我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

每周一書／王偉忠：都是我朋友的事

每周一書

王偉忠在影視產業累積逾40年經驗，專長為製造與社會脈動息息相關的影視作品，橫跨綜藝、戲劇、舞台劇電影、音頻、配音並身兼專欄作家，喜歡用別人不敢用的演員、做別人沒做過的嘗試，為華人娛樂圈知名內容經營者。著名影視作品包括「連環泡」、「星光大道」、「康熙來了」、「全民大悶鍋」等，屢獲台灣金鐘獎肯定，並吸引國際媒體報導。

「王偉忠：都是我朋友的事」內容集結12篇短篇小說，最早曝光於王偉忠開設的音頻節目「男人囧事」，提供他身邊朋友的故事，由編劇兼專欄作家王蓉著手撰寫，音頻發表後迴響熱烈，吸引超過1300萬次點擊收聽。這世界上男男女女都有祕密，「王偉忠：都是我朋友的事」用王偉忠式的哲思幽默看世界、聊人生百態，可說是一本熟年溫度書。

書中提到，誰一生沒遇到一兩個渣男渣女，在種種惆悵、怨恨、驚恐、詫異的情緒平息後，對於人生、對於感情，開始有了新看法，開始成長；然而「過去」從沒離去，將這些過往熟成、剖開、去骨或是撒鹽添醋，放進記憶的冰庫，偶爾拿出來看看。儘管物換星移，當年的燈紅酒綠、活色生香並不如煙，依舊在腦海中奔騰。想起以前，難免有點臉紅、甚至有些懷念…

王偉忠在自序中表示，他這輩人，年過60，看偶像劇覺得可笑；但年輕人看著我們滿頭白髮，完全想像不到這些白髮也曾談過戀愛，也曾浪漫、也曾荒唐。王偉忠說，我們在八〇年代成長茁壯，保守中有激進、激進中有保守，無論那些愛情是燦爛、絢爛或是「很爛」，交手過程總有些趣味。

王偉忠也戲謔地表示，很多男人跟他這些朋友一樣，色大膽小怕狗咬，他們在愛情上渣，卻非全渣；可是再怎麼通融，還是搆不上好男人的標準。他真心認為這樣的男人算好的，至少怕狗咬！有所節制。但他也好奇，既然人的基本個性不會變，到底這些「渣男」是怎麼走進家庭，如何蛻變成家裡忠實的老公、可靠的老爸？也許唯一可供辨識的指標，就是一群老頭坐在公園長椅上曬太陽，遠遠走來一位搖曳生姿的美人，老頭們的視線隨著佳人移動、漸遠…他彷彿可以聽到老頭心中喟嘆，「心有餘…而力不足了！」

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

舞台劇 星光大道 電影

上一則

大仁說財經／疫掃陰霾 今年婚禮要辦260萬場

下一則

醫藥短波／身分危機 到底是轉折或是難題？

延伸閱讀

瓊瑤市值8686萬美元豪宅重建 將成立故事館

瓊瑤市值8686萬美元豪宅重建 將成立故事館
灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師
墜機事故 東航撇人為：飛行員健康良好、家庭和睦

墜機事故 東航撇人為：飛行員健康良好、家庭和睦
馬思純新戲演活悲情女性 嫁渣男遭家暴毒打、忍受外遇

馬思純新戲演活悲情女性 嫁渣男遭家暴毒打、忍受外遇

熱門新聞

警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

2022-04-10 13:30
兼任教授只有教學的鐘點費，沒有任何其他福利項目，待遇可能比不上中、小學的全職教員。(Getty Images)

美國現象／不如小學全職教員 大學兼職教授超「薪酸」

2022-04-10 02:28
家庭信託在法律上被認為是保護老人家財產的法律措施。(Getty Images)

地產迷思／失智父帳戶 被2女兒領走…「家庭信託」護老人財產

2022-04-10 17:10
美國大學裡學習中文的學生在減少。(Getty Images)

封面故事／先熱後冷…學生逐漸減少 中文教學遇困境

2022-04-03 14:54
普通民眾最常與警察打交道的場合是交通攔檢，盡量在車裡應對，以避免不必要的誤會。(Getty Images)

封面故事／李燕的教訓…遇警執法 該如何應對？

2022-04-10 02:29
華裔青年陳智博因受抑鬱情緒折磨，精神錯亂走在高速公路上遭賓州警開槍擊斃；最後14秒錄影顯示他手持彈丸槍，但一直高舉雙手投降；陳智博的養父母也已控告兩名開槍的州警。（截屏自NBC電視畫面）

封面故事／李燕悲劇…槍殺精神病患 警察無責？

2022-04-10 14:43

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區