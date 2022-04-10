封面故事／李燕悲劇…槍殺精神病患 警察無責？

華裔青年陳智博因受抑鬱情緒折磨，精神錯亂走在高速公路上遭賓州警開槍擊斃；最後14秒錄影顯示他手持彈丸槍，但一直高舉雙手投降；陳智博的養父母也已控告兩名開槍的州警。（截屏自NBC電視畫面）

華裔青年陳智博疑因精神失控，在賓州遭到警察槍殺，他的家人在曼哈頓召開記者會，向社會及當局尋求正義。(本報檔案照)

3月初，聖地牙哥47歲的華裔女博士李燕（Yan Li，音譯）用刀威脅並刺傷了一名警官後，遭當地幾名警察 開槍擊 斃。消息公布後，美國華人社區義憤填膺，紛紛指責聖地牙哥警方「用武過度」。事發19天後的3月22日，李燕前夫向媒體披露，李燕早在2010年就被診斷出患有躁鬱症，曾在聖地牙哥和中國尋求精神治療。

警察執勤時，都會攜帶多種武器，包括電棒。（美聯社）

警察用槍符合規定 不需擔責

於是，另外一些問題被提出：既然李燕患有精神疾病，難道警方沒有看出來嗎？警方射殺精神病人要承擔責任嗎？德拉瓦大學（University of Delaware）社會與刑事司法系教授孫懿賢說，據他所知，美國警察機構並沒有針對精神病患的特別用槍規定。「警察槍殺精神病人，只要符合法律與警局的相關規定，不需承擔責任。」

孫懿賢說，每年死於警察之手的人口中，約有18%-20%有精神方面的問題。如果有精神狀況的當事人不聽從或是不了解警察命令，再加上持有致命武器，讓警察感受到生命威脅，且沒有專業醫療或社工人員幫助勸說，警察只能「被迫選擇致命武器應對」。

他說，要求警察在短時間內就判斷對方是不是精神病患者，非常困難。警察接受這方面的訓練只有10個小時。「他們不是專業醫生，無法快速判斷。」他估計，如果警察當時就知道李燕有精神問題，也許會採取另外一種處理方式。例如，大部分警察巡邏都帶有電擊槍，可以迅速把對方擊倒，但不致命。「對於李燕，警察沒有用電擊槍，說明警察沒有看出李燕可能有精神問題。」

李燕與警察衝突的原因是，李燕沒有按照規定向屋主協會（HOA）繳納3萬多元管理費，因此屋主協會要出售她的共有公寓（condo）。他估計，共有公寓的價格應該是欠錢數額的十倍以上。「公寓出售後，減去欠費，其餘的錢要還給李燕。」

費城警察槍殺精神病人小華萊士，導致激烈的警民衝突，示威民眾斥責警察為恐怖分子。(Getty Images)

擊斃小華萊士 引爆警民衝突

他說，2020年費城曾經發生過警察槍殺精神病人小華萊士（Walter Wallace Jr.）的案件，導致激烈的警民衝突。維基百科資料顯示，2020年10月26日，27歲的非裔小華萊士的姐姐、兄弟和鄰居都打電話報警，稱小華萊士正在毆打他的父母。兩名年輕的警察當天下午到達其住處，站在距離房前約15呎的地方。小華萊士走到門廊，右手拿著一把刀。兩名警察都拔出槍，並大喊「放下刀」。警察喊話十餘次，但小華萊士拒絕遵守命令，並拿著刀繼續走向警察。兩名警察分別開槍，擊中小華萊士。稍後，一名警察開車將小華萊士送往醫院，抵達醫院後不久即死亡。小華萊士家人稱，小華萊士患有雙向情感障礙。

小華萊士被殺事件的視頻被發布到社交媒體後，引起社區的強烈關注。10月下旬，費城發生了反對殺戮的抗議活動，並升級為暴力和搶劫。賓州國民警衛隊出動，進行全市宵禁，控制混亂局勢。「2021年，費城警察局以250萬元與其家屬和解。」

3月21日，聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union Tribune）發表一篇評論文章，題目是「警察開槍打死了我們的同事。為何他們沒有看到她有精神疾病？」作者為李燕攻讀博士學位的耶魯大學 公共衛生學院院長、副院長及曾經的教授等三人。

文章說，耶魯大學公共衛生學院得知警察射殺了李燕博士，「我們深感悲痛。李博士是一位才華橫溢的科學家。她在我們學校獲得了生物統計學博士學位，獲得了我們最負盛名的學生獎項之一。在警察攝像鏡頭中，看到一位同事的生命以暴力方式結束，令人心碎。」

文章表示，明智的做法是，要了解導致一名警察被刺傷以及一名47歲科學家喪生事件的原因。公共衛生側重於預防和政策，尋求改善系統及社區和個人健康。社會和心理健康服務可以改善健康結果。「我們知道，在其他司法管轄區內，將此類服務納入執法中非常成功。」

警察在短時間內就判斷對方是不是精神病患者，非常困難。（Getty Images）

執法者應納入心理專家

「從我們的角度來看，面臨驅逐的李博士在向一名負責通知的助理開門時處於危機狀態」。李博士對執法人員的真實性表示懷疑，拿著刀開門，簡短交談後關上了門。「警官的回應是咒罵和大喊大叫，這很可能證實了李博士的生活福利（welfare）受到的威脅。」

作者稱，從視頻來看，後備人員抵達時沒有任何心理健康專業人員陪同。返回公寓的執法人員帶來了一隻警犬及非致命的豆袋槍（bean-bag gun）和致命武器。他們努力與李醫生交談，但沒有表現出受過訓練的心理專業人員使用的細節操作。當警察進入李博士的家時，為了解除對公共安全構成威脅的人的武裝。當李博士將警察趕出家門時，她持刀猛衝，刺傷了一名警察，一陣射擊結束了她的生命。

作者指出，這與兩年前在肯塔基州路易斯維爾殺害泰勒女士（Ms. Breonna Taylor）的情況不同，但兩者都涉及執法部門的一次家庭入侵，結果同樣悲慘。「強迫進入一個人住宅可能會產生可怕的反應，泰勒的男友向便衣入侵者開了槍。」

作者稱，從這次事件中得到的經驗是，應研究其他執法管轄區使用的最佳做法，以了解如何使訓練有素的心理專業人員加入執法人員中。「他們可以成為處理應急響應的標準程序的一部分。」值得考慮的是，送達驅逐通知與緊急和暴力犯罪不同。當她在自己的公寓裡舞刀時，在心理專家的協助下，降級衝突會有助於取得有益的結果。

不過，許多華人讀者通過錄像看出李燕可能存在精神問題。中文網站文學城於3月13日發表「慘痛的教訓：耶魯女博士命喪警察槍口下」一文，網友Yangtsz跟帖說，李女士有心理疾病，為什麼沒有其他家人幫助她打理HOA的事情？警察在被告知她可能有心理問題後，一意孤行，沒有走請求心理專家支持的程序，有不可推卸的責任。

網友「太愛北京了」發表評論說，李燕的歇斯底里表現，明顯反映其有精神竹面的問題；她認為警察執法不夠人性化，不應在其情緒失控時繼續刺激對方，「一個生命就這麼沒了」。

在刑事司法程序第一步被殺害的人中，精神病患者占了很高比率。（Getty Images）

精神病患遭警槍殺風險高

研究發現，美國有790萬成年人患有嚴重的精神疾病，這種疾病會影響他們的思維。在大多數情況下，治療可以控制這些疾病的精神症狀，但為他們提供精神科護理的系統在過去半個世紀中已被拆除。「今天，一半患者沒有服藥或接受其他治療。」

這篇題為「精神疾病在致命執法遭遇中的作用」的論文寫道，成千上萬的男女過著絕望的生活。他們睡在街上，擠滿了急診室，並且將壓垮刑事司法系統。在美國，每100名成年人中就有近四名患有嚴重精神疾病，每10次報警就有不少於一次涉及精神疾病，占美國監獄和監獄床位的至少五分之一。約有三分之一的人在精神危機中被警察送往醫院急診室。

論文說，在刑事司法程序第一步被殺害的人中，患有精神疾病的人占了高於比例的人數。四分之一的警察槍擊結束了嚴重精神病患的生命。按照這個比率，未經治療的精神疾病患者在警察槍擊事件中喪生的風險是「其他平民的16倍」。有關分析警察槍擊和精神疾病的官方數據表明，精神健康障礙是一半致命執法事件的一個主要因素。

由於警察槍擊事件中患有精神疾病很普遍，因此減少執勤執法人員與嚴重精神疾病患者之間的接觸可能是減少警察致命槍擊事件的最有用的策略。這些風險主要發生在未治療的嚴重精神疾病的成年人中，因此治療患者可以減少精神疾病在所有刑事司法案件中的作用，包括在致命的執法遭遇中的作用。