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封面故事／不用澆水、除雜草 好打理的「碎石花園」　

編譯孫梁
碎石花園景緻美麗，並省卻了維護草坪的煩惱，受到園藝人青睞。(Getty Images)
碎石花園景緻美麗，並省卻了維護草坪的煩惱，受到園藝人青睞。(Getty Images)

碎石花園(gravel garden)的景緻美麗，還可減少80%的勞作，園藝愛好者在考慮園藝模式時都會重視。

威斯康辛州麥迪遜市Olbrich植物園的園藝主任艾平(Jeff Epping)2009年建起他的首個碎石花園，之後又陸續建了三個。他表示不喜歡使用碎石花園的名稱，因為這個名字無法使人想像究竟是什麼，有如岩石花園不都是岩石，碎石也不是碎石花園的主角。但碎石在花園中發揮重要的輔助作用，對爭相鬥豔的天然草本植物和花卉起到襯托的角色。他說：「我跟沒見過碎石花園的人說起時，他們會對這一概念表示出興趣，看到圖片後都會大加讚許，說真的挺美。」

碎石花園是在土層下鋪設四到五吋厚的碎石，既可杜絕雜草在園裡扎根繁殖，也可減少水土流失，使水能夠直接滲到花草的根部，有助於花草的生長。此外還可大幅減少園藝勞作的投入，不再需要使用追肥。

省卻割草煩惱

艾平表示，碎石花園不用太多時間打點，比維護草坪的費時費力還要少。如果碎石花園的花草長勢繁茂，院子的草坪姑且就可當做停車場。

艾平2018年將他家門前的草地改造成碎石花園後，他的定期割草勞作從此就變成了觀賞蜜蜂、蝴蝶和鳥類叼食草籽的休閒。

艾平是在多年前訪問英國時，看到了栩栩如生的碎石花園，尤其是在英格蘭艾塞克斯郡(Essex)，停車場改造後變成了接待遊客的苗圃和花園，給他留下深刻印象。但他並沒有採取行動，只是在參觀了威州柏靈頓的北風(Northwind)農場以及一位德國設計師設計的施密特花園後，他才感到自己也要動起來，便決定在Olbrich植物園建第一個碎石花園。

賓州園藝協會的副會長班亭(Andrew Bunting)與艾平一樣，也喜歡碎石花園，他是賓州韋恩鎮Chanticleer花園內的碎石花園的常客，他的住處距這裡不遠。班亭表示，是疫情爆發導致他要將靈感轉化為行動。

班亭2020年一直都在家辦公，每天坐在家裡從窗戶向前院的草坪望去，感覺很枯燥，認為需要對草坪進行改造。另外促使他要做碎石花園的動力，是庭院長出兩種頑強的野草，他在想野草能不能被碎石壓住，不再生長。

美國大草原的原生植物，也適合碎石花園。(Getty Images)
美國大草原的原生植物，也適合碎石花園。(Getty Images)

光照不是大問題

理想的碎石花園應當是地表平整，或是略有斜坡，並且便於排水，光照充足與否都不是大問題。艾平說，他家的院子就有大片的陰涼處，因為陽光被一棵巨大的橡樹遮擋，但礫石花園仍然長出了白木紫菀(Eurybia divaricata)和大葉紫菀(E. macrophylla)，兩者都是本地植物，此外園中的藍莖黃花(Solidago caesia)和苔蘚植物(Carex)，以及非本地的喜陰處植物如淫羊藿(Epimedium)和玉簪(Hosta)等，也都長勢良好。

為了避免雜草在花園中扎根生長，礫石下的土壤保持是關鍵。在地面向下挖深四到五吋後，像鋪床一樣在園內鋪上一層碎石。碎石的四周要有高六吋的邊牆，以便擋住小石塊不會向外散開。如果碎石層較淺，雜草的種子就會落入土層而扎根發芽。

花園的邊牆可以使用任何材料，只要堅實就好，包括石頭、磚塊、混凝土以及木材。要注意的是木材雖好，但年久會腐爛。此外，鄰居家的牆基以及臨街的人行道，也都可以作為花園的邊牆。

班亭開始改造他的碎石花園時，是請人來挖掉表層土壤，以使花園的表面與人行道齊平，然後裝入碎石。碎石的材質可選擇堅硬的花崗岩或石英，但不要用石灰石或砂岩。至於碎石塊的大小，班亭認為六分之三到四分之一吋的都可以用，他用的碎石約為半吋大。

幾乎不用澆水

新花園無論是否需要挖土，地面上的大部分植被都要鏟掉，以便置放碎石。園裡的樹和灌木叢可以保留，但根部上端的土則要清除掉，以便鋪上碎石。

艾平說，在碎石花園栽種的植物，尺寸可選擇一品脫(pint)或一夸脫(quart)大小的植物，因為這種尺寸的植物的根系與礫石層的深度大致相同。每個植物都放在桶內，桶裡裝的土應是從植物根部或附近清理下來的土。

班亭說，栽種植物時，如果根部仍然帶著原先包裹使用的土壤，會易於長出雜草。艾平也表示，碎石並應保持得越清潔越好，因此他栽種植物時都帶著手套。

除了發生乾旱，否則碎石花園幾乎不用澆水，但植物的根系在栽種的最初幾周仍很鬆散，還沒有穿透石層紮入土壤中，因此需要隔幾天澆一次水。

植物的多季節性與抗旱性，是艾平為碎石花園選擇植物時的兩大考慮因素。

班亭則喜歡較耐寒的品種，包括雜交的西方刺梨仙人掌(Opuntia)，以及南非的多葉蘆薈(Aloe polyphylla)等品種，他認為這是出於長遠考慮。班亭說，如果植物的根在礫石而不是在濕冷的水坑中保持乾燥，就證明抗寒性較強。

為碎石花園選擇植物，可以選擇抗旱性較強的仙人掌類。(Getty Images)
為碎石花園選擇植物，可以選擇抗旱性較強的仙人掌類。(Getty Images)

選擇抗旱、耐寒植物

美國大草原的原生植物符合艾平的要求，他特別喜歡淡紫色的松果菊(Echinacea pallida)、花冠大戟(Euphorbia corollata)、毛地黃須舌(Penstemon digitalis)和草原金雞菊(Coreposis palmata)。

艾平的花園栽種的植物較密，相距可能一呎，開花的多年生植物與草原水草(Sporobolus heterolepis)和小藍莖(Schizachyrium scoparium)等，與其他非本地生長的鱗莖植物混在一起。其中最亮眼的是蔥屬夏美人(Allium angulosum Summer Beauty)，仲夏時節綻放得如薰衣草一般，對蜜蜂傳粉有很大的吸引力。

在艾平的花園裡，成長起來的花卉個個都顯得挺拔堅硬。

而班亭的花園則是另一種風格，從室內向外望去，園中的碎石明顯可見，鬱鬱蔥蔥的藍星(Amsonia hubrichtii)和貓薄荷(catmint)等花卉，與紫色的荒野草交相輝映，相得益彰。

碎石花園不需要做的事很多，包括不用除草和澆水，也不需要護根和施肥，而且碎石也固定了花園的邊緣，每年春天不用像普通花園那樣需要剪草。

但到了冬末和初春，花園需要清理，所有的草本植物都要鏟掉，掉落的樹葉和植物碎屑也要清除乾淨，以免有機物質分解成可誘使雜草生長的介質。

清理花園可用吹風機，尤其是面積較大不便清理的花園，吹風機可吹走掉進石縫裡的植物碎屑，包括謝落的花瓣與落葉。

但班亭表示準備進行一項試驗，讓植物的種子自行落入礫石中，任其自由生長。

碎石造就與眾不同的花園，能夠激發創造力，但實踐起來需要學很多新東西，對富有經驗的園藝師也不例外。班亭說：「碎石花園很有趣，但我不是這方面專家，我發現自己成了碎石花園的新園丁。」

碎石花園的植物可以栽種在容器內，打理比較容易。(Getty Images)
碎石花園的植物可以栽種在容器內，打理比較容易。(Getty Images)

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