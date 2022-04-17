封面故事／美麗的挑戰 綠手指愈挫愈勇

用懶人法照顧蘭花完全不費力，也能年年開花。(作者提供)

原本應是一個春暖花開的3月。2020年，在新冠確診病例快速擴散的情況下，紐約州 長正式宣布了「New York State on PAUSE」行政命令，多數人包括我，瞬間關進了小小的屋子，只能看著窗外，感受對疫情 不確定性的煩悶與恐懼。在家裡待久了，彷彿頭頂上都開始散發霉味；多出來的時間無事可做，只剩下焦躁。

某天經過園藝店，沒多想就搬了好幾個小盆栽回家。我從不覺得自己是「綠手指」，只是單純想填補空閒時間，改變家中氣氛。畢竟那日復一日出不了門的生活，或許能從時時有變化的色彩裡獲得一些彌補。

室內擺上幾盆觀葉植物，氣氛就完全不同。(作者提供)

每種植物 性格獨立

每種植物像是有獨立性格的人，等待照料者去理解。

需要怎樣的光照溫度、多頻繁的澆水？適合哪種介質，又該怎麼修剪？我對新買的植物有點陌生，而這樣的陌生產生了樂趣。小小一盆在手心，可以眼見它給予的回饋。只要環境適當、呵護正確，它們生長的速度快得嚇人，新芽新葉不停冒出與伸展，小盆變成大盆，於是天天都有驚喜。

加入社團 同好交流

為參考前人的錯誤經驗，到社群 上加入植物愛好者的社團，沒事就看看專家們分享的文章、影片。在整個世界同樣被疫情困擾的當下，共通情境、相同話題，我們與陌生人建立起特殊的聯繫。「原來太潮濕悶熱會讓龜背芋生鏽病。懂了！」「竹芋需要高濕度環境，最好跟其他植物放在一起，透過水分蒸發增加濕度。」知識的獲得，實際運用後，成就感無可言喻。

這幾年，觀葉植物全球流行，耐陰習性十分適合室內種植。顏色多彩、全年美觀，照料起來又不太麻煩。蘭花跟多肉也是常見的室內植物，卻對環境的需求完全不同，要如何讓它們在同一個空間裡各自愉快生長？光是動手查資料也是有趣的研究。每天看著它們，無聊時搬來搬去地曬太陽、擦擦葉片噴噴水，順帶紓解了生活的各種壓力。

常有朋友分享「綠手指瘀青」的悲慘心路歷程，購買植物彷彿殘害生命。我說誰沒瘀青過呢？曾把一盆迷你紅鑽變葉木放在窗台，剛好是個溫暖無雲的豔陽天，晚上回家時它已曬得回天乏術。也曾跟月季盆栽上頑強的紅蜘蛛對抗數個月，只因堅持不想在室內噴灑農藥。

瘀青手指 漸入佳境

尤其紐約的環境與西岸、台灣甚至植物的原生地大大不同。別人建議的種植方式，不見得適合每個地區。平常標榜一兩周澆一次水的植物，放在冬天有暖氣又乾燥的紐約室內，可能就會用乾掉的葉子來報答你。環境會改變人，同樣也改變人類照顧的植物。每隔一兩天關心、熟悉它的狀態，久了就能找到植物最舒服的情況。當抓到了它的習性，照顧起來就沒有任何辛苦。

我們用瘀青的手指撐著自己爬起來，越挫越勇，總有適合自己或適合家中環境的美麗植栽。

這兩年沒有因為長期關在家而關出心病，我想這些花花綠綠的植物幫了大忙。夏天你擔心它曬出斑，冬天又擔心陽光不夠營養不良。偶爾跟朋友相互交換心得，討論去哪裡採購植物暴長所需的盆器，或是去哪裡買新的品種，怎還有時間操煩自己的生活是否沉悶？

所謂療癒，所謂平靜，就是這種感覺吧。