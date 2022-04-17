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養生／親子做料理 吃出保護力

黃惠群
民眾可從六大類食物攝取足夠的營養。（圖：台灣國健署提供）
民眾可從六大類食物攝取足夠的營養。（圖：台灣國健署提供）

新冠肺炎疫情期間，在家時間增加，專家提供三款營養點心，鼓勵親子同做健康料理，讓小朋友更願意吃下自己做的餐點，補充重要營養素，吃出保護力。

台灣國民健康署社區健康組組長羅素英表示，這次設計三款營養點心，包含燕麥堅果餅乾、馬鈴薯披薩以及五榖黑豆飯糰，不僅可以補充營養素如維生素B群、礦物質和膳食纖維等，還可以保持細胞健康、抗氧化、維護腸道健康，提升抵抗力，更能避免小朋友吃下高熱量的零食，增加大小朋友「宅食光」的樂趣。

1.燕麥堅果餅乾

用湯匙將熟香蕉壓泥，混合燕麥片、南瓜籽等材料成糰後，戴上手套整成圓餅狀。羅素英表示，燕麥片含有豐富的維生素B群，有助於調節新陳代謝、增強免疫力。南瓜籽增添口感外更能補充礦物質鋅，幫助抗發炎。

2.馬鈴薯披薩

家長切好馬鈴薯厚片取代餅皮，再讓小朋友鋪上色彩豐富的餡料和起司絲，餡料可加入洋蔥、胡蘿蔔、花椰菜等蔬菜，或用冷凍蔬菜代替，可以攝取足夠的膳食纖維，有助於保護腸黏膜細胞與調節腸內細菌康。

3.五榖黑豆飯糰

足夠的蛋白質是構成免疫細胞的重要原料，黑豆、毛豆、黃豆等乾燥豆類，是絕佳的植物性蛋白質來源，建議每餐攝取約一個手掌心大小的豆魚蛋肉類食物；小朋友捏飯糰的過程中，同時訓練手部肌肉和其他感官。

設計營養的點心，可增加居家避疫的樂趣。（Getty Images）
設計營養的點心，可增加居家避疫的樂趣。（Getty Images）

蛋白質 餡料 蔬菜

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