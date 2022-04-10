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美國現象／不如小學全職教員 大學兼職教授超「薪酸」

汪威廉
兼任教授只有教學的鐘點費，沒有任何其他福利項目，待遇可能比不上中、小學的全職教員。(Getty Images)
兼任教授只有教學的鐘點費，沒有任何其他福利項目，待遇可能比不上中、小學的全職教員。(Getty Images)

今年年初，華盛頓郵報報導，極負盛名的賓州大學華頓商學院（Warton Business School, University  of  Pennsylvania）Nina Strohimninger教授給學生們做了一個測驗，要他們猜想一般中等階級家庭年薪大約若干？多數人答案是6位數，即10萬美元左右。太樂觀了，正確的數字是只有一半，即4萬4000元左右。其實，中產家庭的定義，言人人殊。華郵在2017年報導過，年薪3萬5000至12萬元都算是中產；事實是75%的人就連10萬元也沒達到。

再看看政府公報的數字，主管全國人員退休金的「社會安全管理總局」(Social Security Administration) 的統計，國民平均收入是5萬3383元，中位數（Medium）是3萬4612元。美國貧富不均的現象，既普遍又極為明顯。有人認為，有些數字或僅用在聯合國的統計報告。

一般説來，教育程度高的人，薪金相對增多。不過，美國各州情況不同，生活、習俗，以及收入與消費亦有差異。

無固定職位 只好打游擊

去年年底，正逢加州大學（University of California）整個系統的11萬多名兼職教授（Adjunct Professors, Lectures, Librarians）與同等人員，由代表他們的工會—美國教師聯合會（American Federation of Teachers）出席談判5年續聘合約（2021年12月3日至2026年6月30日），雖是個案，也許可以説是一般中產階級的寫照。

大家或許要問，什麽人算是「兼職教授」呢？英文「Adjunct」原是附屬、輔助的意思。按照加大當局的稱呼是「Adjunct Professors」，卻含有臨時、兼用、代用的作用。大學教授都有博士學位，現在是博士滿街走的情形，他們找不到固定職位，只好到處「打游擊戰」了。其中圖書館員（Librarian）的職務，因無博士學位的要求與必備條件，他們也是從事獨立教學的職務，特別加入這個Adjunct Faculty的陣容。

目前加大10校區4年本科課程，由兼職教授授課的竟達75%之高。專任教授們通常只擔任一門在大講堂講授重要入門總論的課目，再加上一、兩門個人專長的研究班專題討論課目。除了教學之外，更要忙著做研究與出版。跟研究有密切關係的就是籌款，經由專題研究計畫而申請獎助，廣收研究生以強化其研究團隊。

時薪70~120元 福利全沒份

那麽，兼職教授們的待遇如何呢？他們只有教學的鐘點費，沒有任何其他福利項目。每個小時薪金70至120元不等。如以每周三門課的全職工作量計算，一年可得5至7萬元的收入，也算是中產階級了。事實上，這個數目還比不上中、小學的全職教員；況且，全職人員都有休假、醫療保險，及退休金等等福利。兼職只是額外人員，沒有這個預算。

美國大學教師通常分為教授、副教授、助理教授三個等級。擔任副教授以上的人，都應得到「永久任期」（Tenure Status）的優遇。為著培養與保持學術自由的風氣，教授們的言論應獲保障。所以説，教授們除了有職業保障之外，言論、學術研究的自由風氣，也應受尊重和鼓勵。

上面所談的種種待遇，對兼職教授而言，就沒份了。他們利用這次續約的機會，由工會向雇主加大當局談判，爭取會員的權益。

結果得到的，雖然沒有固定的休假，但對「家事休假」（Family Leave）已獲同意。至於「職業保障」（Job Security）一項，亦答應慎重考慮。

其實，目前只有20%兼職教授加入工會。如果新訂合同對他們有利而付諸實施，加入工會的人數終將大量增加，教育學術界人士跟勞工便都朝著同一方向了。

退休金 福利 教育

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