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醫藥／便祕腹痛7天 竟是大腸癌

／張睿廷
70多歲男子便祕七天，檢查後發現是大腸癌，醫師使用大腸支架方式替代以往裝設的人工肛門，順利解決病痛，圖為示意圖。（圖：台灣衛福部台北醫院提供）
70多歲男子便祕七天，檢查後發現是大腸癌，醫師使用大腸支架方式替代以往裝設的人工肛門，順利解決病痛，圖為示意圖。（圖：台灣衛福部台北醫院提供）

70多歲男子長達一周未排便、排氣，日前又嚴重腹脹及腹痛到難以忍受至醫院就醫，經檢查發現是乙狀結腸處有腫瘤所造成的腸道阻塞，肝臟也有轉移性腫瘤。醫師為他裝置大腸支架，撐開阻塞處，解決腸阻塞的情形，休養兩周恢復體力後，再接受大腸直腸外科與一般外科醫師共同完成的大腸腫瘤切除及肝臟轉移腫瘤切除手術，手術一周後已康復出院。

台北醫院大腸直腸外科主任高彬勝表示，乙狀結腸處有惡性腫瘤俗稱大腸癌，罹患大腸癌可能會出現腸道出血、貧血、大便習慣改變、腹痛、腸阻塞、腸穿孔、腹膜炎等症狀，一般為治療急性阻塞的大腸癌、解決腸道阻塞的症狀，往往須先進行腸造口手術，俗稱人工肛門手術，讓阻塞的腸道減壓和消腫，再進行腸道腫瘤切除手術，但因人工肛門裝置後，使用上有異味及漏便的可能，使病人尷尬難以接受，甚至有病人在裝置後拒絕出門，大幅影響生活品質。

高彬勝說明，此次他們以大腸支架方式將導管從陳男肛門引入裝置在阻塞的腸道內，幫助排便、解決腸阻塞，不須要裝設人工肛門也不影響後續的腸道腫瘤切除手術，大大提升了大腸癌病人的生活品質。

高彬勝補充，但不是所有病人都適合以大腸支架取代人工肛門來解決腸阻塞，因大腸支架也有少數風險，例如產生穿孔、出血、支架移位、疼痛等，醫師會視病人情況討論、規畫最適合解決大腸癌腸阻塞的治療方式。

高彬勝提醒如年齡大於50歲、有大腸癌家族病史、長期有腸胃慢性發炎者都是大腸癌高風險族群，及早發現可及早治療，建議40歲以上可做一次內視鏡檢查，若一等親家屬有大腸癌病史，可做腸胃道內視鏡檢查，早期癌症的治癒率和五年存活率都可超過八成五。

腫瘤 手術 癌症

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