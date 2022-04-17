每周一書／王偉忠：都是我朋友的事

王偉忠在影視產業累積逾40年經驗，專長為製造與社會脈動息息相關的影視作品，橫跨綜藝、戲劇、舞台劇 、電影 、音頻、配音並身兼專欄作家，喜歡用別人不敢用的演員、做別人沒做過的嘗試，為華人娛樂圈知名內容經營者。著名影視作品包括「連環泡」、「星光大道 」、「康熙來了」、「全民大悶鍋」等，屢獲台灣金鐘獎肯定，並吸引國際媒體報導。

「王偉忠：都是我朋友的事」內容集結12篇短篇小說，最早曝光於王偉忠開設的音頻節目「男人囧事」，提供他身邊朋友的故事，由編劇兼專欄作家王蓉著手撰寫，音頻發表後迴響熱烈，吸引超過1300萬次點擊收聽。這世界上男男女女都有祕密，「王偉忠：都是我朋友的事」用王偉忠式的哲思幽默看世界、聊人生百態，可說是一本熟年溫度書。

書中提到，誰一生沒遇到一兩個渣男渣女，在種種惆悵、怨恨、驚恐、詫異的情緒平息後，對於人生、對於感情，開始有了新看法，開始成長；然而「過去」從沒離去，將這些過往熟成、剖開、去骨或是撒鹽添醋，放進記憶的冰庫，偶爾拿出來看看。儘管物換星移，當年的燈紅酒綠、活色生香並不如煙，依舊在腦海中奔騰。想起以前，難免有點臉紅、甚至有些懷念…

王偉忠在自序中表示，他這輩人，年過60，看偶像劇覺得可笑；但年輕人看著我們滿頭白髮，完全想像不到這些白髮也曾談過戀愛，也曾浪漫、也曾荒唐。王偉忠說，我們在八〇年代成長茁壯，保守中有激進、激進中有保守，無論那些愛情是燦爛、絢爛或是「很爛」，交手過程總有些趣味。

王偉忠也戲謔地表示，很多男人跟他這些朋友一樣，色大膽小怕狗咬，他們在愛情上渣，卻非全渣；可是再怎麼通融，還是搆不上好男人的標準。他真心認為這樣的男人算好的，至少怕狗咬！有所節制。但他也好奇，既然人的基本個性不會變，到底這些「渣男」是怎麼走進家庭，如何蛻變成家裡忠實的老公、可靠的老爸？也許唯一可供辨識的指標，就是一群老頭坐在公園長椅上曬太陽，遠遠走來一位搖曳生姿的美人，老頭們的視線隨著佳人移動、漸遠…他彷彿可以聽到老頭心中喟嘆，「心有餘…而力不足了！」

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