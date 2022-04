封面故事／色彩、樹籬、靜謐角落…打造你的夢想花園

花園景色不要太單一,可讓視覺感官更豐富飽滿。(Getty Images)

時序進入4月,許多人都想好好整修一下「冰封」長達半年的後花園,不只讓家裡看著更賞心悅目,更為自己打造一個能夠真正好好休息的家園;知名園藝設計師、園藝學界聖經《一個地方的精神:打造新英格蘭風花園》(Spirit of Place: The Making of a New England Garden,暫譯)一書作者諾貝爾 (Bill Noble),就分享了長年擔任非營利組織「花園保護協會」(Garden Conservancy)主任就「花園景觀設計」的一些心得。

諾貝爾指出,花園景觀設計最重要的環節,便是要思考如何與附近景觀「連結」,如果太突兀,花園即便裝修得再華麗,也只是一個格格不入的單元,令人很難從環境的整體形象欣賞這座花園的美;除了附近自然景觀外,諾貝爾也認為把當地諸如農業歷史、鄉村特色等人文環境一同融入花園設計也相當重要;他以他30年前在佛蒙特州 設計的第一個花園為例,表示當時只需要大概七棵裸根白楊樹,就能完美地融合自然景觀、人文特色。

他說:「這讓我回想起30年前我第一次在佛蒙特州為一棟1830年代的希臘式建築設計花園的情景,我第一眼看到那棟建築物時就感覺它『太巨大』,雖然美麗壯觀,但是所需融入的背景太廣闊,除了乾草場外,還包括整座森林及白山山脈(White Mountains),遠遠超出我能想像的園藝規模;最終我用了七棵白楊樹,達成了這個目標。」

我關心什麼?突出主題

為了打造一座自然與人文上都能與環境契合的花園,諾貝爾認為要先訂出一個有指導原則的「總綱」,設計者必須要思考「我真正關心的是什麼?」「我要如何突出這個主題?」等問題;以諾貝爾自己為例,他始終如一的信條就是「植物就是設計主體,不是花園的配角」,因此他會以周遭環境來思考種什麼植物,以及把植物種在哪裡等問題;簡單講,就是「用植物種植的地點,描繪『所有舉目可及之處』的景觀。」

要達成這個目的,首先就必須找出最能凸顯植物特色的地點,再依據你想呈現樣子配置植物;以佛蒙特那棟希臘式建築為例,諾貝爾認為餐廳的落地窗最能呈現花園的景色,而植物若能從露天平台向上延伸,更能起到延展花園範圍的視覺效果;當然,不是每幢房子都可以用這套模式理解,有些房屋的視野可能因為太大而令人無法決定哪裡是「最需要突出的部分」,這時候可以把房屋分成幾個單位,依不同單位的不同特色打造適合的園景。

不和諧景觀 隱藏遮擋

再美的景色都可能有不可告人的一面,例如小雜物甚至是隔壁棟房子;像小雜物這種東西確實找個地方藏起來,就不會影響到花園整體的觀感,但如果隔壁房子的建造風格與你想打造的花園景觀格格不入,或是一根電線桿突兀地插在路中央,既然不可能去拆了那棟房子或電線桿,那就有必要善用工具把它擋起來,例如高聳的大樹。

諾貝爾指出,他在修整佛蒙特那棟建築的花園時,西邊有一棟配色鮮明的大房子,設計與他的建築物不甚搭配,東邊也有一片正在整地的土地,這兩個東西因為無法融入花園造景而必須從視覺上抹除;因此,他在花園邊界上種了一整排的挪威雲杉,並用網格把他們連起來,這樣從屋子裡看過去,就好像那一塊是果園;諾貝爾就用這幾棵樹,輕鬆地把無法融入造景的環境背影隱藏起來,不穿過那排挪威雲杉,根本看不出後面與這棟房子不協調的屋子。

善用樹籬,可以將花園與外界區隔,同時保護隱私。(Getty Images)

建樹籬 離道路遠一點

愈靠近主要幹道的房子噪音愈大,所以最理想的方法就是蓋房子的時候離主幹道遠一點;不過如果房子是買來的而不是自己蓋的,顯然不太可能改變「已經很靠近主幹道」的事實;特別是因為審美觀的差異,很多19世紀設計的房子喜歡把建築物主體蓋在馬路邊,認為這樣人來人往才會熱鬧;諾貝爾說,當代的建築美學顯然沒有這種想法,遇到這種房子時只能用其他方法來補足缺憾,他自己的方法就是種「樹籬」。

諾貝爾說,樹籬除了可以在視覺上把花園和道路區隔外,也能擋住外面路人的視線,讓屋主保有更多隱私 ,最重要的是還可以防塵;至於要用什麼植物構成這道樹籬,取決於屋主自己的決定,不過他自己確實有一套挑選的六大準則,包含是否能夠抗寒、能否承受野生動物(例如鹿)橫衝直撞、是否抗病蟲害、需要多少維護成本、種下去之後可以維持多久,以及該植物物種是否是當地原生物種等六個問題。

此外,樹籬的建立不見得只有一層,針對不同建築特性或許可以交錯使用多層樹籬;比如說他曾經針對門廊太暴露的建築設計三層樹籬,由外到內分別是最外層松樹、中間層鐵杉、最內層則是山茱萸和樺樹混種,如此一來從外面看進來只看的到裡面「有建築物」,但同時保持著隱私,不至於整個門廊都被路人盡收眼底。

而且,不管樹籬是種一層或多層,它永遠是「雙面的」,從建築物內部看出去和從外部路面看進來完全不一樣,這也是多層次樹籬可以帶來的另一種美感;他說:「雖然不同層次的樹籬都是為了『保持隱私』,但可以在保持隱私的同時多一點層次。」

新英格蘭風格的花園,讓人賞心悅目。(Getty Images)

選擇植物 搭配顏色形狀

有些植物的顏色很搶眼,特別是有金色或銀色葉子的植物,似乎每分每秒都在詔告天下「拜託看看我」,拿這種植物當成主調當然沒問題,但是為了不要讓花園景色太單一,適時添加一些其他的顏色也相當有必要;諾貝爾認為,有酒紅色葉子的灌木就能很好地襯托藍色、粉紅色或銀色造景,讓視覺感官更豐富飽滿。

當然,除了顏色以外,植物的形狀也很重要,特別是在位花園劃定界線時,就需要形狀明顯不同於花園主植物的植物來表達界線;諾貝爾說,這種時候他通常會選擇倫巴第楊樹(Lombardy poplars),這種樹同時可以以他高大的形象作為花園的邊界,也可以把觀賞者的視角向上延伸,把各種天氣的天空和雲朵也納進成為花園造景的一部分。

好的花園應該保留一個靜謐的角落,享受歲月靜好。(Getty Images)

留靜謐角落 讓人駐足

另一方面,雖然要適當地種植不同的植物以讓整體造景看起來有層次,但也必須要適當地重複,否則整個花園便會看起來雜亂無章,令人抓不出花園的主題;諾貝爾說:「更重要的是,重複的造景營造出來的統一感可以明確告訴觀賞者『這是同一座花園』。」

一個好的花園要讓人能夠親近,就必須要至少有一個讓人駐足的空間,否則只能遠觀花園,無法在花園裡待個一下午,享受歲月靜好;諾貝爾指出,可以選一棵有陰影的樹,或是將許多樹組合在一起種植,以創造空間和陰影,成為聚集的涼爽場所,在那裡放一張桌椅凳,這樣隨時都能夠在樹下乘涼的同時,享受安恬靜謐的時光。