一些路段，總會有些孩子朝他的汽車丟石塊，他只能加快速度逃離，絕不會下車察看汽車的傷痕，因為丟石塊和撞車的目的就是要讓你停車。

客戶自己的故事進一步提醒我們：在異鄉客地，安全第一。除了由旅館派車接送我們去一家餐館吃飯外，後來的三天我們都窩在旅館裡。

旅館有一個院子，裡面有一些沙灘躺椅，可躺可坐，多明尼加陽光燦爛，我躺在椅子上，享受著這輩子從未有過的養生之道---曬太陽。同時也在靜思：各個國家猶如每個人都有各自的命運。

中南美洲這些美國的後院，為什麼雖有民主選舉，卻普遍經濟落後、民生凋敝？而經濟發達的韓國，為何仍有欺騙觀光客的地方？