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醫藥／健康3祕訣 遠離失智症

／健康醫療網
專科醫師教生活三祕訣，可以遠離失智。（Getty Images）
專科醫師教生活三祕訣，可以遠離失智。（Getty Images）

隨著高齡化人口的增加，失智症之盛行率也日漸提高。專家表示，失智症主要分為神經退化性及血管性二類。其中神經退化性失智症以阿茲海默症最為常見，另因腦中風、頭部外傷或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡的血管性失智症，是造成失智症的第二大原因；而先前研究發現，高血壓、冠狀動脈疾病、糖尿病或憂鬱症等慢性疾病，亦會增加罹患失智症的風險。

想要遠離失智症，以下三招快學起來：

一、良好生活習慣

1.每周規律運動兩次以上，如：走路、游泳、騎腳踏車、有氧運動、健身、瑜伽等。

2.保持健康體重，中年肥胖者（BMI≧30），其阿茲海默症發生的風險相對上升三倍，過重者（BMI介於 25、30之間）升高兩倍，老年過瘦（BMI＜18）也會提高失智風險，因此建議老年人不宜過瘦，應盡可能維持在健康體位（18.5≦BMI＜24）。

3.不抽菸，抽菸是阿茲海默症的危險因子，持續抽菸的人每年認知功能退化的速度較快，而戒菸可降低疾病發生率。

4.預防跌倒、撞擊，應檢視家中物品擺放位置及環境，避免頭部受傷之機會。

二、均衡健康飲食

每日飲食推薦：全穀根莖類2到3.5碗、豆魚肉蛋類4到6份、低脂乳品類1.5杯、蔬菜類3到4份、水果類2到3.5份、油脂3到5茶匙及堅果種子類一份。

建議多食用原型食物，少吃加工食品，油脂方面選用含豐富不飽和脂肪酸的植物油（如橄欖油），可適量補充維生素B6、B12、C、E，有助於預防與延緩失智症的發生。

三、保持心情愉悅

1.參與社交活動可降低罹患失智症之風險，如：公益社團、社區活動、當志工、打牌等。

2.多從事刺激大腦功能的心智活動或創造性活動，如：保持好奇心、接觸新專長、參加課程、閱讀書報雜誌等。

3.曾罹患憂鬱症者發生阿茲海默症的風險增加，宜定期接受治療。

專家提醒，一旦發現家人不單是因老化而造成記憶力的衰減，連語言能力、認知功能（注意力、判斷力、時間及空間概念）方面皆受到影響，甚至出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀時，應立即尋求神經內科或精神科門診進行完整檢查和診斷。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

失智 阿茲海默症 憂鬱症

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