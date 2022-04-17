星座／4月17日到4月23日 牡羊愛情甜蜜 摩羯人氣爆棚

4月17日至4月23日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：古銅色

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：香檳金

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資 上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的秘密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：梅子青

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計畫的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

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