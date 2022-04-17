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封面故事／打造自家菜園 蔬菜皇后番茄好種又多產

編譯周芳苑
美國人把番茄稱為「家庭菜園之后」，初學種菜的人也最容易上手。(Getty Images)
美國人把番茄稱為「家庭菜園之后」，初學種菜的人也最容易上手。(Getty Images)

退休化學家克雷格·勒胡利爾(Craig LeHoullier)是栽種番茄專家，約種植過3000個不同品種，都稱得上是豐收的「史詩番茄」(epic tomatoes)；他提到，用心選擇品種是成功種番茄的第一步。

勒胡利爾翻閱著致力維護美國濒危花園植物和農作物組織Seed Savers Exchange的年鑑、年鑑裡有近1萬2000個傳家寶品種，另有數百項現代雜交品種未被納入。

動手種番茄之前，得從驚人的大量品種裡挑選。勒胡利爾2014年出版「史詩番茄：如何選擇和種植有史以來最好的品種」(Epic Tomatoes: How to Select and Grow the Best Varieties of All Time)一書，已七刷、印刷量8萬冊，他並與朋友蘭普 (Joe Lamp’l)開線上番茄教種課程，蘭普主持艾美獎得獎公共電視節目「栽種綠化世界」(Growing a Greener World)達12年。

蘭普種番茄也很講究，每年在亞特蘭大住屋地下室藉助燈光培育40多個品種、約2000株幼苗，最終將60株移植到高床花園，未入選幼苗則舉辦年度銷售賣掉。

番茄育苗結束後，要適時移植到戶外，最後一次春季霜凍日是安全的最佳時機。(Gett...
番茄育苗結束後，要適時移植到戶外，最後一次春季霜凍日是安全的最佳時機。(Getty Images)

勒胡利爾博士最近搬到北卡羅來納州西部的藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains)，也舉辦年度拍賣會銷售育成幼苗；不過品種數量減少了，從最盛期每年150個品種減為約50個。勒胡利爾新落腳處的種植環境條件很棒，沒那麼熱、也沒有太多的落花現象(blossom drop)，去年種了100株，連續一個月每天採摘75磅番茄，大豐收。

這兩位好友對番茄都懷抱熱情，但選種看法、種植方法以及對番茄食譜的看法有所不同。

好比說，兩人對於哪種番茄適合製作培根生菜番茄三明治(BLT)爭論不休；勒胡利爾強調要用Dester，蘭普堅持用Black Krim。

不過兩人一致認為，每個園丁都該深入研究品種並探索所有可能性。勒胡利爾說，品種千變萬化是讓人癡迷之處，他推薦園丁們參考種子公司Southern Exposure Seed Exchange、致力維護美國濒危花園植物和農作物的非營利組織Seed Savers Exchange所出版目錄，尤其是Seed Savers Exchange目錄列有傳家寶，至關重要。Johnny’s Selected Seeds、Pinetree Garden Seeds以及Victory Seeds等種子供應商也各有番茄品種目錄。

選種需匹配花園條件

選擇品種時務必確定與空間和花園條件匹配，而且所選品種須足以抵抗自己過去曾經歷過的任何疾病壓力。此外還要考慮將來要如何處理或者使用收成的番茄；好比說，是不是會整顆番茄熱處理裝罐？若是這樣，勒胡利爾推薦除了選種尋常的Roma，還可選擇任何顏色的Oxheart，如果食用方式難料，勒胡利爾和蘭普都建議選擇Sun Gold，是流行的橘子雜交櫻桃番茄。

選擇品種後開始育苗，最後一次春季霜凍日是安全將幼苗移植室外的最佳時機，從那個時候回頭推算八周、開始育苗。育苗八周結束、移植室外時，可除去最底部一對葉子，幼苗植入土讓最上端兩三對葉子留在地表上，番茄可沿莖生根。

另一方法是，將過高的植物上端剪下六吋，將剪下部分入水生根(置於明亮窗台)，根形成後放在燈光下繼續生長幾星期，接著逐漸適應戶外，蘭普建議放在戶外的時間從半小時開始，八天內每天增加一小時，最後才移植花園。

自製終極番茄籠

幼苗落地後，蘭普在每株植物四周圍起自製「終極番茄籠」(ultimate tomato cages) ，用鉗子從4×16呎金屬絲板切割成兩個金屬絲網，開口約6×8吋， 然後彎曲成L形，各兩個正方形籠面。

夏天第一批番茄成熟時，勒胡利爾和蘭普露出燦爛笑容。非櫻桃類品種中，傳家寶Mortgage Lifter最可能在蘭普的花園中果實纍纍、贏得比賽，而在勒胡利爾的花園裡，Kimberly和Taxi往往拔得頭籌。

美國人把番茄稱為「家庭菜園之后」，剛開始嘗試種菜的人，十之八九都首選番茄。在自家菜園種番茄的人往往會發現，最大的問題不是番茄長得太慢，而是長得過快過多，增加了維護和管理的困難，尤其是初次嘗試種菜的新手，不捨得修剪枝葉，以至整棵番茄樹過於茂密，蕪亂不堪，不僅番茄不能長到最大，而且容易招引病蟲害。

蔓生型番茄長勢迅猛，必須搭架、綁紮和修剪，讓其健康生長。(Getty Image...
蔓生型番茄長勢迅猛，必須搭架、綁紮和修剪，讓其健康生長。(Getty Images)

節制與引導長勢

紐約華人社區園藝達人周楚狷介紹，種番茄最重要的不是如何促使它成長，而是如何節制和引導它的長勢，換句話說，也就是如何搭架、綁結和修剪。

有人把番茄比喻成是一座日光能源推動之下的製糖工廠。當苗株種下之後的第一個月，所有的糖分都用來促使新葉的生長。在這個階段，番茄植株只有一根主枝，但成長的速度極快，每12天到15天就會長高一倍。此後，植株製造的糖分供過於求，主枝的生長芽無法及時消耗掉過多的糖分，於是從主枝開始長出新枝，並且出現花簇。通常，主莖長出10到13個葉子時，就會進入萌生新枝的階段；植株的高度此時約在一呎到一呎半。

在往後的兩三個星期，如果任由分枝和花簇生長而沒有撐架支持，番茄植株就會不勝負荷，開始扶東倒西，有些枝莖還會倒伏於地。一旦主枝倒地，形成與地面平行的形態，就會生出更多的分枝；一棵長勢旺盛的蔓生型番茄(Indeterminate Tomato)很快就會占據至少四平方呎的地面，到了8、9月，整株番茄就會糾纏成一團，連採收番茄都會發生困難。

由於蔓生型番茄在整個生長季節會持續地開花結果，陸陸續續地供應果實，因此比較符合一般家庭需要。而另一類叢生型番茄(Determinate Tomato)會像灌木一樣長到一定高度，雖然比較容易管理，但開花結果都集中在短時間，因此，一般常種番茄的人都比較偏愛細水長流的蔓生型番茄。

家庭種植番茄，須妥善修剪腋芽和枝葉才能保證果實的質量和豐收。(Getty Ima...
家庭種植番茄，須妥善修剪腋芽和枝葉才能保證果實的質量和豐收。(Getty Images)

修剪和支撐必備

由於蔓生型番茄長勢過猛，因此就必須搭架，並且不斷綁紮和修剪。修剪番茄植株的目的是讓所有的葉子都能接受日照，發揮最高程度的光合作用，並且減少感染黴菌的機會。要達到這個目的，必須使每組葉子都有足夠的空間，而且不會接觸地面。當番茄植株倒地，或者葉子過於茂盛，有些葉子就照不到陽光，它製造的糖分就會銳減。如果葉片無法吸收到充足的糖分，它就會變黃脫落。相反的，一棵修剪和支撐良好的番茄，會結出較大的果實，而且會早兩三星期結果。

修剪蔓生型番茄最重要是控制分枝生長的數量，這些枝都是從主枝和葉柄交接的地方長出來的，稱為腋芽。一般每棵番茄留下三條枝莖是最理想的，最多不能超過四條。

當植株形成三條枝莖之後，要在整個生長季節隨時摘掉所有新長出來的腋芽，只讓枝莖的頂芽繼續生長。因此，蔓生型番茄修剪的工作主要是摘除三條枝莖生出來的腋芽，但如果看到葉子過於茂盛，彼此交叉重疊，或者看到葉子發黃，就要進行葉子的修剪。

這種修剪方法使整棵番茄只長三、四條枝莖，因此搭架非常方便，最簡單的方法是插竹竿，每根竹竿支持一條枝莖，竹竿約七呎長。

要注意的是，在秋末霜凍日來臨之前約30天，需進行最後一次修剪，把三條枝莖的頂芽全摘掉，使養分全部集中供應給尚未成熟的番茄，可以收成最後一批成熟的番茄。

叢生型番茄比較容易管理，但開花結果比較密集，一般家庭吃不完。(本報檔案照)
叢生型番茄比較容易管理，但開花結果比較密集，一般家庭吃不完。(本報檔案照)

叢生型番茄修剪比較單純，通常只需要摘掉第一簇花以下長出的葉子和腋芽，其他不需有太多的修剪。叢生型番茄雖然較能獨立站立，但最好還是用木條或籠架給予支持，以免傾倒。叢生型番茄雖然比較適合狹小空間，但由於收成密集、採收方便，因此商業農場通常種植這類番茄，一般家庭的消費量有限，一次收成過多反而難以消受。

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