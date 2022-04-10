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養生／呵護頭皮3招 減少白髮

／健康醫療網
白髮是老化的象徵，大致和人類老化理論相近，通常與遺傳、營養、壓力和自由基有關。（Getty Images）
白髮是老化的象徵，大致和人類老化理論相近，通常與遺傳、營養、壓力和自由基有關。（Getty Images）

「年紀大了，頭髮有機會激黑抗白嗎？」、「有可能自然回復黑髮、改善白髮？」、「少年白怎麼辦？」，白髮一根一根冒卻無力挽回，上述都是許多人會有的問題。

專研頭髮細胞生物學的黃琇琴博士說明，頭髮是由頭皮底下的毛囊內細胞分化而成。毛囊底部中央部位的「毛乳頭細胞」，靠著周圍的神經和血管系統，供給製造頭髮所需的營養。毛乳頭細胞增生過程中所分泌的各種生長因子，會刺激周圍基質部位的「角質細胞」增生，讓頭髮變長，形成髮幹，也會促進「黑色素細胞」大量分泌黑色素─決定髮色的重要因子，透過黑色素小體，運送到角質細胞中，隨角質細胞分化成熟時分布於髮幹之中，使頭髮變成黑色的。

因此，當髮幹持續增長，從毛孔穿出頭皮時，就會變成又粗又壯且烏黑亮麗的頭髮。

白髮是老化的象徵，大致和人類老化理論相近，通常與遺傳、營養、壓力和自由基有關。不過若從細胞分子生物學的觀點，黃琇琴提到，既有認知強調，白髮是黑色素細胞受損導致。黑色素細胞製造黑色素的同時，也會產生大量的自由基和過氧化氫。健康的黑色素細胞，能一邊製造黑色素，也能同時清除自由基。

黃琇琴指出，當受損或老化的黑色素細胞，無法有效清除自由基，於是體內的防衛機制就會下令，關閉黑色素細胞的功能，停止製造黑色素，白髮就產生了。

不過比起黑色素細胞功能喪失和損壞的原因，黃琇琴博士提到，最新研究顯示，白髮發生的主因其實可能是毛囊漸漸失去黑色素細胞的關係。

雖然確切原因尚不清楚，但她認為很可能是毛囊老化萎縮，使得黑色素細胞減少，黑色素幹細胞的數目也降低，使得黑色素細胞、黑色素等維持恆定與修復的力道喪失，細胞無法分裂增生，並分化各種不同功能的細胞，於是白髮增加，悄悄爬上頭頂。 　

黃琇琴表示，長期研究細胞的過程中，發現細胞會透過本身分泌的胜肽或蛋白質來自我調控，甚至也會影響周遭細胞，具有超越人類所知的「修復力」，以及「影響力」。所以她一直希望從「細胞復原力」做為考量，採用細胞自身分泌的蛋白質或胜肽，做為身體進行生長、修補之用，作為對抗白髮的核心價值。

從理論下手，黃琇琴說，不想白髮，就是讓黑色素細胞不會隨著年齡漸長而減少，並能分泌更多黑色素。黃琇琴專研乳鐵蛋白的胺基酸序列，進行分析，並設計大小不同的胜肽片段，利用不同胜肽培養黑色素細胞，找到了特定的乳鐵蛋白胜肽，有助黑色素細胞產生大量的黑色素，並證明該胜肽具有刺激黑色素細胞將酪胺酸轉化成黑色素的能力。

該研究已發表於「國際分子醫學期刊」（International Journal of Molecular Medicine），並取得美國和台灣專利，顛覆了全球激黑抗白的舊有技術。

黃琇琴說，面對白髮問題，許多人會選擇染髮，但一年內頻繁染髮或是敏弱頭皮，甚至對染髮成分過敏的人要特別小心，染髮無法保持長久，甚至會傷害頭皮與髮質。

她認為，若能採取積極自然的保養態度，是有機會讓老化的頭髮延緩變白，並設法減少染髮次數、降低染髮頻率，來鞏固天然髮色，呼籲民眾注意頭皮敏弱、油落、禿白三大老化現象，從生活三大對策做起：（1）減少生活壓力，避免體內產生自由基；（2）做好頭皮保養，防曬、防空汙、防過度染燙，選擇合適洗劑；（3）補充毛囊養分，攝取蛋白質、維生素B群、維生素E和鋅等營養。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

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