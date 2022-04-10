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封面故事／李燕的教訓…遇警執法 該如何應對？

記者韓傑
普通民眾最常與警察打交道的場合是交通攔檢，盡量在車裡應對，以避免不必要的誤會。(Getty Images)
普通民眾最常與警察打交道的場合是交通攔檢，盡量在車裡應對，以避免不必要的誤會。(Getty Images)

紐約市警察局（NYPD）警官黃先生指出，聖地牙哥華人李燕被殺案件對美國華人是一個警示，華人應該想想如何預防今後發生類似事件。他說，紐約華人對美國的法律比較了解，因此紐約華人被察射殺的情況很少。但在紐約以外，警察射殺平民的事情經常發生。他建議：「遇到警察執法，人們一定要配合。」

律師建議，遇到警察執法最好零反抗，束手就擒。(Getty Images)
律師建議，遇到警察執法最好零反抗，束手就擒。(Getty Images)

保全自己 千萬別反抗

紐約律師孫瀾濤說，他處理過許多警察暴力執法的案件，有中國遊客被警察暴打，也有警察對中國留學生動粗。「我總結的經驗是，若是遇到警察執法，一定零反抗，束手就擒，保全自己。」

黃警官說，許多美國華人來自中國。在中國，如果出現平民與警察對抗，警察首先是口頭警告；若不聽，警察可以向天開槍；若還是制止不了，警察才能向目標人物射擊。而美國人可以持有槍枝。「若像中國警察那樣先做前兩個步驟，警察就來不及了。」因此，美國警察都是首先對人開槍。

他說，紐約市民與警察接觸的場所主要發生在路上，因為交通違規，被警察盯上。警察在路上看到司機違規，就跟著這輛車，然後按警鈴要求停車。許多人會遵守規則，很快停車。「但是，有的華人司機就一直開，警鈴響了五六條街才停下來。」

他也遇到過這種情況。他上前問一名女司機：「沒有聽到警察在後面按喇叭嗎？她回答：不知道。」他說，如果在路上遇到警車在後面按喇叭，就立刻想到是警車，要停下來。這時，司機應該打開雙閃燈，找個安全的地方停下。「汽車要靠右停，並在後面給警車留下一個停車的位置。」

他說，停車後，司機要把汽車熄火，汽車鑰匙拔掉，放在汽車的儀表盤上面。同時，司機的雙手放在方向盤上。「不管是白天還是黑夜，要把四個玻璃窗降下來。」如果司機這樣做了，警察就可以通過汽車的窗口，可以看到汽車內部的情況，比較放心。

警察本身也是具有危險性的職業，圖為紐約哈林區警察殉職的案發現場，拉起警戒線。（G...
警察本身也是具有危險性的職業，圖為紐約哈林區警察殉職的案發現場，拉起警戒線。（Getty Images）

下車取證件 要避免誤會

這樣，一位警察站在汽車的左邊，另外一位警察站在汽車的右邊。「如果司機右邊褲兜裡有槍，右邊的警察就能夠看到，可以提醒左邊的警察。」左邊的警察走到左邊的窗口，向司機索要汽車駕照和保險卡，司機就可以交給警察。「有的新移民懂得英語少，感到緊張。其實，對話就那幾句英語。」

他說，有的華人新移民要下車取出證件。「下車取證件最危險，因為警察會擔心你下車是藉口，目的是為了方便拔槍向警察射擊。」為了避免誤會，司機要在汽車裡拿出證件。「如果證件在後坐的包裡，可以告訴警察要到後面拿，以免警察做出過激反應。」

警察要司機停車是有原因的。「可能是司機違規了，警察要開罰單。」如果想知道原因，司機一定要禮貌地詢問，「不要挑戰權威」。例如，停車標誌（stop sign）就是要求汽車在這裡完全停止，但是很多司機都是減速（slow down）後就開走。警察在這裡要你停車，就有道理。

他說，許多罰單是因為司機「闖紅燈」。法官要看汽車的前輪是否在停止線（stop line）上。交通路口都有標誌。「首先是停止線，然後才是斑馬線。」如果紅燈亮了車輪沒有到停止線上，就是闖紅燈；否則就是闖黃燈，不算違規。

與亞裔在美的人口比率相較，亞裔死於警察暴力的比率並不高。(路透)
與亞裔在美的人口比率相較，亞裔死於警察暴力的比率並不高。(路透)

寧可上庭抗辯 別跟警察爭吵

如果認為警察開罰單沒有道理，司機一定不要與警察當面爭吵，可以上庭抗辯，但抗辯一定要有證據。如果汽車安裝上行車記錄儀（driving recorder），就可以把這些記錄下來，作為沒有違規的證據。因此，他建議人們給汽車安裝行車記錄儀。行車記錄儀有許多種，網上買的很便宜，但畫面不清楚，「最好購買300多元的記錄儀，畫面比較清楚」。

孫瀾濤說，美國民間槍枝太多，加上警察也擔心中槍，因此他們在執法時要永久看著對方是否有槍。「在對方掏兜時、在車裡拿東西時，警察就擔心對方拿槍。」但是，他們常常出現判斷錯誤，反應過度的情況比比皆是。「在警察面前不動，是保全自己的最好的辦法。」

例如，晚上8、9點鐘，幾名警察在曼哈頓的哈林區（Harlem）對一名非裔小伙查驗，小伙要從後兜裡掏出身分證。但警察看不清小伙子拿什麼，以為是拿槍，於是一起開火，「打了六槍，將人擊斃」。他說，警察開槍將人打死，法官很難判決警察有罪，因為警察可以舉出很多理由，說明自己開槍是必要的。

他說，警察對人身檢查有一定的程序。他們首先要搜身，看看衣服兜裡有無武器、毒品等。然後，警察要拍身（pat down），就是看看對方衣兜以外藏沒藏「硬的東西」。「如果腿肚子後挺，也會被認為想反抗。」於是，警察可能將其打一頓。他說，人們這時應該「腿軟軟的」，表明沒有反抗的意思。

聽到同僚呼叫，荷槍實彈的巡邏警察就會趕去支援。（Getty Images）
聽到同僚呼叫，荷槍實彈的巡邏警察就會趕去支援。（Getty Images）

「別逞強…切記好漢不吃眼前虧」

若是遇到有人反抗，警察一般會呼叫支援，於是更多的警察湧到現場。他說，遇到這種情況，一定要好漢不吃眼前虧，不要反抗，束手就擒，以後有的是機會說明。「有華人認為，如果一點不反抗，就顯得自己窩囊。」他說，警察有執法權，這不是顯示能耐的時候。

他說，他擔任中國駐美國領事館的法律顧問。「如果留學生被警察打了，家長的第一個電話都打到我這裡。」他曾經做了許多次講座，告訴他們遇到警察執法，一定不要反抗，因為信息不明，且處於弱勢地位。有的留學生之間發生爭執，最後動手，有人就打九一一報警。這些中國留學生以為是在中國，不配合警方辦案，結果警察就對學生動手。「如果能夠自己解決，留學生最好不要報警。」

德拉瓦大學（University of Delaware）社會與刑事司法系教授孫懿賢說，從警察披露的李燕被殺視頻看，一開始是警長辦公室（sheriff）兩人給李燕送法庭的驅逐令。他說，警長辦公室警察平時不直接回應911電話報案，缺乏處理突發事件的經驗。看到有人舉刀，他們連忙呼叫巡警前來幫忙。「李燕舉刀傷人，導致警察開槍。」他說，如果就此指責警察過度使用武力，則沒有明顯的證據。

他說，警察執勤都會穿上防彈衣，保護自己。但是，警用防彈衣只有前後兩片，兩側沒有防護物，是其弱點。這種防彈衣可以阻擋手槍、短步槍的子彈，但對尖銳的刀械「比較敏感」。如果疑犯近距離刺殺，就會致警察死亡。「因此，警察對刀械比較擔心。」

許多物品都可以作為殺人的利器，如刀械、棒球棒、汽車等。當警察執行任務時，如果有人用這些武器向他們進攻，基於「保衛生命」原則，他們就會開槍射擊。他說，除了疑犯攻擊警察自己外，還包括向其同事和其他人行凶，他們也會開槍射擊。「警長辦公室的人受傷，幾名警察同時開槍，也是這個道理。」

警察執行任務時，如果認為自己、同事或他人的生命遭遇威脅，就會開槍射擊。(Gett...
警察執行任務時，如果認為自己、同事或他人的生命遭遇威脅，就會開槍射擊。(Getty Images)

警察用槍 就是要「解除危機」

他說，也有人指責警察沒有人性，認為警察應該「開槍打手或腳」。他認為，這些發言者不了解美國。他說，美國警察入職前，都要接受警察學校的培訓。「教官的要求是，面對危機，首要的任務是解除危機。」因此，警察會採取緊急行動，用槍把對方殺死。

他的研究常常引用「警察暴力分布圖」（mapping police violence）的數據。他說，該分布圖網站自2013年開始收集整理並公布其他三個警察暴力數據網站，如FatalEncounters.org、theU.S.Police Shootings Database和KilledbyPolice.net。這些網站收集在社交媒體的發文、訃告、刑事司法記錄與警察報告等相關數據。分布圖顯示，遭警察槍殺死亡人數近5年的保持穩定，每年在1100人左右。

他說，根據警察暴力分布圖，2021年美國死於警察暴力的人數是1134人，其中亞裔8人，亞裔在整個死於警察之手人口的比率只占0.7%。他說，亞裔在美國人口中占6%，而亞裔被警察打死的比率低於人口的比率。

美國民間槍枝氾濫，警察執勤會保持高度緊覺。(本報檔案照)
美國民間槍枝氾濫，警察執勤會保持高度緊覺。(本報檔案照)

由於美國民間的槍枝較多，警察就會保持高度緊覺。有華人喜歡玩假槍，如空氣槍。他說，有的空氣槍和真槍一樣，警察根本無法判斷真假，就會認為你持有武器，直接使用致命武力。他說，他見到這樣一個案例。一名華人孩子持有空氣槍，被警察誤認為真槍，直接擊斃。「孩子一定不要玩類似真槍的玩具槍。」

許多華人新移民有語言障礙，聽不懂警察發出的指令，故無法與警察語言互動。如果是雙語警察執法，或許可以避免某些警民衝突。「因此，華人社區要鼓勵子弟參加警隊。」

華人加入警察隊伍，可發揮雙語優勢，幫助華人民眾與警方溝通。(本報檔案照)
華人加入警察隊伍，可發揮雙語優勢，幫助華人民眾與警方溝通。(本報檔案照)

洛杉磯華人瀟瀟說 ，看到李燕穿著牛仔褲的雙腿無力地被人拖走，心裡很難受。她估計，李燕可能是被物業管理氣瘋，又逢更年期情緒不穩，被逼到最後拍賣房子而失去住處，才會如此情緒激烈對抗警察。

瀟瀟表示，很多房東、房客都對屋主協會（HOA）管理感到頭疼。「他們常淩駕於房主之上，態度惡劣，遇事推脫，追債毫不留情。」一個管理員告訴她說：他們就是不停地給房主寄帳單，給他們壓力。「HOA費年年漲，影響房屋升值。」

李燕欠HOA管理費累計3萬多元。HOA先發警告通知，之後施行抵押權（lien）；HOA賣lien收回欠費，買lien的公司開始驅逐程序（eviction）。李燕不走，公司起訴。法院判決申請驅逐方勝訴，警察拿著法院判決執行驅逐。

她說，她也有這方面的經歷。去年，她收到HOA一張帳單，聲稱欠其費用四個月，並在她的房子上放Lien，試圖拍賣房子。她馬上查證銀行付款紀錄，打印出來找他們去理論，管理員趕忙取消了Lien，還答應取消所有的「遲付費」罰款。「HOA至今沒有兌現，月月寄來不斷上漲的遲付金帳單。」

因此，每次物業管理發來罰單，她都趕緊修好，通報管理員，請他們取消罰單。但他們常常拖延或忘記取消罰單，就會積累成了欠款，也造成了房主與HOA的管理公司的糾紛。

她收到的HOA罰款項目包括：房客垃圾箱放錯地方、紗窗破洞、圍墻木條損壞、門牌號刷新。若屋主不及時回應，管理公司就可拍賣房子。物業管理有文規定，欠付HOA管理費，積累到1800元就可以放Lien抵押房產、拍賣房子。她說，人們在憤怒的時候會失去理智。「李燕的遭遇就是一個教訓。」

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