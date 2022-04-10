料理功夫／甜橙彩椒雞

甜橙彩椒雞

買了新鮮漂亮的紅、黃、橘色甜椒，橙子亦是又大又甜，將兩種蔬果配上雞胸肉，就是一道美味又繽紛的甜橙彩椒雞。

材料：

紅、黃、橘色甜椒各1顆、雞胸肉約1磅多、白胡椒和太白粉少許、橙汁半杯、新鮮橙皮碎2茶匙、薑末1茶匙、蒜蓉1茶匙、小紅辣椒1根（切碎）。

調味料：

鹽、糖、醬油、醋各適量、油2湯匙。

作法：

1.甜椒洗淨，切細條。雞胸肉洗淨切細絲，並以少許鹽、白胡椒及太白粉醃漬 約20分鐘。

2.炒鍋下1湯匙半的油，以中火溫熱後倒入雞肉，以鍋鏟舖平，蓋上鍋蓋轉大火，煎約2分鐘後翻面，再煎1分鐘起鍋備用。

3.餘下的半匙油入炒鍋，炒香薑末、蒜蓉、紅辣椒、橙皮屑，再倒進甜椒同炒一至兩分鐘去生，裝盤備用。

4.將調味倒入炒鍋中烹熱後，倒入雞肉、甜椒翻炒均勻，就成了一盤橙香撲鼻，酸甜開胃的彩椒雞餐。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜 投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報 新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。