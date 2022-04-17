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封面故事／色彩、樹籬、靜謐角落…打造你的夢想花園

編譯柯立偉
花園景色不要太單一，可讓視覺感官更豐富飽滿。(Getty Images)
花園景色不要太單一，可讓視覺感官更豐富飽滿。(Getty Images)

時序進入4月，許多人都想好好整修一下「冰封」長達半年的後花園，不只讓家裡看著更賞心悅目，更為自己打造一個能夠真正好好休息的家園；知名園藝設計師、園藝學界聖經《一個地方的精神：打造新英格蘭風花園》(Spirit of Place: The Making of a New England Garden，暫譯)一書作者諾貝爾(Bill Noble)，就分享了長年擔任非營利組織「花園保護協會」(Garden Conservancy)主任就「花園景觀設計」的一些心得。

諾貝爾指出，花園景觀設計最重要的環節，便是要思考如何與附近景觀「連結」，如果太突兀，花園即便裝修得再華麗，也只是一個格格不入的單元，令人很難從環境的整體形象欣賞這座花園的美；除了附近自然景觀外，諾貝爾也認為把當地諸如農業歷史、鄉村特色等人文環境一同融入花園設計也相當重要；他以他30年前在佛蒙特州設計的第一個花園為例，表示當時只需要大概七棵裸根白楊樹，就能完美地融合自然景觀、人文特色。

他說：「這讓我回想起30年前我第一次在佛蒙特州為一棟1830年代的希臘式建築設計花園的情景，我第一眼看到那棟建築物時就感覺它『太巨大』，雖然美麗壯觀，但是所需融入的背景太廣闊，除了乾草場外，還包括整座森林及白山山脈(White Mountains)，遠遠超出我能想像的園藝規模；最終我用了七棵白楊樹，達成了這個目標。」

我關心什麼？突出主題

為了打造一座自然與人文上都能與環境契合的花園，諾貝爾認為要先訂出一個有指導原則的「總綱」，設計者必須要思考「我真正關心的是什麼？」「我要如何突出這個主題？」等問題；以諾貝爾自己為例，他始終如一的信條就是「植物就是設計主體，不是花園的配角」，因此他會以周遭環境來思考種什麼植物，以及把植物種在哪裡等問題；簡單講，就是「用植物種植的地點，描繪『所有舉目可及之處』的景觀。」

要達成這個目的，首先就必須找出最能凸顯植物特色的地點，再依據你想呈現樣子配置植物；以佛蒙特那棟希臘式建築為例，諾貝爾認為餐廳的落地窗最能呈現花園的景色，而植物若能從露天平台向上延伸，更能起到延展花園範圍的視覺效果；當然，不是每幢房子都可以用這套模式理解，有些房屋的視野可能因為太大而令人無法決定哪裡是「最需要突出的部分」，這時候可以把房屋分成幾個單位，依不同單位的不同特色打造適合的園景。

不和諧景觀 隱藏遮擋

再美的景色都可能有不可告人的一面，例如小雜物甚至是隔壁棟房子；像小雜物這種東西確實找個地方藏起來，就不會影響到花園整體的觀感，但如果隔壁房子的建造風格與你想打造的花園景觀格格不入，或是一根電線桿突兀地插在路中央，既然不可能去拆了那棟房子或電線桿，那就有必要善用工具把它擋起來，例如高聳的大樹。

諾貝爾指出，他在修整佛蒙特那棟建築的花園時，西邊有一棟配色鮮明的大房子，設計與他的建築物不甚搭配，東邊也有一片正在整地的土地，這兩個東西因為無法融入花園造景而必須從視覺上抹除；因此，他在花園邊界上種了一整排的挪威雲杉，並用網格把他們連起來，這樣從屋子裡看過去，就好像那一塊是果園；諾貝爾就用這幾棵樹，輕鬆地把無法融入造景的環境背影隱藏起來，不穿過那排挪威雲杉，根本看不出後面與這棟房子不協調的屋子。

善用樹籬，可以將花園與外界區隔，同時保護隱私。(Getty Images)
善用樹籬，可以將花園與外界區隔，同時保護隱私。(Getty Images)

建樹籬 離道路遠一點

愈靠近主要幹道的房子噪音愈大，所以最理想的方法就是蓋房子的時候離主幹道遠一點；不過如果房子是買來的而不是自己蓋的，顯然不太可能改變「已經很靠近主幹道」的事實；特別是因為審美觀的差異，很多19世紀設計的房子喜歡把建築物主體蓋在馬路邊，認為這樣人來人往才會熱鬧；諾貝爾說，當代的建築美學顯然沒有這種想法，遇到這種房子時只能用其他方法來補足缺憾，他自己的方法就是種「樹籬」。

諾貝爾說，樹籬除了可以在視覺上把花園和道路區隔外，也能擋住外面路人的視線，讓屋主保有更多隱私，最重要的是還可以防塵；至於要用什麼植物構成這道樹籬，取決於屋主自己的決定，不過他自己確實有一套挑選的六大準則，包含是否能夠抗寒、能否承受野生動物(例如鹿)橫衝直撞、是否抗病蟲害、需要多少維護成本、種下去之後可以維持多久，以及該植物物種是否是當地原生物種等六個問題。

此外，樹籬的建立不見得只有一層，針對不同建築特性或許可以交錯使用多層樹籬；比如說他曾經針對門廊太暴露的建築設計三層樹籬，由外到內分別是最外層松樹、中間層鐵杉、最內層則是山茱萸和樺樹混種，如此一來從外面看進來只看的到裡面「有建築物」，但同時保持著隱私，不至於整個門廊都被路人盡收眼底。

而且，不管樹籬是種一層或多層，它永遠是「雙面的」，從建築物內部看出去和從外部路面看進來完全不一樣，這也是多層次樹籬可以帶來的另一種美感；他說：「雖然不同層次的樹籬都是為了『保持隱私』，但可以在保持隱私的同時多一點層次。」

新英格蘭風格的花園，讓人賞心悅目。(Getty Images)
新英格蘭風格的花園，讓人賞心悅目。(Getty Images)

選擇植物 搭配顏色形狀

有些植物的顏色很搶眼，特別是有金色或銀色葉子的植物，似乎每分每秒都在詔告天下「拜託看看我」，拿這種植物當成主調當然沒問題，但是為了不要讓花園景色太單一，適時添加一些其他的顏色也相當有必要；諾貝爾認為，有酒紅色葉子的灌木就能很好地襯托藍色、粉紅色或銀色造景，讓視覺感官更豐富飽滿。

當然，除了顏色以外，植物的形狀也很重要，特別是在位花園劃定界線時，就需要形狀明顯不同於花園主植物的植物來表達界線；諾貝爾說，這種時候他通常會選擇倫巴第楊樹(Lombardy poplars)，這種樹同時可以以他高大的形象作為花園的邊界，也可以把觀賞者的視角向上延伸，把各種天氣的天空和雲朵也納進成為花園造景的一部分。

好的花園應該保留一個靜謐的角落，享受歲月靜好。(Getty Images)
好的花園應該保留一個靜謐的角落，享受歲月靜好。(Getty Images)

留靜謐角落 讓人駐足

另一方面，雖然要適當地種植不同的植物以讓整體造景看起來有層次，但也必須要適當地重複，否則整個花園便會看起來雜亂無章，令人抓不出花園的主題；諾貝爾說：「更重要的是，重複的造景營造出來的統一感可以明確告訴觀賞者『這是同一座花園』。」

一個好的花園要讓人能夠親近，就必須要至少有一個讓人駐足的空間，否則只能遠觀花園，無法在花園裡待個一下午，享受歲月靜好；諾貝爾指出，可以選一棵有陰影的樹，或是將許多樹組合在一起種植，以創造空間和陰影，成為聚集的涼爽場所，在那裡放一張桌椅凳，這樣隨時都能夠在樹下乘涼的同時，享受安恬靜謐的時光。

諾貝爾 隱私 佛蒙特州

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