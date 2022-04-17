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封面故事／在疫情陰霾中播種希望 療癒人心的園藝生活

編譯胡玉立
許多人喜歡鮮花，認為美麗具有療癒能力。（Getty Images）
許多人喜歡鮮花，認為美麗具有療癒能力。（Getty Images）

據英國精神病學家蘇．斯圖爾特-史密斯(Sue Stuart-Smith)的說法，打從新冠疫情伊始，人們就開始搶購植物種子；原因其來有自，一切絕非偶然。

斯圖爾特-史密斯2020年出版的著作「園藝的心靈：自然的恢復力量」(The Well-Gardened Mind：The Restorative Power of Nature)，廣受好評。她在書中提醒人們：好好感受花園無形卻深具變革性的能耐。「園藝，可以被視為一種『時空醫學』。」她說。

時空醫學 治療見成效

斯圖爾特-史密斯和景觀設計師丈夫湯姆斯圖爾特-史密斯(Tom Stuart-Smith)一起在英國赫特福德郡(Hertfordshire)創建「穀倉花園」(Barn Garden)。熱愛烹飪的她，先是種植香草，然後種植蔬菜，被花園的孕育力量深深吸引；「對我來說，這是關乎生理和心理的養分。」她說。

她的書裡，處處可見受到文學啟發的說法並呈現背後的科學緣由。在劍橋取得文學學位的斯圖爾特-史密斯，後來轉向醫學；她帶著讀者見證園藝項目如何對監獄囚犯、創傷後壓力症候群(PTSD)軍人、憂鬱症患者以及深陷悲傷的人，產生治療成效。

她一遍遍提醒大家，昔日狩獵採集生活留下的持久印記；「演化迄今，我們一直在與過去一起生活，更確切地說，它透過我們生活，」斯圖爾特-史密斯寫道。

她表示，園藝剛開始可能看起來像是「戶外家事」，其實不然；「如果你不是園丁，可能會覺得在泥土裡亂扒竟可以是存在的意義來源，很奇怪。但園藝自有其哲學，這番哲學是自花床裡鍛鍊出來。」

新冠疫情激發了人們對園藝的熱情，一度造成植物種子熱銷。(Getty Images...
新冠疫情激發了人們對園藝的熱情，一度造成植物種子熱銷。(Getty Images)

種子幫我們創造世界

在花園裡，我們可以種下希望；在此春回大地的時刻，紐約時報刊出「通往花園之路」(A Way to Garden)網站兼Podcast播客主持人瑪格麗特·羅赫 (Margaret Roach) 與斯圖爾特-史密斯的對話問答。

羅赫問：這是播種時節。你寫道：「園藝，就是讓生命動起來」，種子「幫助我們重新創造世界」。

斯圖爾特-史密斯答：對我來說，種子的魔力真的很重要。它是讓我迷上園藝的原因之一。

羅：你永遠不會厭倦，是嗎？

斯：那興奮的成分一直都在，我也從不把它看成理所當然。種子如此微小，卻充滿生命力。向日葵種子那麼小，再把它和成熟的向日葵相較；這種轉變非常驚人。疫情開始時出現種子短缺，並非偶然。園藝為我們奠定生活基礎，給予我們一些期待。在危機時期，這些簡單的素質足以提供「心理生命線」。

羅：種子擁有需要的遺傳編碼。

斯：一點也沒錯。我們以灌溉和培育種子來解鎖。園藝是一種容易觸及的創造力形式，它讓我們能夠為這世界帶來新東西。第一次世界大戰期間，士兵在戰壕中建造花園；在那令人震驚的死亡和破壞景觀下，種子長出了五顏六色的花朵，它們幫這些士兵抓住另一種現實。

此外，我曾訪問過參與紐約雷克島(Rikers Island)「溫室」計畫的囚犯，與大自然的成長和變革力量合作，幫助他們相信，自己的確有能力改變生活。

羅：我20多歲時，不得不照顧生病又喪偶的母親，在那時起，我發現了園藝，種了大約400萬顆種子。你呢？是什麼把你帶到花園裡？

成人的遊戲 分享快樂

斯：和你一樣，我20歲出頭父親去世了。我沒有立即走向園藝，但我在自然世界找到了巨大的安慰。大約七年後，我結了婚，開始做園藝。那時我丈夫剛開始庭園景觀設計生涯，我們最小的孩子開始上學，我對種植烹飪和藥草產生興趣，在孩子們的沙坑附近弄了個小藥草園。他們忙著玩，我忙著園藝；我確實認為園藝也是一種遊戲形式，是以成人的方式進行。

我開始種菜。我喜歡烹飪，種植農作的回報非常重要。我也種花，但我最喜歡的是可以帶進屋裡的花；對我來說，這是關乎生理和心理的養分。扎根的感覺很有修復作用；失去父親後，我建立了自己的家並擁有自己的孩子，幫助非常大。

研究顯示，經常接觸大自然的學生表現更好。(Getty Images)
研究顯示，經常接觸大自然的學生表現更好。(Getty Images)

羅：你曾寫到無力感；園藝讓我們了解，我們永遠無法真正控制。

斯：這裡有個悖論：園藝讓你覺得自己擁有權力，卻也讓你覺得自己的權力減少了。收穫自己的南瓜並將美味的番茄與人共享，讓人感覺非常有力量，可以做好事，分享快樂和營養。

園藝，是人類創造力和自然創造力的結合；比起其他創造性的治療活動，它更易親近。在花園裡，我們所推動的創造過程順利進行時，會得到很棒的成就感；但由於它大部分是自然完成的，我們也必須接受自己無法完全控制。像是，當你發現你珍貴的生菜被兔子吃掉了，那真的很沮喪。

人們傾向於將園藝視為一種「嗜好」，但我認為這主要是一種「關係」。許多園丁都談到，自己身處在一個比自己更大的事情中，這種感受很重要；感覺自己是生命網絡的一部分，正是花園裡更深層次的存在體驗來源。

羅：你書裡寫道，「這是一種互惠關係」。

斯：要成為一名園丁，需要了解植物的表現，關注它們的需求。許多園丁都見證自己有一種獲得回報的感覺，不論是看到美麗的園藝成果或是採收食物。

疫情期間，紐約民眾在公園排隊買花。（Getty Images）
疫情期間，紐約民眾在公園排隊買花。（Getty Images）

與自然合作 共生互惠

最讓我有歡慶感受的是一年生的花朵。當我做園藝時，我會有一種互惠的感覺：我做一點，然後大自然做一點，然後我再回應，那是一種你來我往的感覺。這是一種更為共生的關係形式：對自然做出反應，並且與自然合作，而不是控制或利用它；我們大家都需要轉變。

廣義上來看，它不再只是簡單從花園獲取我們想要的東西，而是透過增強生物多樣性和保護土壤，從事一種對大自然有益的園藝方式。

羅：「砍柴挑水」，是一種「禪」的體驗。當你在做某事時，就是活在當下。好比除草，它是重複的，卻是沉思的。

斯：沒錯。有節奏、有意識的雙手活動，不僅非常有活力，也是一種冥想。雖然不是只有在花園才能如此，但運用大自然的創造力，則是園藝獨有的。

體驗內在的平靜

經常有人提到他們一投入園藝，自我就消失了。在治療上，這很重要。當我們進行一項任務時自我消失，會體驗到一種內在的平靜感。對抑鬱或因焦慮或消極想法而苦苦掙扎的人來說，關閉腦海中的對話，可能非常非常有幫助。

羅：「花園提供一個受保護的物理空間，」你寫道，「有助於增加精神空間感。」你提到園丁在流動狀態中下，自我消失。

斯：我認為除草是進入心流狀態的有效方式。園藝的沉浸特質有助我們進入「當下」；它可以是一種覺察(mindfulness) 形式，被公認有抗壓效果。

園藝將我們帶入現在，但它同時也有未來導向。我們在與自然的成長力量合作時，所感受到的積極期待感，帶來了目標感和動力。我有時候覺得花園拉著我前進。

我們在花園中體驗時間的方式，是它治療效果的核心。就像賦權和減權的悖論一樣，園藝讓我們接觸到生命的短暫，但它也讓我們感受到生命的連續性。對於那些從受創與失去中恢復過來的人來說，這可能是極大的安慰。

堆肥是一種變廢為寶的活動，讓人領悟到人生的意義。(Getty Images)
堆肥是一種變廢為寶的活動，讓人領悟到人生的意義。(Getty Images)

羅：我和別人半開玩笑地說，我最喜歡的地方是堆肥區，那裡是個「永生帶」。

斯：我在書裡曾引用過詩人史坦利．庫尼茲(Stanley Kunitz)的話。他年輕時曾在一個農場工作，從中了解到「對於地球上生命本身的生存來說，死亡是絕對必要的。」

我注意到堆肥對我採訪的一些囚犯來說，也具有重要的象徵意義。如果你讓廢物逕行發揮作用，廢物產生的方式可以創造出很健康的東西，這是一個強而有力的譬喻；它帶來了某種潛力感和轉向新生活的可能性。

羅：我從你的書了解到心理學家佛洛伊德(Sigmund Freud)喜歡花。

斯：他也是個業餘植物學家。他注意到花「既沒有衝突也沒有情感」的事實。我們在植物面前體驗到的大部分平靜，都源於這種特質。

相比之下，人際關係複雜且要求高。植物對我們沒有想法，也無法評判我們。在我訪談囚犯時，這樣的價值就強烈體現出來；他們在照料植物時，從羞恥感得到了喘息。

著名心理學家佛洛伊德也是一名業餘的植物學家。（美聯社）
著名心理學家佛洛伊德也是一名業餘的植物學家。（美聯社）

美麗擁有療癒能力

和我們許多人一樣，佛洛伊德最喜歡鮮花，是因為它們很美麗。重要的是，不要忽視美麗的療癒能力，美是滋養情感的一種形式。

研究顯示，它強烈地激發位於大腦深處的情緒中心。儘管這種效果並非花園獨有，但花園可以為我們提供濃縮的自然美景。

羅：我們必須容許它走入我們。

斯：我真正熱中的一件事情，是在花園裡保持平衡；一方面「工作」，另一方面「存在」。我曾經有過不懈不休工作的階段，後來有一天，我意識到我一直在找事情做，幾乎是尋找麻煩：到底雜草在哪裡？我認為，園丁們很難放下工具安靜地坐著，讓自己置身於大自然。

羅：你的書裡也寫道，花園可以「恢復專注力」。

斯：如果不沉浸在自然裡，就無法置身於花園中；綠色的大自然可以充實人的認知感受。一項研究比較了走在植物園裡的學生和走在高速公路上的學生，在後來的測試中，那些在大自然中度過時光的人，顯然表現得更好。如果想想前人留下的狩獵採集傳統，這樣的測試結果一點也不奇怪：我們的大腦是就在大自然世界的背景下進化的。

羅：花園和大自然，可以為我們指明道路。

斯：如果我們對它抱持開放態度，就絕對可以做到。或許有些人覺得這很難；園藝對初學者來說，可能會很嚇人。這就是為什麼我總是鼓勵人們，從容易成長的東西開始；同時，學習有耐心，學著明白，當事情出錯時，並不是一場災難。花園裡總有些事情是對的；有些事情會好起來的。

人們常常忘我地投入園藝活動，找到內心的平靜。(Getty Images)
人們常常忘我地投入園藝活動，找到內心的平靜。(Getty Images)

醫學 疫情 佛洛伊德

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