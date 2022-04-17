美國現象／ 空心菜合法化 華人奔走十餘年
由於富含營養，容易種植又價錢便宜，空心菜(water spinach，又名Ipomoea wateraca)在全球許多地方被普遍食用，尤其是亞洲。空心菜於1950年代被帶入美國，由於其生長極具入侵性，容易阻塞水道並危害當地物種，因此名列在美國農業部(USDA)的「有害雜草計畫」(Noxious Weeds Program)的有害雜草物種之一，這使得若未經許可在美國進口或在各州間運輸空心菜是非法的。但在加州、佛羅里達州、夏威夷州和德州，則允許拿到許可證者的業者，可以合法銷售或種植空心菜。
在喬治亞州，數十年來空心菜均不被允許販賣或是種植。2012年，在已故的圓愛康樂中心董事長尹茂達(Alfred Yin)和City Farmer’s Market越南裔負責人Ben Vo的請願奔走下，蒐集了約500份簽名，向州議員馬林(Pete Marin)提出請願，希望能夠修改法令，讓空心菜可合法販售及種植。在十年來的努力，加上多位亞裔議員及團體的奔走下，日前喬州農業廳廳長布萊克(Gary W. Black)表示，在審查了農業部和德州的害蟲風險分析，並與他州分享交流後，該廳核准了獲得許可證的業者可在喬州販售空心菜。他也鼓勵商店和餐館向拿到農業部PPQ-526許可證的廠商購買空心菜。
尹茂達的遺孀、現任圓愛康樂中心董事長陳徽儀(Wooiyi Yin)表示，空心菜是許多亞裔最鍾情的蔬菜，但由於該植物在水中極易到處生長，多年來被喬州法規禁止販售及種植。
馬林表示，在2012年9月，他會見了以尹茂達為首的亞裔社區幾位領導人，他們收集了大約500個簽名連署，希望廢除喬州水生植物控制法案(GA Aquatic Plant Control Act)，並對空心菜給予例外，讓民眾能夠以土耕方式，在州規範之下種植空心菜。
馬林在2013年推出了HB 341法案，由當時韓裔的州議員BJ Pak共同發起，呼籲喬州對植物病蟲害防治和農藥進行定義，從而將空心菜排除在「植物害蟲」的定義之外。他並在2015-16立法會議上再次將其以HB 771引入議程。但由於當時亞裔在州議會的聲量仍有限，一直要到2022年，此一請願才有了結果。
馬林說，喬州是亞裔在美國人口增長最快的地區之一，尤其是在谷內郡(Gwinnett)。而空心菜對亞裔來說是常用蔬菜的一部分。喬州法規上雖禁止農民種植和超市出售，但仍舊無法遏制民眾偷偷種植，或是黑市私下販售。對州府而言，這不僅是銷售稅的損失，在黑市中不受法規監管的空心菜，對於消費者權益以及民眾食物安全的風險更是巨大。
馬林強調，空心菜可以在土壤裡種植，如此便不會像許多人所擔心的水耕會堵塞水道。
而在過去十年中，喬州的亞裔人口增長了 52%，亞裔現在占亞特蘭大都會區人口的7%左右。喬治亞食品工業協會(Georgia Food Industry Association)的主席 Kathy Kuzava表示，亞裔人口增加，對亞洲食品的需求也在上升，民眾對於超市內的雜貨需求也產生了變化。
亦協助推動此案的菲律賓裔喬州州議員Marvin Lim表示，其選區谷內郡(Gwinnett)是喬州亞裔比率最高的區域，尤其是東南亞裔。此次空心菜銷售合法，彰顯喬州提供與亞洲多元文化相對應食物的重要性，亞裔社群也因此受益。
各州不同調 有的開綠燈
迄今為止，美國農業部已批准三張於喬州販售空心菜的許可證，預計還會有更多張執照發出。喬州農業廳人員也表示，正在制定合法栽種空心菜的相關法規，預計今年稍晚公布。
空心菜生長快速，對環境恐造成疑慮。雖然受到聯邦監管，但各州卻有不同的法規，有的全面禁止，當地華人想要吃到只能到外州；有的嚴加監管，在州許可下才可種植或販售；也有的州並無法規限制，民眾在超市、餐館或是私家種植隨處可見。
根據佛羅里達魚類和野生動物保護委員會網站(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)指出，空心菜生長極快，一天可以長約4吋，單株空心菜的枝葉可纏繞生長達70呎長，可能造成的環境破壞包括：纏繞的莖葉會產生難以穿透的植被，阻礙排水和防洪渠中的水流；出沒於湖泊、池塘和河流，取代了原生植物，對當地魚類和野生動物食物鏈可能造成威脅；在池塘上形成密密麻麻的植被，形同形成死水條件，造成蚊蟲大量孳生。
根據佛州法律，空心菜需在經該州農業及消費者服務部門(Florida Dept. of Agriculture and Consumer Services)監管下才可耕種。
根據德州公園和野生動物部門(TPWD)，空心菜是一種會對水生環境帶來滋擾的物種，1990年以來，該植物一直被列入「有害或可能有害的外來魚類、貝類和水生植物」名單受到嚴格監管。德州法律規定，「除了得到該部門所發出的許可或授權，任何人不得進口、擁有、出售或將空心菜置於該州的水域。」TPWD並在2003年，與美國農業部工作人員合作，在休士頓地區查緝並沒收了非法種植的空心菜。
但在德州，空心菜已被種植了20幾年，尤其集中在休士頓郊區的Rosharon，當地有眾多的柬埔寨裔人口，許久以來也並未有入侵該州水域或破壞當地本土生態的紀錄傳出。因此許多農民、廠商及民眾發起請願，質疑對於空心菜的監管是否必要。終於在2009年，TPWD得出結論，認為空心菜是一種低風險物種，可以在德州種植和銷售，但仍受到政府的監管。
目前，德州有64家菜農獲得空心菜種植許可，大部分均集中在Rosharon地區。根據該州規定，空心菜只能在密閉的溫室內種植，並須與室外保持10呎的無植被屏障。
但在亞利桑納州，空心菜則是完全被禁止，無論是種植、買賣或進口都是非法的。在亞洲餐廳裡也見不到空心菜的蹤影。
該州農業廳聲明，根據該州內的生態環境，農業廳認定空心菜為侵入性雜草，具有很強的生長和繁殖能力，會對州內生態造成威脅。
因此，當地的華人每當想一嘗空心菜解鄉愁時，就只能開車去鄰近的加州，那裡大部分的中餐館都供應這道菜。
有些州則未有明確法規限制空心菜的種植及販售，比如北卡。在北卡居住了30多年的種菜達人Jack Wang表示，空心菜可在當地華人超市中買到，餐廳裡也有供應。
他說，空心菜如用土種，即沒有破壞水文的問題，而且方便種植及收割。一般北卡民眾都會用黑色塑膠盆種植，空心菜喜歡高溫潮濕氣候，且能耐高溫，生產旺季時須天天澆水，在夏樂地區每年可以生長三個月。但在低於攝氏10度以下的冬天，空心菜就會生長停滯並枯死。但他表示，空心菜對於很多北卡華人來說是「低檔菜」，不適合登上聚會的大雅之堂。且空心菜產量高，一般小家庭不可能常常種天天吃。不過在餐館裡的大魚大肉餐桌上，卻倒是常見一盤綠油油的空心菜。
亞洲鯉多產 也不受歡迎
除了空心菜之外，也有其他亞裔熟悉，同樣被列為具高度侵略性物種而受到聯邦監管的物種，如亞洲鯉魚(Asian Carp)。
根據USDA下轄的National Invasive Species Information Center網站指出，在美國被統稱為亞洲鯉的鱅魚 (bighead carp)、青魚(black carp)、草魚(grass carp)及鰱魚(silver carp)，因為生長快速並且多產，常在生態競爭中勝過本地魚類，對當地原生環境造成破壞。目前，亞洲鯉魚已經在密西西比河和周邊水域造成嚴重問題，甚至開始威脅到五大湖生態區。
這四種魚類在1970年代被進口到美國用於水產養殖使用。但因為洪水和意外釋放，進入密西西比河系統。密西西比河系統又連結其他河川和溪流，讓亞洲鯉魚入侵範圍更加擴大。
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