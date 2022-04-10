料理功夫／潤肺梨汁菱角
來碗清心潤肺，甜甜的梨汁菱角。
材料：
菱角5～6個、豐水梨2顆、水和蜂蜜適量、枸杞及乾桂花少量。
作法：
1.將菱角洗淨煮熟，去殼待用。
2.梨子洗淨去核，切小塊，放入榨汁機加適量水，打成泥狀。
3.將梨汁放入鍋中煮開，放入熟菱角和枸杞轉小火慢煮幾分鐘，關火後微涼時加入蜂蜜攪拌均勻。
4.盛入碗中，撒上乾桂花點綴。 即可食。
小叮嚀：
1.將菱角的肚皮用刀切開，再切掉菱角的兩個角，即可將菱角的果肉擠出。
2.梨子不必去皮，因皮本身就是一味中藥，可以清心潤肺，降火生津。
3.蜂蜜中的某些養分會因高溫造成流失，所以最好在煮好的梨汁溫度降低後再加入蜂蜜。
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