醫藥短波／新冠病毒患者喪失嗅覺 70%3周內恢復

新冠病毒感染者和感冒患者的症狀方面最大的不同就是，前者沒有鼻塞卻會喪失嗅覺，而後者會有鼻塞但是嗅覺依舊存在。

所有新冠肺炎 患者都會喪失嗅覺嗎？

目前的數據顯示，參與測試者中96%的患者有某種程度的嗅覺障礙，而18%的人完全失去了嗅覺和味覺。

這種嗅覺障礙持續多久呢？

根據追蹤觀察數據，新冠病毒患者中，70%在發病後3周內嗅覺味覺會恢復。但是有10%的人仍然會長期的出現問題。

為什麼新冠病毒會導致這麼多人失去嗅覺呢？

一般來說，當控制嗅覺神經元的細胞受體與氣味的分子結合的之後，就會向大腦發送訊息和記錄氣味。而新冠病毒的特色就是不會感染控制嗅覺的感覺神經元，又為什麼會造成失去嗅覺呢？科學研究團隊對這一點也一直感到困惑，最近針對動物的臨床研究，發現可能是感覺神經元鄰近細胞受到病毒感染之後，因而引發了神經元細胞核的重組 ，在這重組的過程中破壞了細胞中接收氣味受體的功能。

同時引起了神經元細胞核內染色體的一些連鎖效應，構成一種「核記憶」。其實在感染消退，患者恢復正常之後，也繼續影響著嗅覺受體的功能，所以有的患者一直有揮之不去的嗅覺障礙問題。