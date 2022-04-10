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封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

記者韓傑
警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）
警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

2022年3月4日，聖地牙哥時報（Times of San Diego）網站發表一篇根據幾名警察錄像（footage）採寫的消息。消息稱，3月3日，一名婦女揮舞菜刀襲擊警察，並刺傷其中一名警察。此時，幾名警察一起向這名婦女開火，至少射出了十幾發子彈。該婦女倒在走廊的地板上，渾身是血。消息補充說，這名婦女名叫李燕（Yan Li，音譯），耶魯大學華裔女博士。

李燕持刀衝出房門後，警員開槍，圖為她中槍時剎那的畫面。（警方視頻截圖）
李燕持刀衝出房門後，警員開槍，圖為她中槍時剎那的畫面。（警方視頻截圖）

李燕中槍後倒地，警員上前壓制。 右二警員被刀刺中。（警方視頻截圖）
李燕中槍後倒地，警員上前壓制。 右二警員被刀刺中。（警方視頻截圖）

事發一周之後，聖地牙哥警察局在3月11日公布了一個10多分鐘的視頻，還原了槍擊發生過程。李燕積欠屋主協會（HOA）費用，聖地牙哥警員執行驅逐令時遭到李燕激烈反抗，並持刀對著警犬和警察揮舞，刺傷一名警察，警方連開了近十槍，李燕當場死亡。

一紙驅逐令 帶走一條命

案發地點位於聖地牙哥市小義大利區一棟公寓，警員上門遞交法院驅逐令。李燕當時身穿運動服和球鞋，她剛開門的時候，情緒還比較正常，能清楚的回應自己的名字，之後看到驅逐令後開始情緒激動。

警員看到她手裡拿著一把刀，立刻拔槍命令她放下武器。兩人僵持數分鐘，李燕歇斯底里的怒吼，表示自己一點兒也不怕，還質疑警方是闖入者和假警察，隨後扔掉手中的驅逐令並摔上門。公寓的一名員工告訴警員，李燕前天用刀威脅一名修理工。

該警員立即呼叫支援，並有警犬到場。警方試圖和李燕溝通，但45分鐘後，仍未能得到她的合作。當天下午1時30分，公寓工作人員協助警方打開李燕的房門，警方帶著警犬衝入室內。數名警員朝她逼近，她則退往房間方向。警員隨身攝影機顯示，警員先朝李燕發射非致命性的豆袋槍，數秒後，李燕突然持刀朝著警員衝過來。

在大門處，錄影帶顯示，李燕揮舞著一把廚房長刀，刺傷了一名K9警犬警員，此時數位警員同時開槍朝她射擊，李燕站在門口處約兩秒，然後倒地，此時一名倒在地上的警員高喊「我被刺中了」。李燕則當場死亡。

華人關注 網上論戰

聖地牙哥時報網站披露該案後，有讀者留言稱，警察不懂心理學，其作為根本不專業；也有留言的讀者認為警察做得對，因為李燕曾威脅過水管工和鄰居。與主流社區反應冷淡不同，該消息在美國華人社區引起強烈反響。許多人對李燕被殺表示同情。有律師認為，警察執法過度，可以提告。不過，一位紐約市華裔警察表示，如果警察的生命受到威脅，他們會立即開槍「解除威脅」，不需要承擔責任。

紐約市警察局（NYPD）警察黃先生說，加州聖地牙哥警察開槍殺死47歲的華人李燕，在美國及中國引起廣泛關注。他認為，能夠引起美中華人的廣泛關注，主要是因為案情包含幾個元素：華人、耶魯博士及被警察開槍打死。

他說，他看過這個視頻，得到幾個印象。首先，聖地牙哥縣警長辦公室（sheriff）派人給李燕送法庭判決，但是被李燕拒絕。他說，視頻中未說是什麼公寓。如果是共有公寓（condo），每個月的管理費低的要幾百元，高的要一千多元。媒體披露，李燕欠了3萬多元的管理費，說明她「好幾年沒有繳管理費」。這可能是新冠疫情導致她失業。

房屋管理公司後來提起法律訴訟，打贏了官司。「於是，執法人員把法庭的判決交給她。」他說，李燕非常凶，還推斷來人是「冒牌警察」。「其實，她不用拿刀嚇唬人，打電話報警就行了。」她可能認為自己是耶魯大學博士，不怕警察，但是「拿刀威脅警察就不對」。

他說，李燕把門關閉後，警察打電話呼叫支援。「若有警察呼叫支援，在附近巡邏的警察都會趕來，而且都攜帶武器。」幾名警察進到屋內後，也有警察留在走廊裡。警察要求李燕放下手中菜刀，但是李燕不聽，舉著刀往前走，並用刀砍傷了警察。「這就是對抗警察的行為。」他說，如果遇到這種情況，警察就可以開槍射擊。

聖地牙哥警員執法導致耶魯華人女博士的死亡，引發熱議；圖為聖地亞哥警員在街頭巡邏。...
聖地牙哥警員執法導致耶魯華人女博士的死亡，引發熱議；圖為聖地亞哥警員在街頭巡邏。(Getty Images)

「生命受威脅就可開槍」

他曾經在紐約市警察學院（NYC Police Academy）接受半年的培訓。「教官告訴我們，可以在三種情況下開槍：當自己、同袍、市民的生命受到威脅時。」他說，開槍的目的是解除威脅。於是，許多警察一起開槍。他說，警察首次開槍至少可以開兩槍。「如果對方不倒，警察可以繼續射擊。」李燕中槍後倒地，警察就不會繼續射擊，因為威脅解除了。「警察上前把她控制住，然後叫救護車，將傷者送往醫院救治。」

他說，有的華人講，警察開槍可以理解，但可以往胳膊腿上打，而不要往致命的部位打。他說，因為有人威脅警察，警察就要直接擊斃，不留活口。「警察向對方開槍，不是打手和腳，而是打中間部位，爭取一槍斃命。」

他從警20年，只在警察學校受訓時開過槍。紐約市警察開槍擊斃市民情況的不多。他估計，警察開槍的機率只有千分之一。但是，紐約州以外的情況則不同。民眾經常能在媒體上見到，當地警察打死了平民。「而99%的情況是，有人違抗警察的命令。」

律師建議，如果認為警察過度執法，可以去法庭提告。（Getty Images）
律師建議，如果認為警察過度執法，可以去法庭提告。（Getty Images）

紐約律師孫瀾濤認為，耶魯博士李燕被警察槍殺，顯示「警察暴力執法，沒有顧及生命」。他說，如果當事人認為自己有理，不要反抗，可以在事後請律師去法院提起告訴，也可以自己為自己在法庭上辯護。

他說，華人總是認為進過警察局就是自己的一段黑歷史，擔心影響自己的名聲和前途。「有的華人認為被警察逮捕而感到羞辱，沒臉見人。」他說，在美國，進出警察局都是很平常的事。「你是否清白，不是有沒有進過警察局，而是法官判決你是否清白。」他說，如果法官判決被捕者是清白的，就會發給判決書，以證清白。

華人遊客趙燕在水牛城被警察逮捕和毆打，獲得民事賠償。(本報檔案照)
華人遊客趙燕在水牛城被警察逮捕和毆打，獲得民事賠償。(本報檔案照)

中國客入禁區 遭警毆打

孫瀾濤曾經代理過華人遊客趙燕被警察毆打的案件。中國公民趙燕2004年來美國旅遊，在紐約州水牛城參觀時，誤入禁區，遭到邊境警察逮捕和毆打。他說，警察抓住一個沒有攜帶武器的女人就是暴打一頓，明顯是執法過度，屬於「過度使用武力」。最後，法官沒有判處警察犯罪，但認為警察執法過度，判決民事賠償，「警方賠給趙燕44萬元」。

他說，2004年正值美國反恐緊張的時期，地處美加邊境的水牛城屬於反恐高壓地帶，邊境警察不僅要調查偷渡、販毒，而且還要執行反恐任務，因此警察的執法力度非常大。「由於趙燕誤入這個地區，被打的可能性更大。」

過去，警察執法時沒有攝像留證，因此經常與對方在法庭上辯論，輸贏難定。現在，警察執法時都戴著攝像頭，「攝像頭就在警察的肩膀上，錄下整個執法過程」。這樣做的目的，是避免出現講不清的情況。「如果錄像證實對方有反抗，官司也是打不贏的。」

聖地牙哥時報網站2022年3月4日報導這篇基於警察錄像的李燕被殺的消息後，許多英文讀者在文後留言，表達自己的看法。一位名叫Roope Vorojärvi讀者跟帖說，「我認為那個女人並沒有指責警察是冒名頂替者。她稱警察為假警察，可能只是嘲諷。如果我要評價那個警察的行為，就是根本不專業。」

這名讀者寫道，美國的警察不應對基本心理學一無所知，而且有太多的笨蛋。看看那個警察的第一反應！在這種情況下，警察應該保持冷靜和禮貌，因為沒有直接的威脅。你若專橫跋扈，就一無所獲。「大喊大叫是無法讓憤怒的人平靜下來的。他們已經知道你是權威，你的制服已經表明了。」

該讀者繼續寫道，在我看來，美國警察常常對開槍打人不屑一顧。許多人甚至會喜歡它。為什麼這種事經常在美國發生，而在其他大多數西方國家事情卻得到了巧妙的解決？此外，有名警察被刺傷，因為他們表現得像狂暴的猴子。很抱歉，這麼說可能引起了許多人的不快，但這是由遞交那張紙的警察造成的。

美國槍枝氾濫，導致警察比較緊張。圖為許多民眾要求禁槍。（Getty Images...
美國槍枝氾濫，導致警察比較緊張。圖為許多民眾要求禁槍。（Getty Images）

「警察執法不夠人性化」

讀者沙克拉克（SAClarke）寫道，他們在那裡驅逐她。他們本可以做的就是，在她關上門後，等待特警和談判人員。在科羅拉多州，一名官員不能進入人們的房間，除非他們有法官簽發的合法逮捕令。「驅逐通知只是通知，不允許你強行進入。」

不過，網名泰勒（Tyler）讀者寫道：我的兒子在警察部門和警長部門工作。我無法評判你，但我知道這些警察會「阻止這種情況的發生」。而讀者尼爾森（Craig Nelson）則寫道：李已經用刀威脅了水管工和鄰居。「很明顯，她不在乎。」

2022年3月13日，中文網站文學城刊發「慘痛的教訓：耶魯女博士命喪警察槍口下」一文，閱讀量達1萬2016次，跟帖高達80多個。而跟帖多是表達對李燕的同情，認為這是「一個悲劇」。

網民「太愛北京了」發表評論說，女子歇斯底里明顯有精神問題，警察執法不夠人性化，不應在其情緒失控時繼續刺激對方，一個生命就這麼沒了。一人跟帖說：一個本可以避免的悲劇。「歲月沈香」寫道：才知道有這樣的悲劇發生，為女博士感到惋惜。智商高不一定情商高。

明州警察執法過當造成非裔佛洛伊德死亡，引爆全美抗議警察暴力。(Getty Ima...
明州警察執法過當造成非裔佛洛伊德死亡，引爆全美抗議警察暴力。(Getty Images)

一名讀者轉帖說：這些年來，不止一次從新聞裡發現失聯的朋友過世，可是今早太震驚了。當警察來驅離她時，她要求警察出示徽章，警察明顯沒聽懂，她手裡有刀，誤會和矛盾升級，最後警察開了好多槍。「記得當年她幫我改過CV，語重心長給我講餐桌禮儀，開會一起住酒店，好想為她說幾句話。」

也有發帖者認為，責任在死者。帖中寫道：視頻顯示的很清楚，一開始只有一個警察，後來李女士把傳票扔出來，又強行把門關上，而這時物業和維修工說李女士之前也拿刀威脅過他們，這時才出現多名警察，要逮捕她。「看來她不是一時衝動或是正好菜刀在手。」

讀者「北美小鎮」發帖說，大城市警察經常神經緊繃，千萬不能做出攻擊動作，否則容易吃槍子。「我們小地方的警察就比較放鬆，大大咧咧很少有攻擊性。」一名網友對警察表示理解。

警察執勤稍有不慎，也成為槍枝氾濫的受害者；紐約市哈林區警員協助處理家庭糾紛時遭槍...
警察執勤稍有不慎，也成為槍枝氾濫的受害者；紐約市哈林區警員協助處理家庭糾紛時遭槍擊；22歲的里維拉當場殉職，圖為萬名紐約警員冒著風雪沿街為里維拉送行。（美聯社）

帖子說，在哪裡都不應該這樣去激怒警察。在美國警察是一個高危職業，因為每個成年人都可以去買槍。警察也是很特殊的職業，接觸黑暗面比一般人多。「以前在國內，我一個大學室友的男朋友大學畢業分到公安局，頭一兩年要下基層工作，幹了不到一年就堅決要求辭職。」

德拉瓦大學（University of Delaware）社會與刑事司法系教授孫懿賢表示，致命暴力的使用總是存在「支持」與「反對」的論述。支持者認為，使用致命暴力是政府行使國家主權管理民眾的重要象徵，國家賦予執法人員行使暴力的權力是必需的、必要的。而反對者則認為，致命暴力造成的損失是無法復原的。

支持者認為，致命暴力是警察職業的必要特質，因為警察工作的潛在風險與不可預測性，需要保持使用致命暴力的權力。「警察必須在幾秒時間內，依照他們的訓練與判斷，做出快速決定。」不過，使用致命暴力後對平民造成的傷害，也會給警察帶來心理上的不良影響，但警察身為主要社會控制機構，必須承擔起他們社會控制責任中的不愉快的部分。

明尼蘇達州警察沙文以膝蓋壓頸長達九分多鐘，造成非裔佛洛伊德死亡，遭控二級謀殺罪、...
明尼蘇達州警察沙文以膝蓋壓頸長達九分多鐘，造成非裔佛洛伊德死亡，遭控二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪，三項罪名全數成立。（美聯社）

致命暴力 後果難以挽回

有學者指出，警察職業是存有污點的工作，但如果沒有警察行使強制力，任何社會是無法生存的。如果操作合宜，致命暴力可以保護平民與警察的生命與財產。致命暴力也可能帶來正面結果，包括制止嫌犯所引起的潛在威脅與暴力。

而反對者認為，不論什麼原因導致警察使用致命暴力，人的生命喪失後是無法挽回的。在很多警民衝突中，使用致命武器是合理的，但在某些情況下卻不是。「不合法地使用致命暴力，不僅說明警察培訓與專業判斷的不足，更直接造成民眾失去性命和家人的悲劇。」

反對者指出，致命暴力發生在社會不同群體中，不是平均分配。它對弱勢群體的負面影響較大，尤其是居住在低社會經濟水平與高犯罪社區的貧民與少數族裔，更易成為警察致命暴力的對象。「在貧窮社區與少數族裔社區巡邏時，警察展現出不同心態與行為，他們預期遭遇暴力衝突的可能性比較高，也因此會使用比較高階的暴力對應。」

他指出，警察對不同群體可能的抗拒「認知不同」。警察認為，少數族裔年輕平民的不合作與抗拒行為，是對警察權威的直接挑戰與威脅，因此容易把他們作為使用嚴厲控制行為的對象。「使用暴力，來馴服社會弱勢群體與強調威權和控制的警察文化，息息相關。」

警察 華人 聖地牙哥

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