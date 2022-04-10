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醫藥／車禍長短腳 環外固定器矯正

／卜敏正
劉童感謝陳俊和醫師，助他不用拿拐杖可以行走。（記者卜敏正／翻攝）
劉童感謝陳俊和醫師，助他不用拿拐杖可以行走。（記者卜敏正／翻攝）

一名男童因車禍導致小腿骨開放性骨折、腳趾粉碎性骨折，經過多次清創手術截去無法復原兩根指頭，骨折後長短腳相差6公分，無法使力、行走困難，醫師以泰勒氏環外固定器治療，讓男童無須拐杖即可行走，並充滿感激地說「謝謝醫生叔叔！」

台灣嘉義基督教醫院小兒骨科醫師陳俊和表示，「泰勒氏環外固定器治療」由兩個圓環加上6根支架，組成泰勒氏環外固定器，此治療最早運用在戰爭造成脛骨骨折癒合不良患者；男童車禍骨折當下已有部分骨頭缺損，且外露的骨頭發生骨髓炎機率高，後來形成長短腳且骨頭不易癒合，相當棘手。

陳俊和指出，經環外固定器配合電腦精密計算數值，媽媽每天依數值逐步調整支架，結合3D列印輔助縮短手術時間，目前男童長短腳已經改善，長度相同且較能使力。

男童母親眼眶泛紅激動表示，當時哭著拜託陳醫師幫忙，當陳說「不用擔心」，她真的是大哭，因為找過許多醫師，沒有人敢保證可治療，換藥過程聽到兒子疼痛，哭著說不想活，也只陪著哭勸他，一年來經過多次開刀、高壓氧治療，現在終於可以放心。

「泰勒氏環外固定器治療」源自於上世紀50年代西伯利亞，由蘇聯傳奇醫師伊利扎羅夫Ilizarov所發明，如今該技術導入飛行摸擬器的原理，藉由電腦計算精準的矯正進度，更方便解決畸形矯正。

陳俊和以泰勒氏環外固定器治療，讓劉童無須拐杖即可行走。（記者卜敏正／翻攝）
陳俊和以泰勒氏環外固定器治療，讓劉童無須拐杖即可行走。（記者卜敏正／翻攝）

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