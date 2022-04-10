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旅遊／悠遊克羅埃西亞「16湖公園」 山水壯闊

梁綺雲
湖公園遊人如鯽。（圖均為作者提供）
湖公園遊人如鯽。（圖均為作者提供）

歐洲東部諸國，包括前「南斯拉夫」分裂出來獨立的七小國，十年前看著富庶先進的西歐各國，因旅遊這「無煙工業」而長年發大財，東歐列國猶如醍醐灌頂，急起追上，大力發展旅遊業。它們有悠久的歷史、湮遠的帝國餘暉、還未被污染的山川、濃厚的東正教色彩 、宏偉的教堂、樸拙的民風，這對於已看厭巴黎、倫敦、蘇黎世的旅客，展示強烈的吸引力和新鮮感。這次我們歐遊，決定先去克羅埃西亞（Croatia）首都薩格勒布（Zagreb）看看，並去附近遊客如織的「 16湖國家公園」（Plitvice Lakes）小住兩天。

首都薩格勒布 機場新穎

前南斯拉夫在1991年開始內戰，1995年分裂為7個獨立的共和國，克羅埃西亞是其中之一，於2013年7月加入歐盟，人口約400萬，位於地中海旁。我們從杜拜飛到首都薩格勒布，機場相當新穎，坐機場巴士直到市中心只花5歐元（約5.5美元）。我們計畫離開時要坐火車去奧地利，所以入住中央火車站對面的希爾頓酒店。克羅埃西亞生活水平不高，住宿、車費、飲食都便宜，英語通行，歐元通用。

首都薩格勒布城中廣場。（圖均為作者提供）
首都薩格勒布城中廣場。（圖均為作者提供）

16湖國家公園近年成為克羅埃西亞最熱門的旅遊勝地。由於遊客太多，政府取消公園臨場售票，所有訪客和旅遊團都要上網預訂入園票，分為1日、2日或3日票。公園占地甚大，分為兩個入口；有三間酒店近「入口2」，另外有十多家小型旅舍近「入口1」。薩格勒布的巴士總站（近火車站）有巴士來往公園，停公園兩個入口，旅遊旺季時每日有12班巴士，車費便宜。

我們先在網上訂好從薩格勒布去公園的Flix公司巴士票及公園兩日入場票。但想不到秋季遊客仍多，近園的酒店全滿，我們只能訂住備受好評的獨立小旅館「花舍」（House Flora）。它是新建造的東歐兩層石屋，步行十分鐘到入口1，房間浴室均為全新的西式設備。

克羅埃西亞民房小酒店。（圖均為作者提供）
克羅埃西亞民房小酒店。（圖均為作者提供）

我們將大行李箱留在希爾頓酒店，只帶小旅行袋去16湖住兩晚。巴士行車兩小時，到公園入口1，我們下車步行到花舍，女主人仙杜拉是克羅埃西亞少婦，替我們做早餐。我們閒談，笑問仙杜拉：「您的英語為何說得那麼道地? 」仙杜拉回答：「我們從小學一年級便學習英文，與本土語文同等重要。」放下行李，我們入園，今天先遊上湖區，明天遊下湖區。

徒步上下湖區 風景精采

16湖國家公園位於一個大丘陵地，層層小山坡緩緩向下，豐沛水流流經，造成16個高高低低、大大小小的湖。公園分為上湖區和下湖區，上湖區有4個大些的湖，下湖區有12個小些的湖。由於地質含豐富的多種礦物質，沉積湖底，在陽光下反映出不同水色，類似中國四川的九寨溝。湖水間是矮樹叢，水流經各個湖，層層流入河道，形成百千條瀑布，包括幾個大瀑布。

木條小徑緊貼瀑布穿越公園。（圖均為作者提供）
木條小徑緊貼瀑布穿越公園。（圖均為作者提供）

公園設施完備，用無數木條打造人行小徑，橫穿縱越，迂迴連接各湖。另有接駁車及小船，連接園內六個車站和碼頭；有三個旅客中心供應餐飲，有洗手間，步行徑的英文指示牌說明清楚，訪客不會迷路。我們從入口1入園，取到公園地圖。乘坐接駁小巴士到「大站ST2」，換巴士到「大站ST3」，那是上湖區的最高處。我們跟著指示牌，向「大站P2」前行，就能遊遍上湖區。遊客都揹著小包，帶點食物和清水，戴著帽子，有些拿著行山小杖。

我們從高地勢向下蜿蜒而行，經過四個大湖。湖水碧綠澄明，有點寶藍色，湖與湖之間有很多小型瀑布，沿路有若干木椅可休息。行走了三小時，到達「大站P2」，是碼頭，有幾間小店賣小吃，和大量木桌木椅供人休息。我們在此休息，然後坐小船到「碼頭P1」，再步行到「大站ST2」，坐巴士回「大站ST1」。於此步行半小時返回入口1。途經大瀑布，可以遠觀上下湖區，可以俯看迂迴木條小徑和千百小瀑布，這段小徑是精華，風景最精采。遊客很多，走走停停，我們在入口1的小餐館吃過飯，返回住宿處。

公園地勢起伏造成一層層小湖。（圖均為作者提供）
公園地勢起伏造成一層層小湖。（圖均為作者提供）

第二天，吃過仙杜拉做的豐富早餐後，再次入園。我們今天全日遊下湖區，先由入口1入公園，向著山邊行走，不久見到隔著山谷的大瀑布，我們在大瀑布旁遊賞一陣，是日天朗氣清，遊人如鯽。在入口1跟著指示牌，向「大站P3」前行，就能遊遍下湖區。路程相當長，都有木條行人徑，我們行走小徑，穿過樹蔭，經過多個小湖。百千小瀑布在我們身旁流著，嘩嘩水聲，伴著間歇鳥鳴。我們走了三小時，到達「大站P3 」。

在「大站P3」吃過午餐，休息過後，上接駁船，穿過寧靜澄澈的大湖，欣賞湖光山色，到「大站P1」碼頭。於此重覆昨日行程，步行小距離到「ST2」，坐巴士回「ST1」，行半小時欣賞全園風景，從入口1出公園，吃飯，回旅舍。

首都薩格勒布中央火車站古色古香。（圖均為作者提供）
首都薩格勒布中央火車站古色古香。（圖均為作者提供）

漫遊老城區 古色古香

翌日，仙杜拉又替我們煮早餐，我們互道珍重。攜著小旅行袋，步行至入口1外邊的巴士站，上車時才買票，乘坐兩小時巴士返回薩格勒布，已近中午。還有大半天時間，我們漫遊薩格勒布，它不大，是一個很典型的東歐老城，很像捷克的布拉格，其「中央火車站」古色古香。

我們步行到市中心耶拉其恰廣場（Ban Josip Square），有將軍騎馬銅像、有天主教堂，大街中段有小纜車登上「上城」，有知名的中世紀東正教「聖馬克教堂」（St. Marks），繡花圖案很特別，也是東歐民族服飾常見的繡花。

薩格勒布知名的東正教聖馬克教堂，有民俗繡花圖案。（圖均為作者提供）
薩格勒布知名的東正教聖馬克教堂，有民俗繡花圖案。（圖均為作者提供）

克羅埃西亞的食物跟匈牙利、波蘭、捷克類似，包括混著很多香料的大麵包，吃很多洋蔥馬鈴薯，喜歡烤肉、燉肉以及濃濃的牛肉湯，甜點是煎餅。

我們遊遍16湖公園的上湖和下湖，逛過薩格勒布，接觸道地的克羅埃西亞人。這東歐小國歷經血腥殘忍的內戰，血淚過後今天充滿「急起直追」的銳氣，小孩都努力學英文。美麗的風景、管理良好的公園、聰明善良的仙杜拉，讓我們留下美好的回憶。

旅遊小叮嚀

1.必須提早訂住宿和入園票。訂票時必須指定哪個入口，「入口1」的票不能在「入口2」入園，兩入口之間距離很遠，不能步行，訂票時先考慮你住的酒店靠近那個入口，出公園時則無限制。入園後必須拿地圖，弄清楚各個大站和碼頭的位置，計畫步行路線。

2.早上從薩格勒布去公園的巴士票常被訂光，須先上網購買，回程則可以在公園入口旁巴士站買票，或上巴士才買，用當地貨幣庫納，付現金，不找換，所以得先換些庫納，其他地方歐元通用。

3.如果時間不多，可參加由薩格勒布出發的「來回16湖一日巴士團」，但車程四小時，餘下半天要看遍上湖和下湖，行程緊湊。

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