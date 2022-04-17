大仁說財經／疫掃陰霾 今年婚禮要辦260萬場
兩年多來的新冠疫情不確定性迫使許多夫妻延後甚至取消他們的婚禮慶祝活動。但婚禮正在大張旗鼓地回歸。
根據婚禮策畫網站《The Knot》的最新報告，今年的婚禮熱潮預計會很大。預計2022年將舉行多達260萬場婚禮，高於疫情前2019年的220萬場。而且大只會更大，在創紀錄的消費者物價通膨水平下，代價可能會更加昂貴。
《The Knot》執行主編凱伊(Lauren Kay)在聲明中說，「今年不僅將是近代史上婚禮最多的一年，而且還將開始歡迎下個世代Z世代新人結婚。」
今年可望是婚禮最具代表性的一年，不僅是對新娘和新郎，也是對整個婚禮行業來說相當令人欣慰。噩夢般的2020年迫使大多數婚禮被取消或延後，數十家依靠它們維生的企業難以生存。
隨著新冠病毒疫苗接種的推出和強勢規定，婚禮在2021年捲土重來。情侶們轉向規模較小的戶外儀式、Zoom婚禮，甚至是簡單自主式的「伊洛曼婚禮」(elopements)。
今年，它將會全速升溫。
重回疫情前熱情
《The Knot》在報告中指出，今年準備結婚的夫婦中有98%相信他們的婚禮將如期舉行。相比之下，45%的人在2021年改變了他們的婚禮計畫，例如改變舉辦場地。
婚宴的賓客數量也增加了。今年的平均賓客人數預計將達到129人，高於2021年的110人。《The Knot》報告指出，賓客名單規模已反彈至2019年水平的80%。
《The Knot》Worldwide CEO Tim Chi 表示，新人希望在婚禮上全力以赴，而不是太專注於控制成本。
《The Knot》報告表示，平均而言，2021年新人在婚禮上總共花費3萬4000元，包括儀式、招待會、訂婚和結婚戒指。該網站表示，尚未對2022年的成本進行估算，但預計「至少會達到2021年的水平」。
但Chi表示，通貨膨脹和供應鏈的持續問題也將導致婚禮相關成本上升。
一年業務抵二年
對於那些仍在確定2022年結婚日期的人，《The Knot》發現10月已成為最受歡迎的月份，而10月22日則是最受歡迎的日期。
然而，安全仍然是重中之重。Chi說，許多夫婦正打算安排手部消毒站和其他預防措施，或在戶外舉行慶祝活動以維持社交距離。
大型網路新娘和婚禮禮服及配飾銷售商Azazie表示，今年銷售額已經增加了200%。
Azazie行銷長柯爾曼(Ranu Coleman)說：「我們一年內的業務是以往2年的份量。」「其中一些是由於疫情而被延後的婚禮，還有一些人是舉行第二次婚禮，因為第一次婚禮規模較小、多半是親友，現在他們想以更大的方式慶祝。」
就客戶今年想要的婚禮類型而言，柯爾曼表示，綠色植物、乾燥花和復古裝飾為特色的鄉村主題慶祝活動，已成為一種流行趨勢。
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