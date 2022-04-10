娛樂／美國老牌影星比利克里斯托 享受創作半世紀

比利克里斯托獲得「評論家選擇獎」終身成就獎殊榮。（路透）

美國老牌影星比利克里斯托（Billy Crystal）3月13日在加州舉行的第27屆影集與電視劇「評論家選擇獎」（Annual Critics' Choice Awards），榮膺終身成就獎。他致詞時特別提及他的祖母來自烏克蘭 ，藉此機會向烏克蘭人民致敬，並對俄烏戰爭亡者表達哀悼之意。

奧斯卡 招牌 9度主持

本屆評論家選擇獎的終身成就獎，由美國廣播公司（ABC）節目脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）擔任引言人。

本屆「評論家選擇獎」的終身成就獎，由吉米金莫擔任引言人。（Getty Images）

吉米金莫介紹比利克里斯托時，開玩笑說道評論家選擇獎宛如「全美民選獎」（People's Choice Awards），而「這些人有點愚蠢（kinda stupid）」。

吉米金莫隨後以歌唱的方式，讚頌比利克里斯托的電視、電影 和喜劇生涯，強調他為慈善團體「喜劇救濟」（Comic Relief）募款超過8000萬。「喜劇救濟」專責協助有需要的人士，尤其是無家可歸者。

此外，吉米金莫闡述他由衷敬佩比利克里斯托主持奧斯卡（Oscars）頒獎典禮的方式，「比任何人都好」。比利克里斯托迄今已九度主持奧斯卡頒獎典禮。

比利克里斯托主持奧斯卡獎備受好評，迄今已九度主持。（取材自IMDb）

然而，奧斯卡史上最威的頒獎典禮主持人是英美雙國籍巨星鮑伯霍伯（Bob Hope），他締造後人難以打破的19次奧斯卡頒獎典禮主持紀錄。

比利克里斯托上台後，感謝吉米金莫風趣幽默的介紹，隨即話鋒一轉說道，「我曾邀請『吉米A咖秀』（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon，又譯『吉米法倫今夜秀』）的主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）來開場。」

比利克里斯托接著說，「看著這些回顧影片，讓我想到一個字，便是重播（residuals）。」

74歲的比利克里斯托娓娓道來，說他已經為他熱愛的影劇產業工作50年，但最令他興奮的事情「依舊源源不絕而來」。

比利克里斯托提到他即將在百老匯（Broadway）登場的復刻「周末夜先生」（Mr. Saturday Night），說道：「我不記得哪時候有這麼認真工作，或是如此享受一個專案計畫了，我是認真的。」

談演出動力 來自家人

接著，比利克里斯托流露出感性的一面，感謝妻子和孩子。他說：「對我而言，這是具創造力的終身成就獎，但我的終身成就是我的家庭。」

比利克里斯托引述拳王阿里（Muhammad Ali）的名言說道：「我腦海裡想像得出來、內心相信的東西，就有辦法實現。」

他還特別提及祖母來自烏克蘭，移民美國之前，曾在遭俄國軍隊圍困的烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa）以及首都基輔（Kyiv）等地生活。

比利克里斯托（左）1977年轉戰電視圈演出情境喜劇「肥皂」，演出當年電視上第一個出櫃同志角色。（取材自IMDb）

比利克里斯托說：「她們的笑聲，是我此生第一次聽到的笑聲；時至今日，仍是持續推進我的引擎前進的燃料。」

他接著說：「我祈禱，以某種方式，那個地方的人們可以再次展露笑靨，並發出開懷笑聲。」

生涯頻獲獎 拒絕退休

比利克里斯托從喜劇俱樂部發跡，1977年轉戰電視圈演出情境喜劇「肥皂」（Soap），擔綱演出當年電視上第一個出櫃同志角色。

他曾被問到當年演出這個畫時代角色的感想，他回憶說道，「我們曾在1976年進行一項實驗，我們想要塑造一個富含有同情心但外表強壯的男性角色。我記得是第三季，喬迪達拉斯（Jodie Dallas）想要爭取孩子的撫養權。」

比利克里斯托（跨足電影與電視圈，著名作品包括「雙星趕月」（圖右）、「城市鄉巴佬」等。（取材自IMDb）

美國廣播公司（ABC）做了民調，沒想到全國的受訪民眾一面倒，支持達拉斯取得小孩的監護權，那是一場勝利。

比利克里斯托在單口喜劇（standup comic）的成就無庸置疑，他還主持或與人搭檔主持「周六夜現場」（Saturday Night Live）直播喜劇，接著跨足電影與電視圈，著名作品包括「雙星趕月」（Running Scared，1986年）、「公主新娘」（The Princess Bride，1987年）、「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally，1989年）、「城市鄉巴佬」（City Slickers，1991年）、怪獸電力公司（Monsters, Inc.，2001年），以及「怪獸大學」（Monsters University，2013年）等。

比利克里斯托生涯迄今獲得五座黃金時段艾美獎（Primetime Emmys）、14次艾美獎提名，被提名的類別囊括劇作、表演、導演和創作等；此外，他曾三度主持葛萊美獎（Grammy Awards）、九度主持奧斯卡頒獎典禮，並於2007年獲得馬克吐溫美國幽默獎（Mark Twain Prize for Humor）的殊榮。

比利克里斯托獲獎無數，但仍未宣布退休，且很快就會重返音樂喜劇舞台，「周末夜先生」訂4月27日在百老匯開演。

比利克里斯托（跨足電影與電視圈，著名作品包括「雙星趕月」、「城市鄉巴佬」（圖右二）等。（取材自IMDb）

「犬山記」 成為最大贏家

第27屆影集與電視劇「評論家選擇獎」3月13日晚在加州舉行頒獎典禮，本屆評論家選擇獎採用兩地同步聯播，美國場選在洛杉磯的費爾蒙世紀廣場酒店（Fairmont Century Plaza Hotel），英國場則假倫敦甘藍飯店（The Savoy Hotel）舉辦深夜派對，電視轉播則由「The CW」電視網和「TBS」電視台負責。

班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的「犬山記」（The Power of the Dog）成為最大贏家，獲得最佳電影、導演、改編劇本和最佳攝影獎。

班奈狄克康柏拜區主演的「犬山記」成為最大贏家。（取材自IMDb）

「魷魚遊戲」 最佳外語影集

串流平台「網飛」（Netflix）2021年瘋迷全球的韓劇「魷魚遊戲」奪得最佳外語影集，其中男主角李政宰（Lee Jung Jae）則是繼美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）後，再奪下評論家選擇獎戲劇類最佳男主角。

「魷魚遊戲」男女要角李政宰、鄭好娟（Jung Ho Yeon），以及朴海秀（Park Hae Soo）上台代表接受最佳外語影集獎座，並有30秒的致詞時間。

朴海秀說：「在直播節目中致詞，就跟參加『魷魚遊戲』一樣恐怖。」

「魷魚遊戲」奪得最佳外語影集和最佳男主角。（Getty Images）

「眾星致敬」 支持烏克蘭人民

評論家選擇獎頒獎典禮逢俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」之際舉行，這場戰役造成數千人死亡、超過200萬難民逃離烽火險境。許多影星名人藉此機會，向勇敢無懼的烏克蘭人致敬，並哀悼在戰火中殞命的人士。

保加利亞籍影星瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）擔綱演出「芭樂特電影續集」（Borat Subsequent Moviefilm）。

擔任頒獎人的她，在宣布最佳男女配角獎得獎者之前說：「我們在這個特別的夜晚齊聚一堂，我想花一點時間，向勇敢地烏克蘭人民致敬，他們捍衛了烏克蘭人民選擇獨立、民主的權利。」

瑪麗亞巴卡洛娃在宣布最佳男女配角獎得獎者之前，向勇敢地烏克蘭人民致敬。（路透）

「我真切的希望，我們能夠一起開創東歐和好萊塢文化和藝術交流的新時代，這一直是20世紀創造力的基礎力量。」瑪麗亞巴卡洛娃接著說：「我希望，我的訊息能傳達給烏克蘭人民：我們看到你們（的作為），我們支持你們。」

無獨有偶，英國籍女星漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）在「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）劇中的精湛表現，助她贏得喜劇類最佳女配角。她致詞時，對槍林彈雨下的烏克蘭兒童死傷，感到惋惜與哀嘆。