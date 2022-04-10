旅遊／到檀香山 別錯過美國獨一無二的「皇宮」

夏宮內展示的羽毛藝品。（圖均為作者提供）

美國向來以民主政治為榮，在這個崇尚資本主義的社會裡，可見堆金積玉的富豪，卻不見所謂的皇親國戚。然而，美國國內卻有一座獨一無二的皇宮，位於歐胡島檀香山市的伊奧拉尼宮（Iolani Palace），曾是夏威夷 王朝的皇宮，如今成了博物館，在美國建國史中扮演獨樹一幟的歷史見證。

伊奧拉尼宮採文藝復興的建築風格 ﻿。（圖均為作者提供）

見證夏威夷王朝興衰

為方便旅遊，我們在機場租了車，前往參觀皇宮之前，我們上網預購門票，同時選擇導覽團的時間。根據導覽員的解說，伊奧拉尼宮的簡要史紀包括了：1882年，正式成為夏威夷的皇室官邸；1883年，掌權已有9年的卡拉卡瓦國王（Kalakaua）在皇宮內舉行了一個充滿歐洲風格的加冕典禮。

位於一樓的金鑾殿，展示有卡拉卡瓦國王和皇后的王座。這裡曾是皇室接待貴賓、舉行皇家 舞會的房間，室內裝飾以鮮豔的深紅色和耀眼的金黃色顯示皇室權貴。

金鑾殿展示有王座與皇冠。（圖均為作者提供）

1891年，卡拉卡瓦的妹妹莉莉烏庫拉妮（Liliuokalani）繼承王位，成為夏威夷女王。1893年發生政變，女王被囚禁在皇宮二樓的一個房間。在長達9個月的囚禁期間，女王手工縫製了一條拼花布被子，現在成為囚禁室的主要展覽品。

1893年，夏威夷的君主政權消失於歷史中；1959年，夏威夷成為美國的第50州。1962年，伊奧拉尼宮被列為國家歷史地標，四年後被列入國家史蹟名錄。夏威夷王政結束後，皇宮成了當地的國會大樓。1969年，國會大樓遷移新址，這個時候，伊奧拉尼宮已經被折騰得毀損不已。經過多年的修復，1978年，伊奧拉尼宮以皇宮博物館的嶄新角色對外開放，繼續呈現夏威夷皇室曾經擁有的風華。

曾經是夏威夷皇宮的伊奧拉尼宮 。（圖均為作者提供）

文藝復興結合本土建材

參加導覽解說團的好處之一是，可以與導覽員交談。我對伊奧拉尼宮的第一個印象是，這裡像極了歐洲建築，絲毫沒有本土味。與導覽員交談後才明白，原來，卡拉卡瓦國王是第一位環遊世界的夏威夷王室成員，旅遊期間，他對歐洲精美的皇宮建築留下了深刻印象；文藝復興風格的建築美學，因此被他帶回了夏威夷。伊奧拉尼宮的建築設計有著對稱的平衡比例，入口階梯位於正中心，左右兩側的長廊排列著梁柱，處處展現優雅和諧的古典美，媲美歐洲王室建築物。

仔細觀察皇宮的室內設計，我終於看見了代表本土文化的精品。皇宮大樓的中心樓梯，以夏威夷原生植物相思木（Koa Wood）為建材。相思木有著柔美的色澤與圖案，只生長於夏威夷，也代表夏威夷王室的尊貴。我順著導覽員的腳步，一歩歩爬上階梯，右手扶持著樓梯扶手，輕輕觸摸相思木，滑溜沁涼的手感十分美好。我了解到皇宮的歐式建築與本土文化結合的特色：它的外在表現是為了贏得當時世界潮流的認同，貫穿皇宮的相思木樓梯則代表著夏威夷的文化傳統。

皇宮內的相思木手扶梯。（圖均為作者提供）

19世紀就有電燈電話

1882年，當大部分的美國家庭仍然使用煤氣燈或蠟燭，位於紐約曼哈頓的少數家庭首次享用到電燈設備的便利。同年，位於檀香山市的伊奧拉尼宮建成，皇宮內備有電燈、抽水馬桶和室內電話的設置。這些現代化的生活設備，是夏威夷王室極力推廣皇家新形象的例子。然而，皇家的革新趕不上時代的變遷。1893年，美國海軍陸戰隊與少數反抗皇室的臣民占領皇宮，夏威夷王室成了歷史名詞。

王室文物的拯救紀錄。（圖均為作者提供）

皇宮成了博物館後，拯救許多遺失的王室文物。導覽員說，許多王室文物被拍賣到世界各地，例如：一些回歸的王室玻璃器皿來自澳洲；一張皇家用的桌子，是在愛阿華州長的官邸裡找到的；一張椅子在檀香山的一間二手店裡被發現，目前尋找王室失物的工作仍持續進行。解說結束後，我前往地下室的展覽室，觀看「伊奧拉尼宮之友」如何修復拯救皇宮的各項文物。

皇后夏宮如希臘神殿

夏威夷王室的故宮，除了伊奧拉尼宮被修復成功，艾瑪皇后的夏宮（Queen Emma Summer Palace）也很幸運的被保留下來。艾瑪皇后是國王卡美哈梅哈四世（Kamehameha）的妻子。位於努阿努山谷（Nuuanu Valley）的夏宮是艾瑪皇后的舅舅於1857年遺留下的；導覽員說，直到1885年艾瑪皇后過世，這裡一直是皇家鍾愛的避暑勝地。

艾瑪皇后的夏宮。（圖均為作者提供）

夏宮的建築融合歐式和本土建築風格，在波士頓興建完成後，海運到檀香山。夏宮採平房建築模式，有6個房間；大門前是長廊式的陽台，這塊陽台的夏威夷名字是Lanai，是本土的造房特色，有遮日、透風、乘涼的功能。陽台上排列著白色的梁柱，造型來自於希臘。大門的兩側有著修長優雅的法式落地窗，窗外設有綠色的木製百葉窗簾。艾瑪皇后的夏宮，遠遠望去，像一座希臘神殿，1972年被列入國家史蹟名錄。

艾瑪皇后的肖像。（圖均為作者提供）

夏宮內展示有艾瑪皇后的個人文物、當時的家具與骨董。展覽品中，最令我感到好奇的是各項由羽毛製成的飾品：包括代表王室的旗幟，王室成員穿戴的頭盔、披風和項圈。這些五顏六色的羽毛製品，面對無情歲月，品質與色澤絲毫不減，鮮豔的彩度令人嘆為觀止。

羽毛飾品是太平洋島嶼常見的裝飾藝術。在夏威夷群島，羽毛主要用於製作花環，可以戴在頭上或是脖子上。紅色和金黃色的羽毛代表皇家的權勢，大多被做成酋長或皇室的飾物。導覽員說，這些鮮豔的羽毛來自技術高超的捕鳥專家，捕獲小鳥後拔取羽毛，立即放生，以確保永續的羽毛資源。但是，生態環境的惡化趨勢，導致當地許多有著鮮豔羽毛的鳥類消失無蹤，傳統藝技也面臨失傳的危機。

難忘阿羅哈與甜甜圈

旅遊檀香山，經常可以見到當地人比著阿羅哈（Aloha）的手勢，看起來很像我們比著數字六的手勢。這個手勢代表愛與和平的夏威夷語，並被廣泛應用成日常生活的問候語。

去買咖啡 時，忙碌的店員無須開口問好，只是舉起手，在空中對我比畫著阿羅哈；拿到咖啡後，濃郁的咖啡上沒有葉片拉花，也不是心形拉花，只見阿羅哈的手勢在香噴噴的咖啡上搖擺，讓我看了笑逐顏開。

令我難忘的旅遊特色，還包括大排長龍等待購買甜甜圈。最早的甜甜圈是15世紀初期，葡萄牙農工所引進的，如今演變成當地的美食特色。創新的麻糬甜甜圈（Mochi Dount）和傳統派的葡式甜甜圈（Malasadas），都備有豐富的口味可選擇，很能滿足食客的口欲。

檀香山的夏威夷皇宮與避暑夏宮，雖然已經是過去式，仍然代表著當地的文化歷史，值得遊客前往一遊。至於熱情的阿羅哈手勢與香酥的甜甜圈則是旅程中，令人回味無窮的額外驚喜。

阿羅哈拉花咖啡與麻糬甜甜圈。（圖均為作者提供）

旅遊小叮嚀

1.接種過疫苗的旅客，抵達夏威夷後無須隔離檢疫。出發前，旅客必須登入夏威夷旅遊官方網站，輸入個人旅遊資訊，上傳疫苗接種紀錄；接著會收到夏威夷旅遊局的電子郵件，郵件裡的QR碼是直接進入夏威夷的關鍵碼。

2.許多參觀景點只開放給接種過疫苗與陰性檢測結果的旅客，同時採取限量參觀。因此，切記攜帶疫苗接種卡或是檢測證明和駕照，並建議事先預購入場券。

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