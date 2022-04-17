酪梨蘋果沙拉櫛瓜盒

櫛瓜烹調後偏軟，適合牙口不好的長輩，以下分享3種櫛瓜變化菜式。

櫛瓜

沙拉櫛瓜盒

材料：

櫛瓜適量、馬鈴薯沙拉適量、溫開水適量。

作法：

1.櫛瓜洗淨，用刨刀刨成長條片。

2.碗裡倒入溫開水，把刨好櫛瓜片放入約5分鐘變軟。

3.捲成小圓盒狀，放入沙拉即可，很適合小朋友吃。

雙拌櫛瓜麵（兩人份）

雙拌櫛瓜麵

材料：

綠、黃櫛瓜各1條（刨絲）、核桃 10顆、鹽巴適量、2片大蒜（切末）、檸檬汁1/4杯（或可用白醋替代）、糖適量。

作法：

1.櫛瓜洗好切半挖去中間囊，用刨絲器（或專用機器）刨成細長麵條狀，取個碗放入刨好櫛瓜麵，撒上少許鹽巴，等待約20分鐘左右擠出水分。

2.把檸檬汁、糖依序倒入櫛瓜麵上，攪拌均勻。

3.核桃大約壓碎，拌入作法2即可完成開吃。

油炸櫛瓜

油炸櫛瓜

材料：

櫛瓜1條、油炸粉適量（約兩湯匙）、雞蛋 1顆、鹽適量、胡椒鹽（可加可不加）、油品適量、水適量。

作法：

1.櫛瓜洗好，切圓厚片。

2.雞蛋加些水打散。

3.櫛瓜先沾上蛋液、接著油炸粉。

4.鍋中倒入可淹沒櫛瓜片的高度油量。

5.油高溫 後，放入沾好蛋液、油炸粉的櫛瓜，炸至金黃色即可撈起，撒上胡椒鹽可提味。