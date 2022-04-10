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醫藥／尿尿速度慢 小心快洗腎

／胡瑞玲
排尿速度緩慢，有可能是腎功能出現問題。（本報資料照片）
排尿速度緩慢，有可能是腎功能出現問題。（本報資料照片）

平時排尿若有問題就該注意，一名男子平日尿尿速度慢，上廁所常要站個三至五分鐘，後來到醫院檢查才發現腎功能惡化到逼近洗腎邊緣，醫師表示，攝護腺肥大會阻塞膀胱導致尿液無法排出，若不及時治療恐需洗腎。

台灣台北市聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師陳嘉宏陳嘉宏說，沈先生平時不在意上廁所時間太久，直到尿量減少才到醫院檢查，抽血發現腎功能惡化，電腦斷層檢驗發現兩邊嚴重腎臟水腫，巨大攝護腺阻塞膀胱造成尿液無法排出。

安排沈先生接受尿管置入引流尿液後，卻因肥大攝護腺血管增生造成嚴重血尿，血尿形成血塊阻塞尿管、膀胱腫痛，苦不堪言，所幸緊急接受綠光雷射攝護腺手術，腎功能才恢復正常，免洗腎之苦。

陳嘉宏指出，攝護腺肥大是男性老化疾病，症狀有兩大類，一是排尿症狀，小便速度慢、尿不乾淨、需用力尿、尿斷斷續續，二是儲尿症狀，頻尿、急尿、夜尿。

儲尿症狀會造成病患常跑廁所，或漏尿、夜尿影響睡眠，較容易察覺異狀就醫，但小便速度慢或用力解尿等症狀，常被忽略，直到尿不出來或腎功能惡化才發現。

陳嘉宏表示，攝護腺藥物治療無效後，主流手術為內視鏡攝護腺刮除手術，綠光雷射「就像火烤保麗龍，肥大攝護腺會被氣化」，大幅降低手術出血及危險性，是高齡病患新選擇。

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