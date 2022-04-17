娛樂／E.T.外星人40周年 福伯客串卻沒人知

曾在全球大轟動的「外星人」，今年歡慶上映40周年。（取材自IMDb）

超級巨導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的眾多經典作品之中，融和科幻、溫馨與喜趣的「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）堪稱最令人印象深刻且懷念的代表，這部當年賣破全球票房的巨片，今年將慶祝上映40周年，那時還是小女娃、可愛討喜的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），現在都已是兩個女兒的媽媽，笑言要和史蒂芬史匹柏一起歡慶這個別具意義的時刻。

夫妻檔演一段 統統刪光

「E.T.外星人」誕生在史蒂芬史匹柏最具有創作活力也最當紅搶手的時期，他還正在拍「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark），空檔就口述該片的故事給編劇梅莉莎麥錫森（Melissa Mathison）聽，讓她消化之後寫成劇本，梅莉莎麥錫森那時正和「法櫃奇兵」男主角哈里遜福特（Harrison Ford）打得火熱，沒兩年就結為夫妻，還生了一對子女，然而這段婚姻經過20年就畫下句點。

「外星人」編劇梅莉莎麥錫森（左）曾是哈里遜福特的妻子。（路透資料照片）

當初在「E.T.外星人」拍攝時，梅莉莎麥錫森與哈里遜福特各自都客串了一小段情節，扮演小男主角艾略特學校裡的護士和校長，但史蒂芬史匹柏剪輯時把他們的鏡頭都刪光，使得哈里遜福特成為「E.T.外星人」知名度最高卻徹底被消失的演員。

小女娃芭莉摩 今已當媽

扮演艾略特的亨利湯瑪斯（Henry Thomas）由於試鏡當天家裡狗狗過世，還在傷心難過，就憑著憂鬱的眼神得到史蒂芬史匹柏青睞。而出身演藝世家、祖父是默片時代巨星的茱兒芭莉摩，在拍攝過程一度讓史蒂芬史匹柏氣到大吼，殺青後彼此卻結下深厚的情誼，史蒂芬史匹柏一直都是茱兒芭莉摩在演藝圈中很信賴的長輩。

「外星人」中的亨利湯瑪斯（左起）、茱兒芭莉摩、羅伯麥克諾頓，長大後星運大不同。（取材自IMDb）

茱兒芭莉摩曾因年紀很小就大紅大紫，還沒念中學就染上藥癮，一度生活糜爛，後來才決定洗心革面，迎來演藝事業第二春，憑「婚禮歌手」（The Wedding Singe）、「一吻定江山」（Never Been Kissed）成為銀幕甜心，前年開始她轉型為晨間談話秀的主持人，暫時卸下演員工作。