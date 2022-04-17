料理功夫／12345糖醋排骨

12345糖醋排骨

糖醋排骨是一款很經典的中餐美食 ，以下介紹的12345糖醋排骨，製作簡單方便，不需要放油，也不需要香料及蔥薑等食材，只要按照這5份配料調製成料汁，就能烹飪出一款美味的排骨。方法非常容易記憶和掌握，新手操作零失敗。

材料：

豬肋排500克、綠花椰菜70克。

糖醋醬材料：

料酒1湯勺、生抽2湯勺、香醋3湯勺、糖4湯勺、水5湯勺。

食材

作法：

1.綠花椰菜切塊，鍋中放水，待水滾後放入少許鹽，將綠花椰菜汆燙後撈起，用涼水沖洗片刻，瀝乾水份後備用。

2.肋排洗乾淨後切成小塊，放入同一鍋中，倒入一些料酒去腥，水滾後煮3～4分鐘，即可撈起並用涼水沖洗乾淨。

3.把排骨放入鍋中，用大火煸炒片刻，倒入糖醋醬材料，用中小火燜煮35分鐘左右。中間要翻炒幾次，使排骨充分吸收醬汁的味道。

4.當水份收乾，醬汁變濃稠時，便可出鍋裝盤了。在上面撒些白芝麻點綴，並以綠色的綠花椰菜相伴，一款甜酸可口的糖醋排骨就完成了。

小叮嚀：

1.清洗肋排時可剝去肋骨上一層白色的筋膜，能使排骨更入味。

2.醋請選用香醋，避免用白醋和紅醋。

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