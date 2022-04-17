大仁說財經／疫掃陰霾 今年婚禮要辦260萬場

疫情後的婚禮仿佛是要彌補之前的不足，極盡鋪張之能事。（歐新社）

兩年多來的新冠疫情 不確定性迫使許多夫妻延後甚至取消他們的婚禮慶祝活動。但婚禮正在大張旗鼓地回歸。

根據婚禮策畫網站《The Knot》的最新報告，今年的婚禮熱潮預計會很大。預計2022年將舉行多達260萬場婚禮，高於疫情前2019年的220萬場。而且大只會更大，在創紀錄的消費者物價通膨水平下，代價可能會更加昂貴。

《The Knot》執行主編凱伊(Lauren Kay)在聲明中說，「今年不僅將是近代史上婚禮最多的一年，而且還將開始歡迎下個世代Z世代新人結婚。」

今年可望是婚禮最具代表性的一年，不僅是對新娘和新郎，也是對整個婚禮行業來說相當令人欣慰。噩夢般的2020年迫使大多數婚禮被取消或延後，數十家依靠它們維生的企業難以生存。

隨著新冠病毒疫苗接種的推出和強勢規定，婚禮在2021年捲土重來。情侶們轉向規模較小的戶外儀式、Zoom婚禮，甚至是簡單自主式的「伊洛曼婚禮」(elopements)。

今年，它將會全速升溫。

重回疫情前熱情

《The Knot》在報告中指出，今年準備結婚的夫婦中有98%相信他們的婚禮將如期舉行。相比之下，45%的人在2021年改變了他們的婚禮計畫，例如改變舉辦場地。

婚宴的賓客數量也增加了。今年的平均賓客人數預計將達到129人，高於2021年的110人。《The Knot》報告指出，賓客名單規模已反彈至2019年水平的80%。

《The Knot》Worldwide CEO Tim Chi 表示，新人希望在婚禮上全力以赴，而不是太專注於控制成本。

《The Knot》報告表示，平均而言，2021年新人在婚禮上總共花費3萬4000元，包括儀式、招待會、訂婚和結婚戒指。該網站表示，尚未對2022年的成本進行估算，但預計「至少會達到2021年的水平」。

但Chi表示，通貨膨脹和供應鏈 的持續問題也將導致婚禮相關成本上升。

一年業務抵二年

對於那些仍在確定2022年結婚日期的人，《The Knot》發現10月已成為最受歡迎的月份，而10月22日則是最受歡迎的日期。

然而，安全仍然是重中之重。Chi說，許多夫婦正打算安排手部消毒站和其他預防措施，或在戶外舉行慶祝活動以維持社交距離 。

大型網路新娘和婚禮禮服及配飾銷售商Azazie表示，今年銷售額已經增加了200%。

Azazie行銷長柯爾曼(Ranu Coleman)說：「我們一年內的業務是以往2年的份量。」「其中一些是由於疫情而被延後的婚禮，還有一些人是舉行第二次婚禮，因為第一次婚禮規模較小、多半是親友，現在他們想以更大的方式慶祝。」

就客戶今年想要的婚禮類型而言，柯爾曼表示，綠色植物、乾燥花和復古裝飾為特色的鄉村主題慶祝活動，已成為一種流行趨勢。