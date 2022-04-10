我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

旅遊／到檀香山 別錯過美國獨一無二的「皇宮」

李逸萍
夏宮內展示的羽毛藝品。（圖均為作者提供）
夏宮內展示的羽毛藝品。（圖均為作者提供）

美國向來以民主政治為榮，在這個崇尚資本主義的社會裡，可見堆金積玉的富豪，卻不見所謂的皇親國戚。然而，美國國內卻有一座獨一無二的皇宮，位於歐胡島檀香山市的伊奧拉尼宮（Iolani Palace），曾是夏威夷王朝的皇宮，如今成了博物館，在美國建國史中扮演獨樹一幟的歷史見證。

伊奧拉尼宮採文藝復興的建築風格 ﻿。（圖均為作者提供）
伊奧拉尼宮採文藝復興的建築風格 ﻿。（圖均為作者提供）

見證夏威夷王朝興衰

為方便旅遊，我們在機場租了車，前往參觀皇宮之前，我們上網預購門票，同時選擇導覽團的時間。根據導覽員的解說，伊奧拉尼宮的簡要史紀包括了：1882年，正式成為夏威夷的皇室官邸；1883年，掌權已有9年的卡拉卡瓦國王（Kalakaua）在皇宮內舉行了一個充滿歐洲風格的加冕典禮。

位於一樓的金鑾殿，展示有卡拉卡瓦國王和皇后的王座。這裡曾是皇室接待貴賓、舉行皇家舞會的房間，室內裝飾以鮮豔的深紅色和耀眼的金黃色顯示皇室權貴。

金鑾殿展示有王座與皇冠。（圖均為作者提供）
金鑾殿展示有王座與皇冠。（圖均為作者提供）

1891年，卡拉卡瓦的妹妹莉莉烏庫拉妮（Liliuokalani）繼承王位，成為夏威夷女王。1893年發生政變，女王被囚禁在皇宮二樓的一個房間。在長達9個月的囚禁期間，女王手工縫製了一條拼花布被子，現在成為囚禁室的主要展覽品。

1893年，夏威夷的君主政權消失於歷史中；1959年，夏威夷成為美國的第50州。1962年，伊奧拉尼宮被列為國家歷史地標，四年後被列入國家史蹟名錄。夏威夷王政結束後，皇宮成了當地的國會大樓。1969年，國會大樓遷移新址，這個時候，伊奧拉尼宮已經被折騰得毀損不已。經過多年的修復，1978年，伊奧拉尼宮以皇宮博物館的嶄新角色對外開放，繼續呈現夏威夷皇室曾經擁有的風華。

曾經是夏威夷皇宮的伊奧拉尼宮 。（圖均為作者提供）
曾經是夏威夷皇宮的伊奧拉尼宮 。（圖均為作者提供）

文藝復興結合本土建材

參加導覽解說團的好處之一是，可以與導覽員交談。我對伊奧拉尼宮的第一個印象是，這裡像極了歐洲建築，絲毫沒有本土味。與導覽員交談後才明白，原來，卡拉卡瓦國王是第一位環遊世界的夏威夷王室成員，旅遊期間，他對歐洲精美的皇宮建築留下了深刻印象；文藝復興風格的建築美學，因此被他帶回了夏威夷。伊奧拉尼宮的建築設計有著對稱的平衡比例，入口階梯位於正中心，左右兩側的長廊排列著梁柱，處處展現優雅和諧的古典美，媲美歐洲王室建築物。

仔細觀察皇宮的室內設計，我終於看見了代表本土文化的精品。皇宮大樓的中心樓梯，以夏威夷原生植物相思木（Koa Wood）為建材。相思木有著柔美的色澤與圖案，只生長於夏威夷，也代表夏威夷王室的尊貴。我順著導覽員的腳步，一歩歩爬上階梯，右手扶持著樓梯扶手，輕輕觸摸相思木，滑溜沁涼的手感十分美好。我了解到皇宮的歐式建築與本土文化結合的特色：它的外在表現是為了贏得當時世界潮流的認同，貫穿皇宮的相思木樓梯則代表著夏威夷的文化傳統。

皇宮內的相思木手扶梯。（圖均為作者提供）
皇宮內的相思木手扶梯。（圖均為作者提供）

19世紀就有電燈電話

1882年，當大部分的美國家庭仍然使用煤氣燈或蠟燭，位於紐約曼哈頓的少數家庭首次享用到電燈設備的便利。同年，位於檀香山市的伊奧拉尼宮建成，皇宮內備有電燈、抽水馬桶和室內電話的設置。這些現代化的生活設備，是夏威夷王室極力推廣皇家新形象的例子。然而，皇家的革新趕不上時代的變遷。1893年，美國海軍陸戰隊與少數反抗皇室的臣民占領皇宮，夏威夷王室成了歷史名詞。

王室文物的拯救紀錄。（圖均為作者提供）
王室文物的拯救紀錄。（圖均為作者提供）

皇宮成了博物館後，拯救許多遺失的王室文物。導覽員說，許多王室文物被拍賣到世界各地，例如：一些回歸的王室玻璃器皿來自澳洲；一張皇家用的桌子，是在愛阿華州長的官邸裡找到的；一張椅子在檀香山的一間二手店裡被發現，目前尋找王室失物的工作仍持續進行。解說結束後，我前往地下室的展覽室，觀看「伊奧拉尼宮之友」如何修復拯救皇宮的各項文物。

皇后夏宮如希臘神殿

夏威夷王室的故宮，除了伊奧拉尼宮被修復成功，艾瑪皇后的夏宮（Queen Emma Summer Palace）也很幸運的被保留下來。艾瑪皇后是國王卡美哈梅哈四世（Kamehameha）的妻子。位於努阿努山谷（Nuuanu Valley）的夏宮是艾瑪皇后的舅舅於1857年遺留下的；導覽員說，直到1885年艾瑪皇后過世，這裡一直是皇家鍾愛的避暑勝地。

艾瑪皇后的夏宮。（圖均為作者提供）
艾瑪皇后的夏宮。（圖均為作者提供）

夏宮的建築融合歐式和本土建築風格，在波士頓興建完成後，海運到檀香山。夏宮採平房建築模式，有6個房間；大門前是長廊式的陽台，這塊陽台的夏威夷名字是Lanai，是本土的造房特色，有遮日、透風、乘涼的功能。陽台上排列著白色的梁柱，造型來自於希臘。大門的兩側有著修長優雅的法式落地窗，窗外設有綠色的木製百葉窗簾。艾瑪皇后的夏宮，遠遠望去，像一座希臘神殿，1972年被列入國家史蹟名錄。

艾瑪皇后的肖像。（圖均為作者提供）
艾瑪皇后的肖像。（圖均為作者提供）

夏宮內展示有艾瑪皇后的個人文物、當時的家具與骨董。展覽品中，最令我感到好奇的是各項由羽毛製成的飾品：包括代表王室的旗幟，王室成員穿戴的頭盔、披風和項圈。這些五顏六色的羽毛製品，面對無情歲月，品質與色澤絲毫不減，鮮豔的彩度令人嘆為觀止。

羽毛飾品是太平洋島嶼常見的裝飾藝術。在夏威夷群島，羽毛主要用於製作花環，可以戴在頭上或是脖子上。紅色和金黃色的羽毛代表皇家的權勢，大多被做成酋長或皇室的飾物。導覽員說，這些鮮豔的羽毛來自技術高超的捕鳥專家，捕獲小鳥後拔取羽毛，立即放生，以確保永續的羽毛資源。但是，生態環境的惡化趨勢，導致當地許多有著鮮豔羽毛的鳥類消失無蹤，傳統藝技也面臨失傳的危機。

難忘阿羅哈與甜甜圈

旅遊檀香山，經常可以見到當地人比著阿羅哈（Aloha）的手勢，看起來很像我們比著數字六的手勢。這個手勢代表愛與和平的夏威夷語，並被廣泛應用成日常生活的問候語。

去買咖啡時，忙碌的店員無須開口問好，只是舉起手，在空中對我比畫著阿羅哈；拿到咖啡後，濃郁的咖啡上沒有葉片拉花，也不是心形拉花，只見阿羅哈的手勢在香噴噴的咖啡上搖擺，讓我看了笑逐顏開。

令我難忘的旅遊特色，還包括大排長龍等待購買甜甜圈。最早的甜甜圈是15世紀初期，葡萄牙農工所引進的，如今演變成當地的美食特色。創新的麻糬甜甜圈（Mochi Dount）和傳統派的葡式甜甜圈（Malasadas），都備有豐富的口味可選擇，很能滿足食客的口欲。

檀香山的夏威夷皇宮與避暑夏宮，雖然已經是過去式，仍然代表著當地的文化歷史，值得遊客前往一遊。至於熱情的阿羅哈手勢與香酥的甜甜圈則是旅程中，令人回味無窮的額外驚喜。

阿羅哈拉花咖啡與麻糬甜甜圈。（圖均為作者提供）
阿羅哈拉花咖啡與麻糬甜甜圈。（圖均為作者提供）

旅遊小叮嚀

1.接種過疫苗的旅客，抵達夏威夷後無須隔離檢疫。出發前，旅客必須登入夏威夷旅遊官方網站，輸入個人旅遊資訊，上傳疫苗接種紀錄；接著會收到夏威夷旅遊局的電子郵件，郵件裡的QR碼是直接進入夏威夷的關鍵碼。

2.許多參觀景點只開放給接種過疫苗與陰性檢測結果的旅客，同時採取限量參觀。因此，切記攜帶疫苗接種卡或是檢測證明和駕照，並建議事先預購入場券。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。 

夏威夷 皇家 咖啡

上一則

旅遊／悠遊克羅埃西亞「16湖公園」 山水壯闊

下一則

娛樂／紐約太多英雄了？奧斯卡艾薩克倫敦當「月光騎士」

延伸閱讀

梅根擺明衝著女王來 皇室中的她受夠了 要逼哈利制止

梅根擺明衝著女王來 皇室中的她受夠了 要逼哈利制止

布魯斯威利罹失語症 小24歲愛妻不離不棄

布魯斯威利罹失語症 小24歲愛妻不離不棄
事業得意、情場必失意？「2代蜘蛛人」傳與女友分手

事業得意、情場必失意？「2代蜘蛛人」傳與女友分手
布魯斯威利因病息影 金酸莓獎正式撤回「爛片王」

布魯斯威利因病息影 金酸莓獎正式撤回「爛片王」

熱門新聞

美國大學裡學習中文的學生在減少。(Getty Images)

封面故事／先熱後冷…學生逐漸減少 中文教學遇困境

2022-04-03 14:54
契莫科夫斯基表示，看到家鄉的其他青壯年男性無法離開，讓他感到愧疚且難過萬分。（Getty Images）

拿美國護照逃離烏克蘭 男星：車上只有我是男的、好丟臉

2022-04-03 10:27
美國一些特許學校推廣中文教學很成功，也成為學校吸引學生的優勢項目。圖為前第一夫人米雪兒歐巴馬參觀華府育英學校小學的普通話教學。 (Getty Images)

封面故事／美國孩子學中文 知難而退？

2022-04-03 13:09
專家表示，在合理的條件下，傳統帳戶和羅斯帳戶在經濟效果上是相同的。(Getty Images)

稅務漫談／傳統vs.羅斯 退休帳戶怎麼選？

2022-04-03 02:11

醫藥短波／死前900秒 過去一生會像電影般飛速閃過腦海？

2022-04-03 20:11
租屋常見糾紛，有時房客的抱怨不見得沒道理。房東若能找到合適的專業人士協助處理的話，取得雙贏結果。(Getty Images)

地產迷思／房東不在場的租屋糾紛 雙贏並不難

2022-04-03 02:10

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶