我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

娛樂／紐約太多英雄了？奧斯卡艾薩克倫敦當「月光騎士」

娛樂新聞組
奧斯卡艾薩克成為漫威影集「月光騎士」全新英雄，在劇中扮演人格分裂的「月光騎士」。（取材自IMDb）
奧斯卡艾薩克成為漫威影集「月光騎士」全新英雄，在劇中扮演人格分裂的「月光騎士」。（取材自IMDb）

漫威影集「月光騎士」（Moon Knight）前陣子登場，找來奧斯卡艾薩克（Oscar Isaac）、伊森霍克（Ethan Hawke ）以及梅卡拉美維（May Calamawy）等人共同主演，奧斯卡艾薩克成為漫威全新英雄，他在劇中扮演人格分裂的「月光騎士」，主要人格是一名溫和的英國人。當被問到為何設定主角住在倫敦，他搞笑回答：「因為紐約已經有太多英雄了。」並透露找弟弟一同對戲，模擬一人分飾兩角。

奧斯卡艾薩克 一飾兩角

奧斯卡艾薩克過去曾演出「星際大戰」（Star Wars）系列、「X戰警：天啟」（X-Men: Apocalypse），近期則在科幻史詩鉅作「沙丘」（Dune）飾演「亞崔迪公爵」，備受觀眾喜愛。此次又能加入漫威宇宙成為「月光騎士」，讓他超開心。

奧斯卡艾薩克同時飾演溫文儒雅的禮品店職員與暴戾的傭兵。（取材自IMDb）
奧斯卡艾薩克同時飾演溫文儒雅的禮品店職員與暴戾的傭兵。（取材自IMDb）

劇中，奧斯卡艾薩克飾演的禮品店職員「史蒂芬」，個性溫文儒雅，卻長期為睡眠障礙所擾，分不清夢境與現實。後來「史蒂芬」發現自己患有多重人格障礙，並與暴戾的傭兵「馬克」共享身體，兩人必須協力控制複雜的多重人格，同時直搗埃及諸神致命之戰的神祕核心，對抗邪惡組織。

奧斯卡艾薩克在「月光騎士」裡得同時詮釋兩個性格差異極大、口音也不同的角色，劇中兩種人格經常透過鏡子反射或物體反射進行溝通。

揭英雄黑暗面 還帶喜感

為了讓表演更具說服力，他找來自己的弟弟共同演出，當多重角色同時出現時，弟弟就會協助扮演另一人，讓他直呼幫助很大，因為對方是「地球上最接近我的人」。

奧斯卡艾薩克認為「月光騎士」有心理創傷的黑暗面，但也很有喜感。（取材自IMDb）
奧斯卡艾薩克認為「月光騎士」有心理創傷的黑暗面，但也很有喜感。（取材自IMDb）

奧斯卡艾薩克說，「他（弟弟）跟我一樣要演出史蒂芬或馬克，以及轉換口音，演戲最有趣的是詮釋和自己截然不同的角色，這次感覺很過癮」，也強調他這次積極投注該劇，讓他覺得「月光騎士」就像他的小孩一樣珍貴，「這個超級英雄有心理創傷的黑暗面，但也很有喜感」。

奧斯卡艾薩克也感謝漫威讓他盡情發揮自己的角色，他從一開始就希望史蒂芬是英國人，更能與其他人格做出反差，「我很愛英式幽默，也喜歡影集『辦公室瘋雲』（The Office），這次還刻意模仿英國喜劇天王彼得塞勒斯（Peter Sellers）」。

至於為何人格之一的「史蒂芬」設定成英國倫敦口音，伊薩克笑言，他也曾詢問過製片，得到的回應竟是「因為已經有太多來自紐約的角色了」，相當幽默。

伊森霍克 洗刷漫威印象

同樣首次跨足漫威的伊森霍克，在劇中飾演反派「亞瑟」。伊森霍克過往多參與小型製片電影，如「愛在黎明破曉時」（Before Sunrise）系列三部曲、「年少時代」（Boyhood）。他更曾透露原本不大願意接演「月光騎士」，因為擔心自己被反派戲路定型，不過在奧斯卡艾薩克熱情主動地跑來邀演後才終於點頭，這也是他從影多年來首次沒看劇本就簽約的作品。

伊森霍克首次跨足漫威，在劇中飾演反派「亞瑟」。（取材自IMDb）
伊森霍克首次跨足漫威，在劇中飾演反派「亞瑟」。（取材自IMDb）

伊森霍克先前曾批評漫威電影深度不足，但此次加入漫威讓他大開眼界，稱過去很多影視作品的反派都被描述患有精神疾病，現在也有罹患精神疾病的英雄，相當有趣，直呼「我們顛覆了整個狀況」。他並認為，整體製作非常嚴謹，「這是我碰過最棒的製作、最棒的服裝，甚至最棒的製作團隊」，舉例如果自己就像身處在一間廚房，能與漫威一起討論怎麼烹飪料理，自由度很高。

女主角梅卡拉美維則大讚奧斯卡艾薩克可以自由切換不同人格，光從眼神、小動作就能知道他現在是英國史蒂芬還是美國馬克，奧斯卡艾薩克則謙虛說「我只是讓故事指引我而已」。

奧斯卡艾薩克（左）、伊森霍克在「月光騎士」有許多場精采對戲。（圖：迪士尼提供）
奧斯卡艾薩克（左）、伊森霍克在「月光騎士」有許多場精采對戲。（圖：迪士尼提供）

奧斯卡 漫威 英國

上一則

旅遊／到檀香山 別錯過美國獨一無二的「皇宮」

下一則

娛樂／美國老牌影星比利克里斯托 享受創作半世紀

延伸閱讀

曼哈頓襲擊7亞裔女 犯案男子仇恨犯罪起訴

曼哈頓襲擊7亞裔女 犯案男子仇恨犯罪起訴
紐約布魯克林白人老夫婦公寓火災 華人報警

紐約布魯克林白人老夫婦公寓火災 華人報警
紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚

紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚
紐約州首張大麻零售許可證 將予有前科者

紐約州首張大麻零售許可證 將予有前科者

熱門新聞

美國大學裡學習中文的學生在減少。(Getty Images)

封面故事／先熱後冷…學生逐漸減少 中文教學遇困境

2022-04-03 14:54
契莫科夫斯基表示，看到家鄉的其他青壯年男性無法離開，讓他感到愧疚且難過萬分。（Getty Images）

拿美國護照逃離烏克蘭 男星：車上只有我是男的、好丟臉

2022-04-03 10:27
美國一些特許學校推廣中文教學很成功，也成為學校吸引學生的優勢項目。圖為前第一夫人米雪兒歐巴馬參觀華府育英學校小學的普通話教學。 (Getty Images)

封面故事／美國孩子學中文 知難而退？

2022-04-03 13:09
專家表示，在合理的條件下，傳統帳戶和羅斯帳戶在經濟效果上是相同的。(Getty Images)

稅務漫談／傳統vs.羅斯 退休帳戶怎麼選？

2022-04-03 02:11

醫藥短波／死前900秒 過去一生會像電影般飛速閃過腦海？

2022-04-03 20:11
租屋常見糾紛，有時房客的抱怨不見得沒道理。房東若能找到合適的專業人士協助處理的話，取得雙贏結果。(Getty Images)

地產迷思／房東不在場的租屋糾紛 雙贏並不難

2022-04-03 02:10

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶