娛樂／紐約太多英雄了？奧斯卡艾薩克倫敦當「月光騎士」

奧斯卡艾薩克成為漫威影集「月光騎士」全新英雄，在劇中扮演人格分裂的「月光騎士」。（取材自IMDb）

漫威 影集「月光騎士」（Moon Knight）前陣子登場，找來奧斯卡 艾薩克（Oscar Isaac）、伊森霍克（Ethan Hawke ）以及梅卡拉美維（May Calamawy）等人共同主演，奧斯卡艾薩克成為漫威全新英雄，他在劇中扮演人格分裂的「月光騎士」，主要人格是一名溫和的英國 人。當被問到為何設定主角住在倫敦，他搞笑回答：「因為紐約已經有太多英雄了。」並透露找弟弟一同對戲，模擬一人分飾兩角。

奧斯卡艾薩克 一飾兩角

奧斯卡艾薩克過去曾演出「星際大戰」（Star Wars）系列、「X戰警：天啟」（X-Men: Apocalypse），近期則在科幻史詩鉅作「沙丘」（Dune）飾演「亞崔迪公爵」，備受觀眾喜愛。此次又能加入漫威宇宙成為「月光騎士」，讓他超開心。

奧斯卡艾薩克同時飾演溫文儒雅的禮品店職員與暴戾的傭兵。（取材自IMDb）

劇中，奧斯卡艾薩克飾演的禮品店職員「史蒂芬」，個性溫文儒雅，卻長期為睡眠障礙所擾，分不清夢境與現實。後來「史蒂芬」發現自己患有多重人格障礙，並與暴戾的傭兵「馬克」共享身體，兩人必須協力控制複雜的多重人格，同時直搗埃及諸神致命之戰的神祕核心，對抗邪惡組織。

奧斯卡艾薩克在「月光騎士」裡得同時詮釋兩個性格差異極大、口音也不同的角色，劇中兩種人格經常透過鏡子反射或物體反射進行溝通。

揭英雄黑暗面 還帶喜感

為了讓表演更具說服力，他找來自己的弟弟共同演出，當多重角色同時出現時，弟弟就會協助扮演另一人，讓他直呼幫助很大，因為對方是「地球上最接近我的人」。

奧斯卡艾薩克認為「月光騎士」有心理創傷的黑暗面，但也很有喜感。（取材自IMDb）

奧斯卡艾薩克說，「他（弟弟）跟我一樣要演出史蒂芬或馬克，以及轉換口音，演戲最有趣的是詮釋和自己截然不同的角色，這次感覺很過癮」，也強調他這次積極投注該劇，讓他覺得「月光騎士」就像他的小孩一樣珍貴，「這個超級英雄有心理創傷的黑暗面，但也很有喜感」。

奧斯卡艾薩克也感謝漫威讓他盡情發揮自己的角色，他從一開始就希望史蒂芬是英國人，更能與其他人格做出反差，「我很愛英式幽默，也喜歡影集『辦公室瘋雲』（The Office），這次還刻意模仿英國喜劇天王彼得塞勒斯（Peter Sellers）」。

至於為何人格之一的「史蒂芬」設定成英國倫敦口音，伊薩克笑言，他也曾詢問過製片，得到的回應竟是「因為已經有太多來自紐約的角色了」，相當幽默。

伊森霍克 洗刷漫威印象

同樣首次跨足漫威的伊森霍克，在劇中飾演反派「亞瑟」。伊森霍克過往多參與小型製片電影，如「愛在黎明破曉時」（Before Sunrise）系列三部曲、「年少時代」（Boyhood）。他更曾透露原本不大願意接演「月光騎士」，因為擔心自己被反派戲路定型，不過在奧斯卡艾薩克熱情主動地跑來邀演後才終於點頭，這也是他從影多年來首次沒看劇本就簽約的作品。

伊森霍克首次跨足漫威，在劇中飾演反派「亞瑟」。（取材自IMDb）

伊森霍克先前曾批評漫威電影深度不足，但此次加入漫威讓他大開眼界，稱過去很多影視作品的反派都被描述患有精神疾病，現在也有罹患精神疾病的英雄，相當有趣，直呼「我們顛覆了整個狀況」。他並認為，整體製作非常嚴謹，「這是我碰過最棒的製作、最棒的服裝，甚至最棒的製作團隊」，舉例如果自己就像身處在一間廚房，能與漫威一起討論怎麼烹飪料理，自由度很高。

女主角梅卡拉美維則大讚奧斯卡艾薩克可以自由切換不同人格，光從眼神、小動作就能知道他現在是英國史蒂芬還是美國馬克，奧斯卡艾薩克則謙虛說「我只是讓故事指引我而已」。