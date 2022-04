封面故事／打造自家菜園 蔬菜皇后番茄好種又多產

美國人把番茄稱為「家庭菜園之后」,初學種菜的人也最容易上手。(Getty Images)

退休化學家克雷格·勒胡利爾(Craig LeHoullier)是栽種番茄專家,約種植過3000個不同品種,都稱得上是豐收的「史詩番茄」(epic tomatoes);他提到,用心選擇品種是成功種番茄的第一步。

勒胡利爾翻閱著致力維護美國濒危花園植物和農作物組織Seed Savers Exchange的年鑑、年鑑裡有近1萬2000個傳家寶品種,另有數百項現代雜交品種未被納入。

動手種番茄之前,得從驚人的大量品種裡挑選。勒胡利爾2014年出版「史詩番茄:如何選擇和種植有史以來最好的品種」(Epic Tomatoes: How to Select and Grow the Best Varieties of All Time)一書,已七刷、印刷量8萬冊,他並與朋友蘭普 (Joe Lamp’l)開線上番茄教種課程,蘭普主持艾美獎 得獎公共電視節目「栽種綠化世界」(Growing a Greener World)達12年。

蘭普種番茄也很講究,每年在亞特蘭大住屋地下室藉助燈光培育40多個品種、約2000株幼苗,最終將60株移植到高床花園,未入選幼苗則舉辦年度銷售賣掉。

番茄育苗結束後,要適時移植到戶外,最後一次春季霜凍日是安全的最佳時機。(Getty Images)

勒胡利爾博士最近搬到北卡羅來納州 西部的藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains),也舉辦年度拍賣會銷售育成幼苗;不過品種數量減少了,從最盛期每年150個品種減為約50個。勒胡利爾新落腳處的種植環境條件很棒,沒那麼熱、也沒有太多的落花現象(blossom drop),去年種了100株,連續一個月每天採摘75磅番茄,大豐收。

這兩位好友對番茄都懷抱熱情,但選種看法、種植方法以及對番茄食譜 的看法有所不同。

好比說,兩人對於哪種番茄適合製作培根生菜番茄三明治(BLT)爭論不休;勒胡利爾強調要用Dester,蘭普堅持用Black Krim。

不過兩人一致認為,每個園丁都該深入研究品種並探索所有可能性。勒胡利爾說,品種千變萬化是讓人癡迷之處,他推薦園丁們參考種子公司Southern Exposure Seed Exchange、致力維護美國濒危花園植物和農作物的非營利組織Seed Savers Exchange所出版目錄,尤其是Seed Savers Exchange目錄列有傳家寶,至關重要。Johnny’s Selected Seeds、Pinetree Garden Seeds以及Victory Seeds等種子供應商也各有番茄品種目錄。

選種需匹配花園條件

選擇品種時務必確定與空間和花園條件匹配,而且所選品種須足以抵抗自己過去曾經歷過的任何疾病壓力。此外還要考慮將來要如何處理或者使用收成的番茄;好比說,是不是會整顆番茄熱處理裝罐?若是這樣,勒胡利爾推薦除了選種尋常的Roma,還可選擇任何顏色的Oxheart,如果食用方式難料,勒胡利爾和蘭普都建議選擇Sun Gold,是流行的橘子雜交櫻桃番茄。

選擇品種後開始育苗,最後一次春季霜凍日是安全將幼苗移植室外的最佳時機,從那個時候回頭推算八周、開始育苗。育苗八周結束、移植室外時,可除去最底部一對葉子,幼苗植入土讓最上端兩三對葉子留在地表上,番茄可沿莖生根。

另一方法是,將過高的植物上端剪下六吋,將剪下部分入水生根(置於明亮窗台),根形成後放在燈光下繼續生長幾星期,接著逐漸適應戶外,蘭普建議放在戶外的時間從半小時開始,八天內每天增加一小時,最後才移植花園。

自製終極番茄籠

幼苗落地後,蘭普在每株植物四周圍起自製「終極番茄籠」(ultimate tomato cages) ,用鉗子從4×16呎金屬絲板切割成兩個金屬絲網,開口約6×8吋, 然後彎曲成L形,各兩個正方形籠面。

夏天第一批番茄成熟時,勒胡利爾和蘭普露出燦爛笑容。非櫻桃類品種中,傳家寶Mortgage Lifter最可能在蘭普的花園中果實纍纍、贏得比賽,而在勒胡利爾的花園裡,Kimberly和Taxi往往拔得頭籌。

美國人把番茄稱為「家庭菜園之后」,剛開始嘗試種菜的人,十之八九都首選番茄。在自家菜園種番茄的人往往會發現,最大的問題不是番茄長得太慢,而是長得過快過多,增加了維護和管理的困難,尤其是初次嘗試種菜的新手,不捨得修剪枝葉,以至整棵番茄樹過於茂密,蕪亂不堪,不僅番茄不能長到最大,而且容易招引病蟲害。

蔓生型番茄長勢迅猛,必須搭架、綁紮和修剪,讓其健康生長。(Getty Images)

節制與引導長勢

紐約華人社區園藝達人周楚狷介紹,種番茄最重要的不是如何促使它成長,而是如何節制和引導它的長勢,換句話說,也就是如何搭架、綁結和修剪。

有人把番茄比喻成是一座日光能源推動之下的製糖工廠。當苗株種下之後的第一個月,所有的糖分都用來促使新葉的生長。在這個階段,番茄植株只有一根主枝,但成長的速度極快,每12天到15天就會長高一倍。此後,植株製造的糖分供過於求,主枝的生長芽無法及時消耗掉過多的糖分,於是從主枝開始長出新枝,並且出現花簇。通常,主莖長出10到13個葉子時,就會進入萌生新枝的階段;植株的高度此時約在一呎到一呎半。

在往後的兩三個星期,如果任由分枝和花簇生長而沒有撐架支持,番茄植株就會不勝負荷,開始扶東倒西,有些枝莖還會倒伏於地。一旦主枝倒地,形成與地面平行的形態,就會生出更多的分枝;一棵長勢旺盛的蔓生型番茄(Indeterminate Tomato)很快就會占據至少四平方呎的地面,到了8、9月,整株番茄就會糾纏成一團,連採收番茄都會發生困難。

由於蔓生型番茄在整個生長季節會持續地開花結果,陸陸續續地供應果實,因此比較符合一般家庭需要。而另一類叢生型番茄(Determinate Tomato)會像灌木一樣長到一定高度,雖然比較容易管理,但開花結果都集中在短時間,因此,一般常種番茄的人都比較偏愛細水長流的蔓生型番茄。

家庭種植番茄,須妥善修剪腋芽和枝葉才能保證果實的質量和豐收。(Getty Images)

修剪和支撐必備

由於蔓生型番茄長勢過猛,因此就必須搭架,並且不斷綁紮和修剪。修剪番茄植株的目的是讓所有的葉子都能接受日照,發揮最高程度的光合作用,並且減少感染黴菌的機會。要達到這個目的,必須使每組葉子都有足夠的空間,而且不會接觸地面。當番茄植株倒地,或者葉子過於茂盛,有些葉子就照不到陽光,它製造的糖分就會銳減。如果葉片無法吸收到充足的糖分,它就會變黃脫落。相反的,一棵修剪和支撐良好的番茄,會結出較大的果實,而且會早兩三星期結果。

修剪蔓生型番茄最重要是控制分枝生長的數量,這些枝都是從主枝和葉柄交接的地方長出來的,稱為腋芽。一般每棵番茄留下三條枝莖是最理想的,最多不能超過四條。

當植株形成三條枝莖之後,要在整個生長季節隨時摘掉所有新長出來的腋芽,只讓枝莖的頂芽繼續生長。因此,蔓生型番茄修剪的工作主要是摘除三條枝莖生出來的腋芽,但如果看到葉子過於茂盛,彼此交叉重疊,或者看到葉子發黃,就要進行葉子的修剪。

這種修剪方法使整棵番茄只長三、四條枝莖,因此搭架非常方便,最簡單的方法是插竹竿,每根竹竿支持一條枝莖,竹竿約七呎長。

要注意的是,在秋末霜凍日來臨之前約30天,需進行最後一次修剪,把三條枝莖的頂芽全摘掉,使養分全部集中供應給尚未成熟的番茄,可以收成最後一批成熟的番茄。

叢生型番茄比較容易管理,但開花結果比較密集,一般家庭吃不完。(本報檔案照)

叢生型番茄修剪比較單純,通常只需要摘掉第一簇花以下長出的葉子和腋芽,其他不需有太多的修剪。叢生型番茄雖然較能獨立站立,但最好還是用木條或籠架給予支持,以免傾倒。叢生型番茄雖然比較適合狹小空間,但由於收成密集、採收方便,因此商業農場通常種植這類番茄,一般家庭的消費量有限,一次收成過多反而難以消受。