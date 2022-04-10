醫藥短波／青少年足部疼痛、行走困難… 小心骨質疏鬆症

提起骨質疏鬆症，大部分人都會都會想到50歲以上的成年人，因為這些人幾乎10%的有骨質疏鬆症。

可知道，骨質疏鬆症也可能發生在年輕人的身上，而且平均年齡在七歲左右。怎麼知道有青少年骨質疏鬆症呢？

若是發現年輕的孩子在腰部髖部和足部出現疼痛、行走困難，或者甚至跛行的時候，就要考慮到是否可能有骨質疏鬆症的情形。

什麼是造成青少年骨質疏鬆的原因？原因很多，也很特殊，舉例來說是：

1.佝僂病，因為後天缺鈣、缺磷而引起的。

2.軟骨症，因為體內鈣和磷代謝障礙和維生素D不足引起的。

3.腎病，腎功能衰竭、鈣和磷缺失過多引起的。

4.腸胃消化系統病，如肝硬化、胰臟和膽囊功能不全。

5.遺傳先天性疾病。

6.藥物引起的，比如長期服用P之類固醇激素、抗痙攣藥物等。

7.生活習慣，如過度運動導致沒有月經、喝酒抽菸、長時間的不運動。

一般來說，青少年發生骨質疏鬆症的機會不多，應該採取積極有效地預防措施，比如說加強體育鍛鍊、養成良好的生活習慣、平日食物中多攝入含有維生素D和鈣的飲食。在可能的情況之下，盡量避免脊椎和其他部位的骨骼發生骨折。早日診斷、早日治療，大多數孩子都會完全康復。