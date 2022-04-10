醫藥／血便4年 竟是潰瘍性結腸炎

醫師提醒，若兒童長期血便不癒，應進一步尋求兒童腸胃科專科醫師評估。圖為示意圖。（本報資料照片）

一名五歲女童自八個月大起，母親便發現其糞便有血，便帶女童就醫，最初被診斷為便祕 及肛裂造成的出血，但服用長達四年軟便劑仍未改善，後來醫院安排血液檢查，才確認有嚴重缺鐵性貧血，進一步接受無痛大腸鏡檢查，發現女童有嚴重的直腸炎，判斷為潰瘍性結腸炎，開立口服藥物治療兩周後，已無出血症狀並出院。

台灣新竹台大分院生醫醫院小兒肝膽腸胃科醫師李致任表示，兒童血便常見的原因為急性腸胃炎或便祕引起的肛裂所造成，多數病童治療一至兩周後皆會有明顯改善，而家長需留意的是，若長期大便有血未改善，應該尋找小兒肝膽腸胃科專科醫師仔細評估。

潰瘍性結腸炎常見的表現症狀為腹痛、腹瀉及血便，有些病童會合併噁心、嘔吐、發燒、體重減輕等症狀，潰瘍性結腸炎主要造成大腸發炎，最常發生在直腸，發炎的位置比較集中。

李致任表示，研究顯示造成潰瘍性結腸炎的原因與免疫系統、腸道細菌及環境等因素相關，這種疾病常見於20至40歲的成人，兒童發病的比例比較少，兒童若罹患潰瘍性結腸炎，容易造成營養不良、貧血、生長遲滯等問題。臨床上潰瘍性腸炎主要靠口服藥物治療，若嚴重的病童則使用針劑免疫調節藥物，並配合藥物治療，能夠得到良好的控制，正常的成長。

李致任也指出，兒童雖然年紀小無法配合內視鏡檢查，但可以利用兒童無痛內視鏡檢查，減緩檢查過程中的不適與心理的焦慮，精準的知道兒童大腸疾病的問題，並利用內視鏡二氧化碳充氣系統，解決病童於內視鏡檢查中灌入氣體造成的身體不適，較不會有腹脹及腹痛的不適。

兒童大腸鏡檢查除可以協助兒童大腸疾病的診斷，也可以透過內視鏡進行腸道黏膜切片檢查，確認兒童腸道疾病的致病原因。除此之外，兒童大腸鏡也可以治療大腸息肉造成的出血，並透過大腸鏡進行息肉的切除，移除大腸出血的病灶。