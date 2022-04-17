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料理功夫／焗烤豆腐

劉若華
焗烤豆腐
焗烤豆腐

豆腐本身陽春樸實無味，但若心到，且願意大膽嘗試，讓一雙手與自生活汲取的美食經驗結合，擺脫既定的框架包袱，可以使得豆腐不僅僅只是健康營養的食材，它的世界還可因此充滿熱情與驚喜。

由於僑居美國多年，在做菜時潛意識裡不免會去融合美國，甚至其他國的元素與味道，屢屢發現不同的文化食材也可合作無間，此道焗烤豆腐即是在這樣的情形下所產生，品相雖不招搖，但是溫熱馥郁，一入口即能敲醒味蕾。

材料：

薑3片、豬絞肉120公克、米酒1大匙、老豆腐2盒、鹽適量、糖1茶匙、白胡椒粉和鰹魚粉各少許、蔥2根、蒜3瓣、麻油1茶匙、起司絲1杯、海苔粉少許。

作法：

1. 首先把薑切細末；豆腐放入大碗內，戴上手套將豆腐抓碎，或用湯匙壓碎；蔥切成蔥花；蒜切細末。

2. 炒鍋上爐火，熱適量的油，撒入薑末以中大火炒香。

3. 加入豬絞肉炒至肉色轉白，炒時淋入米酒。

4. 將豆腐碎瀝乾，倒入鍋中，隨即加入鹽、糖、白胡椒粉和鰹魚粉調味拌炒3、4分鐘。

5. 加入蔥花、蒜末拌炒一會，淋入麻油再略微拌炒，熄火。

6. 將炒好的豆腐碎倒入烤皿內，均勻鋪撒上起司絲。

7. 移入已預熱至375℉(190℃)之烤箱中層，烤至起司絲溶化且呈金黃色(約30分鐘)。

8. 取出烤皿，撒上海苔粉，上桌。

1.豆腐碎、豬絞肉、辛香料調味炒熟後盛入烤皿。
1.豆腐碎、豬絞肉、辛香料調味炒熟後盛入烤皿。

2.鋪上起司絲。
2.鋪上起司絲。

小叮嚀：

1.此道豆腐料理在筆者家出現多次，試過不同口味的起司絲，味道未曾讓人失望，因此任何口味的起司絲皆可選用。

2. 絞肉可以是牛、雞或火雞絞肉，亦可使用魚肉丁。

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