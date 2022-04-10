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料理功夫／泰式羅勒爆花甲貝

崇輝
泰式羅勒爆花甲貝
泰式羅勒爆花甲貝

注重食材新鮮度的羅勒爆花甲貝，是泰國具有代表性的當家菜餚，鮮辣外還帶有股特別的異香。作法簡單粗獷，價格也十分便宜，是一道上得了廳堂，又下得了廚房的美食

材料：

花甲貝250克、羅勒（九層塔）3～4株。

配料：

乾辣椒2～3枚、植物油1湯匙、蔗糖1小湯匙、料酒1湯匙、白胡椒10～20粒、大蒜3瓣、洋蔥半顆、蝦醬及鹽少許。

泰式羅勒爆花甲貝材料
泰式羅勒爆花甲貝材料

作法：

1.清洗羅勒，去梗用葉。

2.白胡椒炒香研粉，蒜頭拍扁切末，乾辣椒去籽切絲，洋蔥及鮮薑切末。

3.多過幾遍清水，將花甲貝泥沙和分泌物過濾乾淨，在清水中加少許的食鹽浸泡花甲貝2～3小時。讓其吐出體內的沙土等異物。再次用清水過濾幾遍，至水中再無漂浮及沉澱物為止。

4.大火加熱炒鍋中的植物油，待出煙後，放入薑蒜洋蔥末，辣椒絲及蝦醬，爆香出味後，倒入花甲貝。

5.快速翻炒幾次後，添加胡椒粉，蔗糖及料酒等調味料繼續翻炒幾次。

6.待青綠色的花甲貝的貝殼被爆炒成鮮亮的橘紅色，且完全張口後，添加羅勒葉快速翻炒幾下，加少許的鹽後，即可出鍋食用。

小叮嚀：

1.花甲貝（波紋巴非蛤）又稱為花甲螺、油蛤或花蚶，其扁圓且長的貝殼在加熱過程中，會呈現出類似成熟芒果般的橘紅色，故也被稱為芒果螺。

2.花甲貝炒到完全張口後，加入勒葉跟花甲貝一起快速翻炒幾次即可出鍋，這種炒法能保留羅勒奇特的香氣。

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